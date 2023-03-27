Бруну назвал португальскую журналистику «гнилой». Record подал его слова о сборной как спор с Роналду

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Бруну Фернандеш вступил в перепалку с португальскими СМИ после слов Криштиану Роналду.

38-летний форвард перед матчем с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024 сказал, что в сборную Португалии «будто вдохнули свежий воздух, теперь здесь другие идеи и менталитет» после смены тренера – Фернанду Сантуша сменил Роберто Мартинес.

Об этом Бруну спросили после игры против Люксембурга (6:0), и хавбек «Манчестер Юнайтед» ответил, что ничего такого нет.

«Никакого свежего воздуха. Новый тренер и переходный период. Атмосфера в сборной всегда была хорошей, не было ничего лишнего. Есть новая динамика, и вы должны усвоить идеи нового тренера», – сказал Бруну в интервью RTP 3.

Издание Record подало эту цитату с подводкой «Бруну Фернандеш противоречит Криштиану Роналду».

Полузащитник пришел в комментарии под постом Record в инстаграме и раскритиковал португальскую прессу.

«Мои дорогие, не надо создавать проблемы там, где их нет. Делайте свою работу серьезно.

Не вырывайте из контекста то, что я сказал, не пишите так, как вам нравится, только для того, чтобы получить клики на вашем сайте.

Все мы знаем, какая гнилая португальская журналистика, когда дело касается клубов, но хотя бы в сборной постарайтесь быть на той же стороне.

Я оставляю вам этот комментарий, уделяю вам даже больше внимания, чем вы хотели. Делайте свою работу лучше!» – написал Бруну.

23 комментария

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Mega• Battman
Ответ FinishedBreakfast
Один сказал одно, второй сказал другое, пресса это интерпретирует. Чего ругаться то
так то журналисты хотят испортить отношение в команде , типо бруну против криш хотели натровить. так что молчи соска
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Игорь Климов
Ответ Анастасия Громова
В процессе, скоро исправим.
А как это можно будет узнать, что уже починили?
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#SharkTeam
Ответ Роман
А потом несчастные мессифаны все это жрут, что им подают. Логическая цепочка выглядит так: Слова Бруну - искажение журналистом - мессифан, съедающий любую искаженную новость о Роналду.
журналист может и сам мессифан
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гилберт
Ответ Любезный Коссутий
пресса может писать, все что угодно. но если они кого-то цитируют - пусть цитируют точно.
Прессе это не нужно, точность это не про них. Прессе нужно нагнетать.
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Чунгачкук сын орла
Зато поведение Бруно на поле ни разу ни гнилое)
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Любезный Коссутий
Ответ гилберт
Бруну не прав в том что пытается ограничивать прессу. Всё ведь в итоге из за денег, это конечная цель, люди хотят заработать. Бруну как мультимиллионер этого не понимает.
пресса может писать, все что угодно. но если они кого-то цитируют - пусть цитируют точно.
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гилберт
Ответ FinishedBreakfast
Один сказал одно, второй сказал другое, пресса это интерпретирует. Чего ругаться то
Бруну правильно сделал что объяснился, а вот на прессу зря погнал, у них своя работа.
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гилберт
Ответ Любезный Коссутий
ну и в чем Бруну неправ? исказили его слова, подали в выгодном для себя смысле. ох уж эти кликбейтщики.
Бруну не прав в том что пытается ограничивать прессу. Всё ведь в итоге из за денег, это конечная цель, люди хотят заработать. Бруну как мультимиллионер этого не понимает.
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Виталий Ан
Слишком много чести опровергать что то. Роналду видит это по своему, он по своему. Почему их ответы должны вообще совпадать?
А вообще с историей Ронлду, МЮ, ЧМ, сложилось впечатление, что Бруну побаивается Криштьяну.
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гилберт
Бруну не секёт в чём смысл журналистики. Если хочешь чтобы журналисты тебя обслуживали и писали то что тебе нравится, плати им.
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Анастасия Громова
Ответ Betting Star
Sports, когда почините проблему с дублирующимися приложениями??
В процессе, скоро исправим.
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Roni7730
Бруно самый г....й чел, ведёт себя как будто кубок мира выиграл.
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Роман
Ответ Любезный Коссутий
ну и в чем Бруну неправ? исказили его слова, подали в выгодном для себя смысле. ох уж эти кликбейтщики.
А потом несчастные мессифаны все это жрут, что им подают.
Логическая цепочка выглядит так:
Слова Бруну - искажение журналистом - мессифан, съедающий любую искаженную новость о Роналду.
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Роман
Так 95% фейковых новостей о Роналду. Но на sports их хавают.
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Любезный Коссутий
ну и в чем Бруну неправ? исказили его слова, подали в выгодном для себя смысле. ох уж эти кликбейтщики.
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FinishedBreakfast
Один сказал одно, второй сказал другое, пресса это интерпретирует. Чего ругаться то
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Betting Star
Sports, когда почините проблему с дублирующимися приложениями??
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Sergey Kuznetsov
какой сам такая и журналистика
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Sevuska
Бруну громко испортил свежий воздух.
Какой он не романтичный 😎
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Golden Valley
А в чем Португальский журнал был неправ? Бруно просто сказал это вежливо
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red hikkikomori
Слова Бруну и к спортсу подходят
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Сергей Алексеев
Да ладно! Журналистика всегда кидалась громкими заголовками! В любой сфере. А тут даже не кликбейт. Его слова реально противоречат словам КриРо
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Алексей Зиновьев
Дорогие мои, я вас, во-первых, приветствую...
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