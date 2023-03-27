Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал», партнеров по молодежке «МЮ» – «дерьмом»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мэйсон Гринвуд брань Футбол

Мэйсон Гринвуд критиковал Роналду в период его выступлений за «Реал».

Сообщается, что Гринвуд во время занятий в молодежной системе «Юнатед» критиковал Криштиану Роналду в период выступлений за мадридский «Реал», называя его «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Тренерам пришлось вмешаться и «поправить» Мэйсона, чтобы он вел себя более зрело.

Также англичанин мог предъявлять претензии партнерам по молодежной команде.

«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом». Когда вы слышите это, вы наверняка можете подумать: «Не может быть, чтобы он так говорил», – сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

Также Гринвуд угрожал уйти в «Манчестер Сити», когда на тренировках возникла напряженность.

В настоящее время 21-летний хавбек отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в нападении на свою девушку Хэрриет Робсон. Несмотря на снятие официальных обвинений, клуб проводит собственное расследование, до окончания которого Гринвуд не сможет вернуться к тренировкам с командой.

39 комментариев

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BeastI666I
Ответ А. Мостовой
по факту состриженный ноготь Рона стоит больше твоей карьеры
алкашу Мостовому простительно, конечно, такое сказать
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BeastI666I
в чем-то Гринвуд прав окзаался ))))
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Даня Чебыкин
Ответ Real_v_dushe
Мальчик был уже в юности в неадеквате, МЮ сильно просчитался с ним.
почему МЮ просчитался? вполне неплохо мальчик играл, успел ЛЧ даже зацепить. потом, конечно, пришлось этот токическийактив сливать в реал, но тут уже ничего не поделать.
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Jeicob Harlon
главное он его не наси****ал
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Neron
Осенью пол мира говорили, что Рони - дно! И ничего, в пустыне теперь играет))
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Подкат Пенальтьевич
В чем он неправ?
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Стэн Смит
Этот уголовник ещё что-то говорить смел? Пора ему отправиться в Спартак
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Abu Ibrahim
Ответ Real_v_dushe
Мальчик был уже в юности в неадеквате, МЮ сильно просчитался с ним.
Если записать все что ты наговорил в подростковом возрасте , ты тоже неадекватом сойдешь.
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Neron
Кто-то сливает Гринвуда! Кому это выгодно? Кто-то хочет его забрать бесплатно!
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Лёха Жданчик
Выглядит как заказная статейка журналисту от клуба для повода чтобы его слить...типо для фанатов оправдание почему слили...
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Artem Piatkov
Ответ Криштиану Роналду
Напомните Гринвуду кто-нибудь, 438 матчей 450 голов.
450 голов + 131 ассист

4 ЗМ, 3 ЗБ, 6 ЗБ ЛЧ и так далее
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+6
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Makita
Ответ Lazizbek Gulyamov
Рона в Мане и Реале будут помнить за веки, а Гринвуда максимум хейтеры
все же на века наверно, а не за его веки 🙂
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aleksni
A eshe on nazyval tebja zemljannym chervjakom. Redkostnye dolboeby…
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KING_OF_RUSSIA
Ответ А. Мостовой
по факту состриженный ноготь Рона стоит больше твоей карьеры
По итогу у "мёртвого" и в добавок старого игрока результативность в разы выше, чем у молодого бегунка была
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Sery17
Если правда, то Гринвуд маленький человек (
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Alexandr Donskoy
Комментарий удален модератором
Дналвес тоже приобрел щас новую семью))
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AlexZhano__
Ну я ещё понимаю, если назвать Роналду "мёртвым" сейчас. Но во времена выступлений в Реале?! Пфффф...
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Оливер Кан удаляет Роберту
осталось понять кто такой Гринвуд
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KING_OF_RUSSIA
Если Рон был "мёртвым", то как охарактеризовать игру Гринвуда? Вот уж воистину, про кого хочется сказать "бесполезный бегунок"
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red hikkikomori
Ответ chilingarovyura@icloud.com
В итоге все видят ,кто оказался мертвым.. думаю ,что после всего Юнайтед несильно захочет его вернуть, и у Гринвуда останется только вариант с Китаем. Человек взял и сам себе испортил карьеру и ,возможно, жизнь
ну так же the athletic сегодня написал что МЮ отклонил все запросы от турецких клубов по Гринвуду, так что видимо все же не хотят отпускать
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savik-A.M.
Ответ chilingarovyura@icloud.com
В итоге все видят ,кто оказался мертвым.. думаю ,что после всего Юнайтед несильно захочет его вернуть, и у Гринвуда останется только вариант с Китаем. Человек взял и сам себе испортил карьеру и ,возможно, жизнь
В Китае новые правила по легионерам ( точнее оплаты за каждого) и Гринвуд точно не тот за кого они будут платить
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Криштиану Роналду
Напомните Гринвуду кто-нибудь, 438 матчей 450 голов.
+33
-5
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Lazizbek Gulyamov
Рона в Мане и Реале будут помнить за веки, а Гринвуда максимум хейтеры
+1
-1
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arspurs9
Ответ Dmitri Kudrenko
И почему это только сейчас всплыло? Кому это выгодно?
Всплыло тогда, когда идет внутреннее расследование и к этому игроку с его историей приковано бОльшее внимание, чем раньше. Это логично.
+3
-1
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Отец Абду
Лишь бы свалить его из клуба:)
Из за игрока Аль Насра страдали клубы, женщины, больной ребенок, теперь страдают и его персофан ( кумир Гринвуда Роналду):)
Эх...
0
-3
-3
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