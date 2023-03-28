«Бавария» может подписать Маунта. Хавбек «Челси» нравится Тухелю

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Бавария» может купить Мэйсона Маунта у «Челси».

По данным The Times, мюнхенский клуб рассматривает возможность воспользоваться ситуацией с контрактом 24-летнего хавбека. Маунт и «Челси» не могут договориться о новом соглашении, ситуация зашла в тупик.

У Маунта остается чуть больше года по контракту с «Челси». Ожидается, что лондонцы могут продать Мэйсона летом минимум за 50 миллионов фунтов.

Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», является большим поклонником Маунта, которого он считал ключевым игроком, когда работал в «Челси».

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46 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Серый
ну да, Горецка же - прямой конкурент Маунта
Так Маунт у Тухеля и центральным полузащитником играл
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Pitkin
Ответ frumkin78
А какому тренеру не нравится Маунт, он лучший игрок Челси просто без вариантов. Молодец Тухель, хорошо помнит обиды.
Маунт - не лучший игрок Челси, но является талантливым воспитанником клуба. Жаль будет его потерять. Да и вообще... английские игроки не очень хорошо приживаются за границей. Немецкие же всегда и везде.
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Heath...
Ответ greenvud
Он даже бутсы Мусиале чистить недостоин)
Это ж по каким таким критериям лол? Человек 4 год подряд основной в Челси, тащил в победной ЛЧ, дважды подряд лучший игрок сезона клубе и ты пишешь, что он не достоин чистить бутсы юному игроку Баварии? Ни в коем случае ни умаляю талант Мусиалы, но ты тут слишком перегнул дружище
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Serge Vendino
Ответ Ruslan super
Так он с Тухелем на топ уровень вышел. Тухель не без помощи Маунта выиграл ЛЧ
Даже скорее с непосредственным участием. Голевая передача в финале была шикарна
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TravenS
Ответ Гол в девятину
Вообще это все ерунда, что где-то кому-то какой-то тренер очень нравится.Никто не кочует из команды в команду из-за тренера, если это не Гаджиев с Реднапом. Маунт может оказаться в Баварии, но не из-за Тухеля, а потому что они дадут самый большой контракт.
Перишич и Конте
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Серый
Ответ <~Inter~>
Думаю функционеры Баварии выберут трансфер Вирца или какого-нибудь другого немца. Да и Маунт никогда не сталкивался с конкуренцией на уровне Сане, Гнабри, Горетцки и Мусиалы
ну да, Горецка же - прямой конкурент Маунта
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atashchelsea
Ответ Vikeif
Челси превращается в ПСЖ. Сливают перспективных воспитанников, при этом скупая все что блестит.
Маунт всю карьеру будет перспективным!
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ТТД Бубнова
Ответ Eden Hazard
Новость: Баварии интересен Маунт Твой ктммент: Челси сливает воспитанников. Где логика - хз
Сам догадаешься или помочь?
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Аян Абдильманов
ну да в Баварии же в полузащите нет людей, некому просто играть. тогда как с позицией центрального нападающего всё просто волшебно
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frumkin78
А какому тренеру не нравится Маунт, он лучший игрок Челси просто без вариантов. Молодец Тухель, хорошо помнит обиды.
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Пацан пацан
Ответ greenvud
Он даже бутсы Мусиале чистить недостоин)
Слишком громкое заявление
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Vladimir Kotelevskiy
Ответ Born is the King
Чё за бред? Если и будет обмен то обмен 2х воспитанников Челси. Таких мусиал в академии Челси десятки, а Маунт один из игроков которые тащили Челси в ЛЧ 20-21
че за бред? маунт не был в таком возрасте крутым как Мусиала. Обычная внглиская деревяха типо Меддисона.
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Grime Font
Ответ greenvud
Он даже бутсы Мусиале чистить недостоин)
Какой же бред
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Eden Hazard
Ответ Vikeif
Челси превращается в ПСЖ. Сливают перспективных воспитанников, при этом скупая все что блестит.
Новость: Баварии интересен Маунт
Твой ктммент: Челси сливает воспитанников.
Где логика - хз
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DolJun
маунт хочет чтобы челси повторил сумму джеймса по контракту, челси не хочет. ситуация как у баварии с кроосом с той лишь разницей, что тьяго был никто и звать его было никак, чисто под протекцией нового тренера пришел.
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Милан 777
Классная конечно сейчас политика у Челси, накупить всякого шлака типа Кукурельи и Мудрика, и продать Маунта и Хаверца 🤦‍♂️🤡🤡🤡
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Рагим Гиримов
Ответ Born is the King
Чё за бред? Если и будет обмен то обмен 2х воспитанников Челси. Таких мусиал в академии Челси десятки, а Маунт один из игроков которые тащили Челси в ЛЧ 20-21
каких десятки дурачок? что ты куришь такого?
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Yri Yrov
Ответ greenvud
Он даже бутсы Мусиале чистить недостоин)
читая вас иногда диву даёшь, вы все уже определили , кто хороший кто плохой
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<~Inter~>
Ответ melmi
Логично Лэмпард открыл , Тухель вывел на топ уровень его Сейчас на него перестали расчитывать в клубе Тут -идет к «своему» тренеру , который даст ему играть в одной из лучших команд Европы
Думаю функционеры Баварии выберут трансфер Вирца или какого-нибудь другого немца. Да и Маунт никогда не сталкивался с конкуренцией на уровне Сане, Гнабри, Горетцки и Мусиалы
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Ruslan super
Ответ ilmir84
вопрос теперь в другом-нравится ли Тухель Маунту?)))
Так он с Тухелем на топ уровень вышел. Тухель не без помощи Маунта выиграл ЛЧ
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StarsAndArrows
Ответ Born is the King
Надеюсь сбежит от физрука хоть в Баварию хоть в Реал. Физрук даже из Мбаппе сделает Уолкотта или Самедова
У Уолкотта будучи вингером около 230+ результативных действий,при том что он травмирован был часто,это Маунту до него ещё далеко, синий глорик.
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Милан 777
У Баварии и так переизбыток классных полузащитником, куда там ещё Маунт ...
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Pitkin
Жаль, что не Тухель сейчас тренер Челси. Но может когда и вернётся в Челси. Тухель был для Челси как «луч света в тёмном царстве». Veni, vidi, vici (пришёл, увидел, победил). За год взял ЛЧ как и клубный чемпионат мира, доставив Абрамовичу фактически все возможные титулы (КЧМ).
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Гол в девятину
Вообще это все ерунда, что где-то кому-то какой-то тренер очень нравится.Никто не кочует из команды в команду из-за тренера, если это не Гаджиев с Реднапом.

Маунт может оказаться в Баварии, но не из-за Тухеля, а потому что они дадут самый большой контракт.
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sacha2
...ничего нового, Возможная встреча с Челси в ЛЧ - обязывает.
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