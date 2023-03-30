«Ливерпуль» – главный претендент на Маунта, «МЮ» и «Ювентус» тоже интересуются хавбеком. «Челси» хочет минимум 50 млн фунтов

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсону Маунт может покинуть «Челси» этим летом. 

Срок действия контракта полузащитника истекает в следующем году, и лондонский клуб не хочет терять его бесплатно. Если ситуация не изменится, «синие» постараются продать футболиста в летнее трансферное окно. 

По информации The Guardian, игроку интересен вариант с переходом в «Баварию», которую возглавляет Томас Тухель. Однако тренер еще не согласовывал с руководством трансферные цели и не думает о возможных новичках. 

В данный момент главным претендентом на подписание Маунта считается «Ливерпуль», за ситуацией вокруг его контракта также следит «Манчестер Юнайтед». Интерес к нему проявляет и «Ювентус». 

За трансфер 24-летнего хавбека «Челси» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов. 

С подробной статистикой Маунта можно ознакомиться здесь

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33 комментария

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Sergeev55
Ответ chiga
Купить Мудрика за 100 и продать Маунта за 50! Гениально!
Трансферная политика от Боули
😂😂😂
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Strun108
Ответ Акира_1
Я согласен, что это глупо, но как нужно поступить Челси, если Маунт отказывается от условий Челси? Дождаться пока он уйдёт бесплатно как Рюдегер?
В таких сделках опытен Милан, могут у него поучиться😁
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Озил, озю и буду озить
Ответ HellLight
боули не перестает удивлять свой некомпетентностью в футболе.
А что не так? Маунт мало того, что забыл, как в футбол играть, так ещё и контракт заканчивается через год. Вроде все правильно делают
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NottinghamForest79
продать за 50
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Милан 777
Ответ simplehumble
Учитывая нынешний рынок то цена вполне закономерная, разве что от контракта осталось очень мало
Да он также как Педри и Гави 100 должен стоить ☝️...
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Лёха Жданчик
Ответ Сергей Орлов
Отпускать Маунта это безумие.
Маунт слишком умен чтобы оставаться в Челси....так что с их стороны хоть какие-то деньги заработать
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ASRhayader
Ответ Акира_1
Я согласен, что это глупо, но как нужно поступить Челси, если Маунт отказывается от условий Челси? Дождаться пока он уйдёт бесплатно как Рюдегер?
А Маунт точно отказывается ?
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ASRhayader
Ответ Lex Lex
отпускать его бесплатно еще большее безумие
отпускать нельзя переподписать
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ASRhayader
Как можно избавляться от своего воспитанника и одного из самых талантливых игроков поколения...
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savik-A.M.
Ответ Акира_1
Я согласен, что это глупо, но как нужно поступить Челси, если Маунт отказывается от условий Челси? Дождаться пока он уйдёт бесплатно как Рюдегер?
Так и уйдет бесплатно , в такой ситуации никто платить и не будет
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Peter Parker
Ответ Adamdfdgds
У него год по контракту, никто сотку платить не будет
Когда в Челси были другие люди, за одного игрока с годом контракта еще и больше сотки отвалили
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Уолтер Собчак
Мне нравится Маунт. В системе Клоппа он может быть очень крут. Надеюсь, именно в "Ливерпуль" он и перейдёт, раз уж всё равно уходит из "Челси".
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Peter Parker
Ответ Никита Никулин
Год по контракту? Красная цена - максимум 30
Ну в нынешних реалиях даже 50 не будет какой-то сверхпереплатой. Учитывая, что он молод, а его контракт будет долгосрочным.
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Lex Lex
Ответ Сергей Орлов
Отпускать Маунта это безумие.
отпускать его бесплатно еще большее безумие
+1
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Женя Чернин
меня вообще удивляют новости о том что МЮ кем то заинтересован!!! они сами не знают что с ними будет завтра!!!
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Роман Буянов
Ответ Милан 777
Комментарий удален пользователем
Хотеть-то продать могут они за 50
Но пока все идет к тому что он свободным уйдет
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Джанлука Нальюка
Ответ Adamdfdgds
Маунт как раз таки атакующий полузащитник, но никакой не фланговый игрок
Маунт периодически играл на левом фланге.
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-2
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Антон Чугунов
От этой сделки выиграют все. Игрок - борьба за титулы, «Ливерпуль» - молодого полузащитника, «Челси» - деньги на новые трансферы
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Adamdfdgds
Ответ Джанлука Нальюка
Я не очень понимаю, зачем Маунт Ливерпулю. Он игрок фланга, или под нападающими.Ливерпулю нужно укреплять полузащиту и на это должен уйти солидный бюджет. Зачем еще один атакующий игрок непонятно.
Маунт как раз таки атакующий полузащитник, но никакой не фланговый игрок
+11
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+11
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HellLight
боули не перестает удивлять свой некомпетентностью в футболе.
+3
-2
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Adamdfdgds
Ответ DolJun
буду сильно удивлен если маунт покинет челси, но думаю для клубов апл цена должна начинаться от сотки
У него год по контракту, никто сотку платить не будет
+10
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Gani
Вот, вот, Маунт. Самое то. Вместо Джуда. Если еще и Милнера перепишут, можно считать трансферное окно удалось.
0
-1
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Сергей Орлов
Отпускать Маунта это безумие.
+4
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+4
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Джанлука Нальюка
Ответ Милан 777
Комментарий удален пользователем
Почему не заиграет ? Точно также хоронили Нуньеза. Мудрик попал на другую планету, ему нужна адаптация
+5
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+5
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Джанлука Нальюка
Я не очень понимаю, зачем Маунт Ливерпулю. Он игрок фланга, или под нападающими.Ливерпулю нужно укреплять полузащиту и на это должен уйти солидный бюджет. Зачем еще один атакующий игрок непонятно.
+1
-2
-1
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