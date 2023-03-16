Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд
Маркус Рэшфорд установил рекорд «Манчестер Юнайтед», забив «Бетису».
Для 25-летнего футболиста гол в ворота испанского клуба в Лиге Европы стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. Он стал самым молодым игроком в истории команды, достигшим этой отметки.
Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в ведущих международных турнирах Европы.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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