Фердинанд об игре с Роналду в пинг-понг: «Он почти плакал. Мы с Форчуном часто стебались над ним, на грани издевательств, но пытались закалить его»

рассказал, как прессовал в « ».

– Это правда, что Роналду тяжело переносил трепку в настольном теннисе?

– Я и парень по имени – еще один наш партнер по команде – мы часто стебались над ним.

Он был намного моложе нас – может быть, все было на грани издевательств, но это была просто попытка закалить его, повысить его стрессоустойчивость.

Мы играли через день, это была как разминка. Я пытался везде размазать его. И он победил меня. Это были я и он, мы занимали первое и второе место, как Федерер и Надаль. Если бы это показали по ТВ, мы бы побили рекорды.

Он почти плакал, но был готов соревноваться! – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии в эфире радио KIIS 106.5.