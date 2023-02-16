«МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус» следят за ситуацией Маунта. Переговоры «Челси» и хавбека о новом контракте в тупике
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перейти в другой клуб АПЛ.
Как сообщает ESPN, в переговорах сторон о новом контракте возникли проблемы, и добиться заметного прогресса в последние месяцы не удается. Одно из препятствий – нежелание англичанина заключать долгосрочное соглашение. Также он требует значительного увеличения зарплаты.
За ситуацией следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Ювентус».
В текущем сезоне Маунт провел в АПЛ 21 матч и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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