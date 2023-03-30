Роналду просил Рангника назначить его капитаном «МЮ» вместо Магуайра. Тренер отказал (ESPN)

хотел стать капитаном « ».

По информации ESPN, в 2021 году португальский нападающий просил , занимавшего пост исполняющего обязанности главного тренера, назначить его капитаном команды.

Немецкий специалист отказал форварду и сохранил роль капитана за . Повязка остается у английского защитника и после назначения Эрика тен Хага.

Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»

Роналду предлагал исключить Магуайра из старта «МЮ» в феврале и хотел играть в паре с Кавани