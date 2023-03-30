«СССР и Россия всегда были бельмом на глазу. Нас постоянно засуживали и чего только не делали». Экс-вратарь «Динамо» Уваров об отстранении

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва высшая лига Израиль Александр Уваров Маккаби Тель-Авив сборная СССР Политика Чемпионат.com Футбол

Александр Уваров высказался об отстранении российских команд от международных турниров. 

«Какая же тут справедливость? При чем тут спортсмены? Всегда говорили, что спорт вне политики. Устарело? Но не до такой же степени, чтобы ударить по всему спорту.

Мы всегда были бельмом на глазу – и Советский Союз, и Россия сейчас. Нас постоянно засуживали и чего только не делали. А Россия – это составляющая СССР, поэтому все продолжается. Плюс ситуация, которая возникла.

Спорт тут при чем? Я считаю, что это несправедливо», – сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.

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27 комментариев

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Теннисный абсолют
Ну надо сказать, что против СССР боялись действовать как против России. Ибо было понимание мощи и авторитета Союза. Нынешняя Россия лишь на пути восстановления авторитера.
Предатели, развалившие СССР в 1991-м году никакого наказания не понесли..
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dmitry.tchidakin
С помощью Сарматов и Посейдонов скоро Россия исправит ситуацию
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Pelerin
Очередной ультрапатриот, живущий на загнивающем Западе ))
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Павел Ларичев
Да-да, вы особенный народ-богоносец, и все хотят вас уничтожить.
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Anton Abaturov
Ответ Sobachkin
Делали хорошие машины, медицинские препараты создавали и медицину современные, гребанные заграничники покупались на наши скрепы
ахазаха
👍
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Алексей Зуев
Ответ Evgeny Valyaev
Почти каждая страна в мире считает, что весь мир думает о ней - как бы ей сделать что-то плохое, как бы её расчленить и разграбить. Пропаганда патриотизма строится вокруг этого. Политики-популисты эксплуатируют эти страхи. Если приехать в какую-нибудь африканскую страну или бедную азиатскую, то там политики будут рассказывать такие же сказки - что весь мир только и думает, как бы с ними что-то сделать, как бы разграбить их богатую, успешную и идеальную страну. "Осажденная крепость". Этот подход распространяется и на спорт. Каждый спортсмен или команда всегда считают, что именно их засуживают, именно им вставляют палки в колеса, что против них существует заговор. Эти все истории обосновывают неудачи. Почему в стране дороги плохие и подъезды грязные? Весь мир против нас. Почему спортсмены не одержали победу на соревнованиях? Нас засудили, весь мир против нас, мы в окружении врагов, давайте сплотимся вокруг лидера и будем продолжать есть фекалии.
То есть ты хочешь сказать, что нет глобальной конкуренции? Статьи про то, что США так или иначе все эти Северные потоки остановят, ходили еще до начала их строительства. Потому что Европе нужны ресурсы, и они бы навек экономически слились с Россией. Пиндосский, дорогой, некачественный сжиженный газ никто бы не покупал. И? Что мы получили в итоге? А вы и дальше рассказывайте сказки про "пропаганду патриотизма".
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Sobachkin
Делали хорошие машины, медицинские препараты создавали и медицину современные, гребанные заграничники покупались на наши скрепы
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SerVer
Ответ Кеша
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Кеша, ты опять? (с)
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Игорь Новиков
Ответ Дядя ТУРА
было б прекрасно депортировать таких обратно
Вот у меня и лучший друг предлагает ватников из Эстонии депортировать. А я его убеждаю, что это неправильно. Нельзя сталинскими методами. Иначе чем мы от упырей будем отличаться?
+2
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Алексей07.06
Опять про завистливый Запад
Уваров ,как истинный ватный патриот забыл ещё добавить, что крах Америки близок как никогда:)
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Pigmalion
Ответ Дядя ТУРА
было б прекрасно депортировать таких обратно
Зачем?
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Pigmalion
Ответ melmi
Парадокс в том , что Уваров уже полжизни живет в Израиле( играл, тренирует) По сути в его словах осуждение того Западного мира Я бы на месте Маккаби внимательней присмотрелся к сотруднику , который работает у них и критикует их же мироустройство
Так Израиль же, так сказать, "дружественная страна", в чем проблема?
0
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Кеша
Ответ Evgeny Valyaev
