«Бавария» может подписать Маунта. Хавбек «Челси» нравится Тухелю
«Бавария» может купить Мэйсона Маунта у «Челси».
По данным The Times, мюнхенский клуб рассматривает возможность воспользоваться ситуацией с контрактом 24-летнего хавбека. Маунт и «Челси» не могут договориться о новом соглашении, ситуация зашла в тупик.
У Маунта остается чуть больше года по контракту с «Челси». Ожидается, что лондонцы могут продать Мэйсона летом минимум за 50 миллионов фунтов.
Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», является большим поклонником Маунта, которого он считал ключевым игроком, когда работал в «Челси».
Твой ктммент: Челси сливает воспитанников.
Где логика - хз
Маунт может оказаться в Баварии, но не из-за Тухеля, а потому что они дадут самый большой контракт.