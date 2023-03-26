Фердинанд об игре с Роналду в пинг-понг: «Он почти плакал. Мы с Форчуном часто стебались над ним, на грани издевательств, но пытались закалить его»
Рио Фердинанд рассказал, как прессовал Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
– Это правда, что Роналду тяжело переносил трепку в настольном теннисе?
– Я и парень по имени Куинтон Форчун – еще один наш партнер по команде – мы часто стебались над ним.
Он был намного моложе нас – может быть, все было на грани издевательств, но это была просто попытка закалить его, повысить его стрессоустойчивость.
Мы играли через день, это была как разминка. Я пытался везде размазать его. И он победил меня. Это были я и он, мы занимали первое и второе место, как Федерер и Надаль. Если бы это показали по ТВ, мы бы побили рекорды.
Он почти плакал, но был готов соревноваться! – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии в эфире радио KIIS 106.5.
лаки Рио