Роналду просил Рангника назначить его капитаном «МЮ» вместо Магуайра. Тренер отказал (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ральф Рангник Харри Магуайр Футбол

Криштиану Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед». 

По информации ESPN, в 2021 году португальский нападающий просил Ральфа Рангника, занимавшего пост исполняющего обязанности главного тренера, назначить его капитаном команды. 

Немецкий специалист отказал форварду и сохранил роль капитана за Харри Магуайром. Повязка остается у английского защитника и после назначения Эрика тен Хага. 

Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»

Роналду предлагал исключить Магуайра из старта «МЮ» в феврале и хотел играть в паре с Кавани

 

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35 комментариев

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Игорь Климов
Это просто кринж от этого Кринжа7.
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Блуждающий странник
Самая надежная инфа это та, которая всплывет через два года, по мнению комментаторов спортс
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**Iscander**
Какую повязку ещё этому днарю? Он издевается?
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Тимофей Кушнир
Не тренер выбирает капитана, а команда. Я не против Криша, но просить тренера о капитанстве – это стрёмно.
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Дворовый футболист
Sports, а сложно сделать отдел карьеры тренера в его профиле как у футболистов?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ simplehumble
На самом деле он должен был получить эту повязку. Магваер это не капитан. Ни уверенности в себе, ни уверенной и умопомрачительные игры которая бы вселяла бы другим игрокам уверенность в себе. А если честно, больше всех повязку заслужил Де хеа. Мужик давно в клубе и лидерских качеств достаточно. Но то что творил Рангник на поле, в раздевалке это полнейший ужас по сравнению с Тен хагом
Магу нужно было лишить повязки, но явно не истеричке давать
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fellx
Ответ Футбол_это_жизнь
А потом Роналду слил Рагника. Ну хоть, что-то полезное сделал для клуба. Хотя Роналду капитан это ещё хуже чем Бруну. Не зря Роналду ни в Реале, ни в Ювентусе ни разу не выходил с капитанской повязкой. И в МЮ ему даже Рагник отказал.
Сектанты Месси вообще не смотрели футбол по ходу)) Учи матчасть, потом что то философское пиши. В Испании капитан тот, кто больше всего в клубе. А в МЮ Роналду примерял повязку в 2008, до твоего рождения
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Real_v_dushe
Это решение глупое, скорее всего Рангник лишь подчернул им свою некомпетентность, а дурачок Хаг явно планировал убрать Роналду из команды и за счёт этого самоутвердиться.
🤣🤣 фаны кристи в своём мире. Чел иди смотри саудовский чемп по силе как фнл)
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evil
Рон радужную повязку просил, поэтому Рангник отказал
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Гегенпрессинг Рангника
Помню как этот позорник выходил с капитанской повязкой МЮ всегда проигрывал, ещё он любит пошвырять повязки. Слава богу этих двоих днарей раншника и кришти нет в команде
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inecro
Ответ movvsar@icloud.com
Видимо сейчас только узнали. Никогда не видел в жизни, что, что то узнается лишь спустя время, а не сразу.
Да чего он в жизни видел, кроме пепси и 6 уроков )
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Goofts
Ну можно было назначить капитаном, только за эти заслуги!!!!
https://vm.tiktok.com/ZMYVNPmu8/
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Russ Ivan
Мудрик попросил Поттера назначить его легендой Челси, тренер согласен...
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Хызыр
Ответ simplehumble
На самом деле он должен был получить эту повязку. Магваер это не капитан. Ни уверенности в себе, ни уверенной и умопомрачительные игры которая бы вселяла бы другим игрокам уверенность в себе. А если честно, больше всех повязку заслужил Де хеа. Мужик давно в клубе и лидерских качеств достаточно. Но то что творил Рангник на поле, в раздевалке это полнейший ужас по сравнению с Тен хагом
Зачем вратарю повязку давать? Это бред. Капитан должен быть в поле
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bel01
Потому что Рональду хотел пару раз с размаху бросить капитанскую повязку МЮ на газон.
А некрасивый тренер не дал ему такой возможности.
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dr. cage
Ответ Футбол_это_жизнь
А потом Роналду слил Рагника. Ну хоть, что-то полезное сделал для клуба. Хотя Роналду капитан это ещё хуже чем Бруну. Не зря Роналду ни в Реале, ни в Ювентусе ни разу не выходил с капитанской повязкой. И в МЮ ему даже Рагник отказал.
Роналду с 2016-го года был одним из капитанов Мадрида.
Непосредственно на полес повязкой выходил 2-3 раза.

И в МЮ он повязку первый раз примерил в 2008-м..
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red hikkikomori
Ответ simplehumble
На самом деле он должен был получить эту повязку. Магваер это не капитан. Ни уверенности в себе, ни уверенной и умопомрачительные игры которая бы вселяла бы другим игрокам уверенность в себе. А если честно, больше всех повязку заслужил Де хеа. Мужик давно в клубе и лидерских качеств достаточно. Но то что творил Рангник на поле, в раздевалке это полнейший ужас по сравнению с Тен хагом
Согласен со всем кроме части про Де Хеа
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romaroman26
Ответ simplehumble
На самом деле он должен был получить эту повязку. Магваер это не капитан. Ни уверенности в себе, ни уверенной и умопомрачительные игры которая бы вселяла бы другим игрокам уверенность в себе. А если честно, больше всех повязку заслужил Де хеа. Мужик давно в клубе и лидерских качеств достаточно. Но то что творил Рангник на поле, в раздевалке это полнейший ужас по сравнению с Тен хагом
А то роналду блистал игрой. Олни истерики полтора года. Бруно заслуженный капитан сейчас
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Anton Abaturov
это ,конечно, ужасно - легенда клуба просит назначить его капитаном. Глядишь бы и мотивировать нашлось кому
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Sobachkin
Тот ещё фрукт. Семейке его тяжело видимо, но его бабло все нивелирует
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romaroman26
Ответ Футбол_это_жизнь
А потом Роналду слил Рагника. Ну хоть, что-то полезное сделал для клуба. Хотя Роналду капитан это ещё хуже чем Бруну. Не зря Роналду ни в Реале, ни в Ювентусе ни разу не выходил с капитанской повязкой. И в МЮ ему даже Рагник отказал.
Чувак , бруно отличный капитан
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Goofts
https://vm.tiktok.com/ZMYVNPmu8/
Этого ролика достаточно, что бы не назначить капитаном.
Как вообще португальцы доверили повязку симулянту и бездарю
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Заяцволк
Капитаном назначить резервиста, который до окончания матча уходит в раздевалку ? Только вдумайтесь в этот стыд )
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Екн Лор
ESPN это давние хейтерочки Роналду
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avcgloronalduMU
рангника уволили и хорошо
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