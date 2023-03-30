Месси продлит контракт с «ПСЖ» на сезон, а в 2024-м перейдет в МЛС (Педро Пабло Паррадо)

проведет еще один сезон в « ».

Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо. По его сведениям, аргентинец принял решение продлить контракт с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в .

Также отмечается, что Месси хочет принять участие на и уже сообщил об этом Ассоциации футбола (AFA).

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты, какую бы команду он ни выбрал. Его приход повысит цену на ТВ-права и интерес к футболу в США (Diario Sport)