Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд

установил рекорд « », забив « ».

Для 25-летнего футболиста гол в ворота испанского клуба в стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. Он стал самым молодым игроком в истории команды, достигшим этой отметки.

Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в ведущих международных турнирах Европы.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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