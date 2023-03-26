Фердинанд об игре с Роналду в пинг-понг: «Он почти плакал. Мы с Форчуном часто стебались над ним, на грани издевательств, но пытались закалить его»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Куинтон Форчун премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Фердинанд рассказал, как прессовал Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

– Это правда, что Роналду тяжело переносил трепку в настольном теннисе?

– Я и парень по имени Куинтон Форчун – еще один наш партнер по команде – мы часто стебались над ним.

Он был намного моложе нас – может быть, все было на грани издевательств, но это была просто попытка закалить его, повысить его стрессоустойчивость.

Мы играли через день, это была как разминка. Я пытался везде размазать его. И он победил меня. Это были я и он, мы занимали первое и второе место, как Федерер и Надаль. Если бы это показали по ТВ, мы бы побили рекорды.

Он почти плакал, но был готов соревноваться! – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии в эфире радио KIIS 106.5.

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23 комментария

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Алимжан Мендигалиев
Ответ Бухгалтер2021
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Бюстгальтер поплыл
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rigobersong
Ответ leeexxxxtml
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Точно, я же гетеро, а не би!:)😉
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leeexxxxtml
Ответ rigobersong
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rigobersong
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Бухгалтер2021
Ответ Алимжан Мендигалиев
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mqh9pzrxgf
Ответ rigobersong
Судя по всему проблем больше у тех, у кого горит из-за моих комментариев:)) Но ничего, жизнь на этом у тебя не заканчивается:))🤣
Но у тебя закончится когда Роналду завершит карьеру😂
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Killmeporch
Ответ Valentin Efimenko
А какие комплексы должны быть у человека, чтобы он стал хейтером кринжа?
так он же написал
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rigobersong
Ответ Alexander Leenominai
Судя по таким комментариям, такие проблемы с психикой есть только у самих комментаторов. Жалкое зрелище.
Судя по всему проблем больше у тех, у кого горит из-за моих комментариев:)) Но ничего, жизнь на этом у тебя не заканчивается:))🤣
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Valentin Efimenko
Ответ rigobersong
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А какие комплексы должны быть у человека, чтобы он стал хейтером кринжа?
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Alexander Leenominai
Ответ rigobersong
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Судя по таким комментариям, такие проблемы с психикой есть только у самих комментаторов. Жалкое зрелище.
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нелюбитель футбола
Ответ mmaxx
Никто такого и не говорил
А вот и говорили... Всё кринжафилы любят вспоминать как Месси уходил из сборной после второго поражения в финале КА... Называли его плаксой... Уже отрекаетесь от этих слов?... Похвально...
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rigobersong
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Pok_Toholo
Рио малость перегнул с этим
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Sevuska
Там ещё сказано , что Алекс Фергюссон очень многое сделал для воспитания в Роналду острой конкурентоспособности , доводя Роналду его до предела его возможностей .
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Дри66линг Нейа
Рио как всегда приколист)
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Не уверен!!
Он точно это говорил про настольный теннис?
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Mancar Camoran 2.0
Жалко, что Криш из будущего не мог подсказать своей молодой версии ответку:" Ах ты некрасивый, неспелый, не сочный Фердинанд..."
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Алимжан Мендигалиев
Ответ Бухгалтер2021
спроси у папы при чем тут ты
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mmaxx
Ответ нелюбитель футбола
А говорили Месси плакса... А вот и нет.. Хе..
Никто такого и не говорил
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mmaxx
Ответ Бухгалтер2021
вот и кто сейчас Роналду..а кто ты...никто
Фердинанд-Видич это великая эпоха
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нелюбитель футбола
А говорили Месси плакса... А вот и нет.. Хе..
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Бухгалтер2021
Ответ Алимжан Мендигалиев
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спроси у папы при чем тут ты
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Леван Мкртчян
У Криша есть железная отмазка, просто форчун был всегда на стороне Фердинанда.....
лаки Рио
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Алимжан Мендигалиев
Ответ Бухгалтер2021
вот и кто сейчас Роналду..а кто ты...никто
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Бухгалтер2021
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