Почти каждая страна в мире считает, что весь мир думает о ней - как бы ей сделать что-то плохое, как бы её расчленить и разграбить. Пропаганда патриотизма строится вокруг этого. Политики-популисты эксплуатируют эти страхи. Если приехать в какую-нибудь африканскую страну или бедную азиатскую, то там политики будут рассказывать такие же сказки - что весь мир только и думает, как бы с ними что-то сделать, как бы разграбить их богатую, успешную и идеальную страну. "Осажденная крепость". Этот подход распространяется и на спорт. Каждый спортсмен или команда всегда считают, что именно их засуживают, именно им вставляют палки в колеса, что против них существует заговор. Эти все истории обосновывают неудачи. Почему в стране дороги плохие и подъезды грязные? Весь мир против нас. Почему спортсмены не одержали победу на соревнованиях? Нас засудили, весь мир против нас, мы в окружении врагов, давайте сплотимся вокруг лидера и будем продолжать есть фекалии.
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Новиков
Таких немало, кстати. Достаточно посмотреть на хоккеиста Быкова, который полжизни в Швейцарии живёт, и что он при этом несёт про Запад... Это какие-то совсем удивительные люди.
было б прекрасно депортировать таких обратно
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Evgeny Valyaev
Ответ Серхио Огурцов
Европейские микро страны , в частности Англия , всегда пугали наши масштабы , потому при малейшем поводе пытались ущипнуть
Микространы? Население Британии почти 70 млн человек, экономика крупнее российской. Что у России масштабное, чтобы это пугало? Высосанное из пальца самомнение, основанное на мифах и пропаганде? Ну только если это. Огромные территории вечной мерзлоты, непригодные для жизни должны кого-то пугать? Это никого не пугает, как никого не пугает этим, например, Канада.
+4
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Evgeny Valyaev
Почти каждая страна в мире считает, что весь мир думает о ней - как бы ей сделать что-то плохое, как бы её расчленить и разграбить. Пропаганда патриотизма строится вокруг этого. Политики-популисты эксплуатируют эти страхи. Если приехать в какую-нибудь африканскую страну или бедную азиатскую, то там политики будут рассказывать такие же сказки - что весь мир только и думает, как бы с ними что-то сделать, как бы разграбить их богатую, успешную и идеальную страну. "Осажденная крепость".
Этот подход распространяется и на спорт. Каждый спортсмен или команда всегда считают, что именно их засуживают, именно им вставляют палки в колеса, что против них существует заговор.
Эти все истории обосновывают неудачи. Почему в стране дороги плохие и подъезды грязные? Весь мир против нас. Почему спортсмены не одержали победу на соревнованиях? Нас засудили, весь мир против нас, мы в окружении врагов, давайте сплотимся вокруг лидера и будем продолжать есть фекалии.
+5
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Кеша
Сатанисты . Это самое главное . Полное отсутствие духовности и нравственности . Не устают поучать Россию. При этом до 60 годов прошлого века держали человеческие зоопарки в своих демократических странах , дарили африканских детишек в клетках своим отпрыскам в подарок . Все это есть в интернете . Интернет все помнит . И этот позор никогда не смыть !
0
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Серхио Огурцов
Европейские микро страны , в частности Англия , всегда пугали наши масштабы , потому при малейшем поводе пытались ущипнуть
+2
-4
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Игорь Новиков
Ответ melmi
Парадокс в том , что Уваров уже полжизни живет в Израиле( играл, тренирует) По сути в его словах осуждение того Западного мира Я бы на месте Маккаби внимательней присмотрелся к сотруднику , который работает у них и критикует их же мироустройство
Таких немало, кстати. Достаточно посмотреть на хоккеиста Быкова, который полжизни в Швейцарии живёт, и что он при этом несёт про Запад... Это какие-то совсем удивительные люди.
+10
-3
+7
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Winbreaker
Да-да, санкции, НАТО и нацисты…
+9
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Антидепрессанты для овощей
Годы улыбочек с Клинтонами даром не прошли, что же поделать. Сами 30 лет от своего статуса отказывались, теперь нечего жаловаться, надо попу рвать, чтобы всё взад вернуть
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melmi
Ответ Игорь Новиков
Ещё один всю жизнь живёт в состоянии осаждённый крепости. Да, Запад прямо всю жизнь заслуживает. Иначе бы уже 5 раз ЧМ по футболу и 10 раз ЛЧ взяли бы советские и российские команды.
Парадокс в том , что Уваров уже полжизни живет в Израиле( играл, тренирует)
По сути в его словах осуждение того Западного мира
Я бы на месте Маккаби внимательней присмотрелся к сотруднику , который работает у них и критикует их же мироустройство
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Кеша
Уваров больше 30 лет живет в Израиле -знает о чем говорит.
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shickana
Еще один дурака включил .
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Серхио Огурцов
Маленькая моська всегда пытается укусить большого слона
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