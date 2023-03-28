«Бавария» может подписать Маунта. Хавбек «Челси» нравится Тухелю

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По данным The Times, мюнхенский клуб рассматривает возможность воспользоваться ситуацией с контрактом 24-летнего хавбека. Маунт и «Челси» не могут договориться о новом соглашении, ситуация зашла в тупик.

У Маунта остается чуть больше года по контракту с «Челси». Ожидается, что лондонцы могут продать Мэйсона летом минимум за 50 миллионов фунтов.

Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», является большим поклонником Маунта, которого он считал ключевым игроком, когда работал в «Челси».