«Ливерпуль» – главный претендент на Маунта, «МЮ» и «Ювентус» тоже интересуются хавбеком. «Челси» хочет минимум 50 млн фунтов

может покинуть «Челси» этим летом.

Срок действия контракта полузащитника истекает в следующем году, и лондонский клуб не хочет терять его бесплатно. Если ситуация не изменится, «синие» постараются продать футболиста в летнее трансферное окно.

По информации The Guardian, игроку интересен вариант с переходом в «Баварию», которую возглавляет . Однако тренер еще не согласовывал с руководством трансферные цели и не думает о возможных новичках.

В данный момент главным претендентом на подписание Маунта считается « », за ситуацией вокруг его контракта также следит « ». Интерес к нему проявляет и « ».

За трансфер 24-летнего хавбека «Челси» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов.

С подробной статистикой Маунта можно ознакомиться здесь.