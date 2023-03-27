Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал», партнеров по молодежке «МЮ» – «дерьмом»
Мэйсон Гринвуд критиковал Роналду в период его выступлений за «Реал».
Сообщается, что Гринвуд во время занятий в молодежной системе «Юнатед» критиковал Криштиану Роналду в период выступлений за мадридский «Реал», называя его «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Тренерам пришлось вмешаться и «поправить» Мэйсона, чтобы он вел себя более зрело.
Также англичанин мог предъявлять претензии партнерам по молодежной команде.
«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом». Когда вы слышите это, вы наверняка можете подумать: «Не может быть, чтобы он так говорил», – сообщает The Athletic со ссылкой на источник.
Также Гринвуд угрожал уйти в «Манчестер Сити», когда на тренировках возникла напряженность.
В настоящее время 21-летний хавбек отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в нападении на свою девушку Хэрриет Робсон. Несмотря на снятие официальных обвинений, клуб проводит собственное расследование, до окончания которого Гринвуд не сможет вернуться к тренировкам с командой.
4 ЗМ, 3 ЗБ, 6 ЗБ ЛЧ и так далее
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Эх...