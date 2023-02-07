Председатель Заксобрания Петербурга: «Сказал британцам: «СССР – обладатель первого Кубка Европы, а вы где?» У нас в спорте – великие достижения»

Александр Бельский рассказал о диалоге про футбол с британскими болельщиками.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступил на открытии Музея спорта.

«Традиции важно соблюдать и приумножать. У нашего города – богатая спортивная история, как и у страны. Здесь живут уникальные спортсмены.

Знаете, я люблю футбол и был на матче чемпионата Европы в Марселе (вероятно, речь о матче России и Англии на Евро-2016 – прим.). Там российские болельщики, среди которых был я, заспорили с английскими на тему достижений в футболе. Британцы активно жестикулировали, говорили: что такое вообще российский футбол? Какие у него достижения?

Я им сказал: «Вот мы сейчас с вами в фан-зоне чемпионата Европы. Видите – стенд, на нем написано: – обладатель первого Кубка Европы. Мы были серебряными, бронзовыми призерами. А вы тут где?» Они не смогли ничего ответить. «Ну дерзайте, стремитесь к победам, лучше тренируйтесь», – сказал я им.

У нас в спорте – великие достижения, которые мы не забываем. Нам есть, куда привести детей и что им показать, есть, чем гордиться. Теперь – Музей спорта в Петербурге. Уверен, его коллекция будет пополняться», – сказал Бельский.