Роналду просил Рангника назначить его капитаном «МЮ» вместо Магуайра. Тренер отказал (ESPN)
Криштиану Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед».
По информации ESPN, в 2021 году португальский нападающий просил Ральфа Рангника, занимавшего пост исполняющего обязанности главного тренера, назначить его капитаном команды.
Немецкий специалист отказал форварду и сохранил роль капитана за Харри Магуайром. Повязка остается у английского защитника и после назначения Эрика тен Хага.
Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»
Роналду предлагал исключить Магуайра из старта «МЮ» в феврале и хотел играть в паре с Кавани
https://vm.tiktok.com/ZMYVNPmu8/
А некрасивый тренер не дал ему такой возможности.
Непосредственно на полес повязкой выходил 2-3 раза.
И в МЮ он повязку первый раз примерил в 2008-м..
Этого ролика достаточно, что бы не назначить капитаном.
Как вообще португальцы доверили повязку симулянту и бездарю