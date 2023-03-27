Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал», партнеров по молодежке «МЮ» – «дерьмом»

критиковал Роналду в период его выступлений за «Реал».

Сообщается, что Гринвуд во время занятий в молодежной системе «Юнатед» критиковал в период выступлений за мадридский « », называя его «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Тренерам пришлось вмешаться и «поправить» Мэйсона, чтобы он вел себя более зрело.

Также англичанин мог предъявлять претензии партнерам по молодежной команде.

«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом». Когда вы слышите это, вы наверняка можете подумать: «Не может быть, чтобы он так говорил», – сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

Также Гринвуд угрожал уйти в «Манчестер Сити», когда на тренировках возникла напряженность.

В настоящее время 21-летний хавбек отстранен от тренировок с « » из-за обвинений в нападении на свою девушку Хэрриет Робсон. Несмотря на снятие официальных обвинений, клуб проводит собственное расследование, до окончания которого Гринвуд не сможет вернуться к тренировкам с командой.