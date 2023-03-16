Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА рейтинги рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд установил рекорд «Манчестер Юнайтед», забив «Бетису».

Для 25-летнего футболиста гол в ворота испанского клуба в Лиге Европы стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. Он стал самым молодым игроком в истории команды, достигшим этой отметки.

Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в ведущих международных турнирах Европы.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Neron
Быстрее Оуэна?! Да ладно!
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Lavinka
Ну что за Лев !
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Streetbor
Ответ Velirpa
думал, что у Руни все рекорды по молодости, чудная страна.
у Руни конкуренция в атаке была более серьёзная.
+3
0
+3
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Velirpa
думал, что у Руни все рекорды по молодости, чудная страна.
+1
0
+1
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