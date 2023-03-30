«СССР и Россия всегда были бельмом на глазу. Нас постоянно засуживали и чего только не делали». Экс-вратарь «Динамо» Уваров об отстранении

Александр Уваров высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Какая же тут справедливость? При чем тут спортсмены? Всегда говорили, что спорт вне политики. Устарело? Но не до такой же степени, чтобы ударить по всему спорту.

Мы всегда были бельмом на глазу – и Советский Союз, и Россия сейчас. Нас постоянно засуживали и чего только не делали. А Россия – это составляющая СССР, поэтому все продолжается. Плюс ситуация, которая возникла.

Спорт тут при чем? Я считаю, что это несправедливо», – сказал экс-голкипер сборной и « », а ныне тренер вратарей « » из Тель-Авива.