«СССР и Россия всегда были бельмом на глазу. Нас постоянно засуживали и чего только не делали». Экс-вратарь «Динамо» Уваров об отстранении
Александр Уваров высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Какая же тут справедливость? При чем тут спортсмены? Всегда говорили, что спорт вне политики. Устарело? Но не до такой же степени, чтобы ударить по всему спорту.
Мы всегда были бельмом на глазу – и Советский Союз, и Россия сейчас. Нас постоянно засуживали и чего только не делали. А Россия – это составляющая СССР, поэтому все продолжается. Плюс ситуация, которая возникла.
Спорт тут при чем? Я считаю, что это несправедливо», – сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.
Предатели, развалившие СССР в 1991-м году никакого наказания не понесли..
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Уваров ,как истинный ватный патриот забыл ещё добавить, что крах Америки близок как никогда:)
Этот подход распространяется и на спорт. Каждый спортсмен или команда всегда считают, что именно их засуживают, именно им вставляют палки в колеса, что против них существует заговор.
Эти все истории обосновывают неудачи. Почему в стране дороги плохие и подъезды грязные? Весь мир против нас. Почему спортсмены не одержали победу на соревнованиях? Нас засудили, весь мир против нас, мы в окружении врагов, давайте сплотимся вокруг лидера и будем продолжать есть фекалии.
По сути в его словах осуждение того Западного мира
Я бы на месте Маккаби внимательней присмотрелся к сотруднику , который работает у них и критикует их же мироустройство