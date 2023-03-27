Бруну назвал португальскую журналистику «гнилой». Record подал его слова о сборной как спор с Роналду
Бруну Фернандеш вступил в перепалку с португальскими СМИ после слов Криштиану Роналду.
38-летний форвард перед матчем с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024 сказал, что в сборную Португалии «будто вдохнули свежий воздух, теперь здесь другие идеи и менталитет» после смены тренера – Фернанду Сантуша сменил Роберто Мартинес.
Об этом Бруну спросили после игры против Люксембурга (6:0), и хавбек «Манчестер Юнайтед» ответил, что ничего такого нет.
«Никакого свежего воздуха. Новый тренер и переходный период. Атмосфера в сборной всегда была хорошей, не было ничего лишнего. Есть новая динамика, и вы должны усвоить идеи нового тренера», – сказал Бруну в интервью RTP 3.
Издание Record подало эту цитату с подводкой «Бруну Фернандеш противоречит Криштиану Роналду».
Полузащитник пришел в комментарии под постом Record в инстаграме и раскритиковал португальскую прессу.
«Мои дорогие, не надо создавать проблемы там, где их нет. Делайте свою работу серьезно.
Не вырывайте из контекста то, что я сказал, не пишите так, как вам нравится, только для того, чтобы получить клики на вашем сайте.
Все мы знаем, какая гнилая португальская журналистика, когда дело касается клубов, но хотя бы в сборной постарайтесь быть на той же стороне.
Я оставляю вам этот комментарий, уделяю вам даже больше внимания, чем вы хотели. Делайте свою работу лучше!» – написал Бруну.
А вообще с историей Ронлду, МЮ, ЧМ, сложилось впечатление, что Бруну побаивается Криштьяну.
Логическая цепочка выглядит так:
Слова Бруну - искажение журналистом - мессифан, съедающий любую искаженную новость о Роналду.
Какой он не романтичный 😎