«МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус» следят за ситуацией Маунта. Переговоры «Челси» и хавбека о новом контракте в тупике

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перейти в другой клуб АПЛ.

Как сообщает ESPN, в переговорах сторон о новом контракте возникли проблемы, и добиться заметного прогресса в последние месяцы не удается. Одно из препятствий – нежелание англичанина заключать долгосрочное соглашение. Также он требует значительного увеличения зарплаты.

За ситуацией следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Ювентус».

В текущем сезоне Маунт провел в АПЛ 21 матч и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Felp
Забавно, как в комментах Маунт сразу превратился в великолепного игрока. Только недавно деревяхой был
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Robi Baggio 95
Идеальное усиление для Сити.
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Amalfitano
Маунт не топ игрок и впяд ли он должен много стоить, но и продавать его тоже нет большого резона. Особенно когда клуб купил такого пассажира как Мэдуэка.
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emptinesspetr
Отличный игрок. Сити будут освежать состав, им придётся ко двору. В МЮ для ротации тоже будет полезен. В автобусе Ювентуса зачахнет окончательно. В середняк ему рано идти, на Энфилде мы его увидим разве что через 5-6 лет транзитом через Сити.
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Los Galácticos
Маунт не хочет подписывать новый контракт на 8.5 лет, его можно понять.
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Murad Yariyev
Почему? Челси потеряет ещё одного классного футболиста из за двух .......
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Шухрат Кесикбаев
Переоцененный игрок
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deadjoker
Так ему никто слишком длинный то и не предлагает, он воспитанник и размазывать затраты не нужно. Другое дело что все новые контракты подписываются с большой бонусной частью, может ему это не нравится.
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Андрей Хенто
Ответ anti4ex
Классный футболист, в МЮ его представляю
В сезоне когда выиграли Лигу Чемпионов - да, классно играл, прошлый сезон тоже был не плох, но в этом сезоне вообще не впечатляет + требования по продлению контракта слишком завышены относительно его игры. Так что не удивлюсь, если Челси с удовольствием продаст его, тем более продавать им обязательно нужно будет этим летом.
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Биограф Венгера
Челси будут знатные лоси если отпустят такого воспитанника
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Born is the King
Маунт игрок для реала. Надеюсь он сбежит от физрука. И думаю Лассо будет продавать воспитанников для покупок очердных кукурель
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Elik1989
Где звучит свободный агент, Ювентус тут как тут.
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mr Slavik
В ман сити его
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anti4ex
Классный футболист, в МЮ его представляю
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DolJun
молодцы что следят. не зря на днях была стата, что у челси после бенфики самая востребованная академия в мире.
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Денис Дерюгин
Идеально подошел бы Ливерпулю
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