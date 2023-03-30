«Ливерпуль» – главный претендент на Маунта, «МЮ» и «Ювентус» тоже интересуются хавбеком. «Челси» хочет минимум 50 млн фунтов
Мэйсону Маунт может покинуть «Челси» этим летом.
Срок действия контракта полузащитника истекает в следующем году, и лондонский клуб не хочет терять его бесплатно. Если ситуация не изменится, «синие» постараются продать футболиста в летнее трансферное окно.
По информации The Guardian, игроку интересен вариант с переходом в «Баварию», которую возглавляет Томас Тухель. Однако тренер еще не согласовывал с руководством трансферные цели и не думает о возможных новичках.
В данный момент главным претендентом на подписание Маунта считается «Ливерпуль», за ситуацией вокруг его контракта также следит «Манчестер Юнайтед». Интерес к нему проявляет и «Ювентус».
За трансфер 24-летнего хавбека «Челси» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов.
С подробной статистикой Маунта можно ознакомиться здесь.
😂😂😂
Но пока все идет к тому что он свободным уйдет