Председатель Заксобрания Петербурга: «Сказал британцам: «СССР – обладатель первого Кубка Европы, а вы где?» У нас в спорте – великие достижения»

Теги премьер-лига Россия сборная СССР Политика Футбол

Александр Бельский рассказал о диалоге про футбол с британскими болельщиками. 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступил на открытии Музея спорта.

«Традиции важно соблюдать и приумножать. У нашего города – богатая спортивная история, как и у страны. Здесь живут уникальные спортсмены.

Знаете, я люблю футбол и был на матче чемпионата Европы в Марселе (вероятно, речь о матче России и Англии на Евро-2016 – прим.). Там российские болельщики, среди которых был я, заспорили с английскими на тему достижений в футболе. Британцы активно жестикулировали, говорили: что такое вообще российский футбол? Какие у него достижения?

Я им сказал: «Вот мы сейчас с вами в фан-зоне чемпионата Европы. Видите – стенд, на нем написано: СССР – обладатель первого Кубка Европы. Мы были серебряными, бронзовыми призерами. А вы тут где?» Они не смогли ничего ответить. «Ну дерзайте, стремитесь к победам, лучше тренируйтесь», – сказал я им.

У нас в спорте – великие достижения, которые мы не забываем. Нам есть, куда привести детей и что им показать, есть, чем гордиться. Теперь – Музей спорта в Петербурге. Уверен, его коллекция будет пополняться», – сказал Бельский.

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20 комментариев

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Cap Reatmuch
Ответ Иван Новиков
Победы присваивать нельзя, а внешний долг выплачивать нужно.
в точку
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Леван Мкртчян
Ответ Пако
Путать или смешивать СССР с РФ, даже в футбольных делах - большое заблуждение. Это самообман в итоге.
В футболе, как раз - это наиболее комичное сравнение.
Сильнейшая сборная СССР (имхо) в истории была составлена полностью на базе киевского Динамо , а Еврокубки ( в клубном футболе) брали только два клуба и это не российские команды, а Динамо Киев и Динамо Тбилиси
+2
-1
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Лев Эллис
Выдуманные бредни ура патриотов, о которых невозможно молчать.
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TheSportNik
Ну Англия кстати чемпион мира 1966 года, хотя там наш судейка подсудил, засчитал гол, хотя мяч не пересек линию ворот, немцев похоронил в финале.
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Леван Мкртчян
Ответ pit4er
Чемпионы мира?
Еще забавно, что этот председатель Сакмайдиксобрания на серьезных щах присвоил лавры сборной СССР, перенеся их автоматически на Россию. Интересно, он вообще помнит, кто ещё и из каких клубов играл в тех сборных ,завоевывавших медали на Евро
+8
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+6
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Иван Новиков
Ответ Abdul Aziz
какое отношение Россия имеет к тем победам? это победы СССР. Если правопреемник, то это не значит, что и победы нужно присваивать!
Победы присваивать нельзя, а внешний долг выплачивать нужно.
+5
-2
+3
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Красная стрела
Ответ Abdul Aziz
какое отношение Россия имеет к тем победам? это победы СССР. Если правопреемник, то это не значит, что и победы нужно присваивать!
Не было бы русских, не было б СССР. Не было б таких достижений. Системообразующий народ, объединяющий вокруг себя другие. Так что победы можно и нужно называть и нашими. Да и другие страны бывшего СССР, делают только то, что плюют на прошлое. Так что, думаю, никто не в обиде.
+4
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-5
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spashef1989
Мы там же остались, в тех временах о коих он сказал, а у них лучший чемпионат в мире
+1
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Добрый Ретроград
Турбо-патриоты и охранители продолжают пинать труп СССР, а сами привели за 30 лет страну к упадку.
+12
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Mechel**
Бельскому надо рассказать, раз он дремучий, что несколько сильных европейских сборных не играли на первом Кубке Европы - сборные Англии, Испании, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции.
+4
-2
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Пако
Путать или смешивать СССР с РФ, даже в футбольных делах - большое заблуждение. Это самообман в итоге.
+10
-1
+9
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Abdul Aziz
какое отношение Россия имеет к тем победам? это победы СССР. Если правопреемник, то это не значит, что и победы нужно присваивать!
+9
-4
+5
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Udokan
согласен -- нужно детям рекламировать СССР - хорошая была страна - лучшая в мире - хорошие достижения.
+2
0
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Savarona25
Вообще-то англичане родоначальники футбола и чемпионы мира (правда почти такого же далекого как и первый чемпионат Европы). Да и название самой игры произносится "фут-бол", а не "нога-мяч".
+7
0
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лицемерный гнус
Господи, какой же позор..
+16
-2
+14
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Ярик01
Ещё бы кто рассказал, что СССР давно кончилось, а нынешняя страна далека от "футбольных традиций"
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tommy_hell_trigger
ЧМ, 2 бронзы и серебро ЧЕ
Вот где
+1
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Ебздрогыч
Он с ними в стиле Мутко разговаривал? Фром хиз харт ин инглиш?
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Антонио Мартынов
А они чемпионат мира выигрывали
+2
0
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pit4er
Чемпионы мира?
+23
-1
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