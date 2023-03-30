Месси продлит контракт с «ПСЖ» на сезон, а в 2024-м перейдет в МЛС (Педро Пабло Паррадо)

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы ЧМ-2026 Футбол

Лионель Месси проведет еще один сезон в «ПСЖ». 

Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо. По его сведениям, аргентинец принял решение продлить контракт с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС

Также отмечается, что Месси хочет принять участие на ЧМ-2026 и уже сообщил об этом Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь

Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты, какую бы команду он ни выбрал. Его приход повысит цену на ТВ-права и интерес к футболу в США (Diario Sport)

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65 комментариев

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predMBAPPE
Ответ Имя Фамилия
Если бы меси был нужен ПСЖ, шейхи уже давно сказали бы об этом журналистам. Они каждый месяц повторяли, что Мбаппе продлит контракт ещё за 2 года до самого продления. Меси просто хотят слить без лишнего шума, но если он будет выёживаться и что-то вонять в интервью, то его унизят публично и расскажут всем, что даже не думали его сохранять и просто ждали окончания контракта.
Вы выиграли в номинации самая тупая сказка года)
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predMBAPPE
Ответ Visca el Rychag
А по моим сведениям Педро Пабло Паррадо балабол.
Причём Мадридский
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atomio
Ответ Axs Men
Можете обижаться фаны Месси, но он жадный гном. Ну пойди ты в родной клуб, где у тебя такая история и тебя любят, понизь зарплату на 1 год, поиграй в кайф. А потом можешь ехать в Америку или к арабам делать бешеные бабки. Но он даже ни копейки не хочет терять, и готов ещё год пылится в ПСЖ. Очень жадный человек
устройся на прошлую РАБоту, где тебя помнят и любят, понизь зарплату только на уровень МРОТа на годик, поработай в кайф.
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Real_v_dushe
Ответ Блуждающий странник
Ахаха. ЧМ второсортный турнир и не играет роли, а ты хорош. Твой любимый игрок говорил, что мечтает о ЧМ и что это вершина футбольной карьеры, ну конечно Роналду ничего в футболе не понимает в сравнении с Реал_В_Душе :) Знаешь ещё незадача какая, если полистать комментарии до триумфа Аргентины, то ты писал другое. Ты же писал, что Месси без характера и не капитан, по этой причине успеха не будет. Ты писал, что пока Месси ЧМ не возьмет он не будет великим игроком. Ты писал после Саудовской Аравии, что "ожидаемо Аргентина не выходит из группы" и ещё много всего интересного. Ты фактически опозорился и был не прав во всем, вместо признания неправоты ты продолжаешь. Ты думаешь Месси для величия нужно что-то там ещё выиграть когда у него 40+ трофеев включая все внутренние кубки, ЛЧ, Копу и ЧМ? Просто вопрос кто ещё из игроков выигрывал все трофеи? Ответ прост: никто. Можно считать Роналду величайшим, твое право абсолютно. Или Марадону с Пеле или Мальдини из-за любви к своему клубу и эпохе, ну отрицать величие спортсмена, который по любым аргументам и критериям один из лучших это просто глупость. У хейтеров Роналду есть аргумент в виде ЧМ хотя это такие же мягко говоря не умные люди. Месси свой последний гештальт закрыл https://imgur.com/a/q71J5qI И после этого ты ещё постоянно косишь под адекватного человека. Для чего?
Так и есть. Уровень футбола даже топовых сборых сегодня ужасен. Это уровень ЛЕ в лучшем случае, а то и ЛК. И что сделать Холанду, чтобы его выиграть? Ничего он не сможет сделать, он даже там может не сыграть вообще. Вершина футбола, когда играют в турнире лучшие футболисты мира. Простой пример Кубок мира по хоккею или ОИ с участием НХЛ, там хотя бы лучших привлекали на турнир, а турнирчик фифашный сегодня не позволяет даже этого. Это абсолютный фарс без участия многих сильнейших футболистов мира.
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rej1sta
Ответ melmi
Этот сериал(подпишет/нет, не подпишет) будет длится до лета Источник не прям так и хороший Написал бы Де Марко/Романо- можно было бы верить А так. завтра L’Équipe опровергнет и все заново Траффик никто не отменял
Я вам больше скажу, L’Équipe еще вчера написал, что пессимизм по поводу его продления в ПСЖ продолжает расти, так что эту новость можно ждать на спортсе уже сегодня)
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masterdanila
подождем когда сам скажет.
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Roundabout
Ответ Ruslan Shulz
Легенда ПСЖ!
Педру Паулета большая легенда ПСЖ, чем Месси)
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Имя Фамилия
Если бы меси был нужен ПСЖ, шейхи уже давно сказали бы об этом журналистам. Они каждый месяц повторяли, что Мбаппе продлит контракт ещё за 2 года до самого продления. Меси просто хотят слить без лишнего шума, но если он будет выёживаться и что-то вонять в интервью, то его унизят публично и расскажут всем, что даже не думали его сохранять и просто ждали окончания контракта.
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KUZMICH
Поздравляю всех адекватных болельщиков Барселоны. Месси GOAT и лучший в истории, но сейчас это не тот игрок, с которым можно ставить команде современный футбол с прессингом и бороться за серьёзные трофеи.
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DpeMa111
Каждый день меняется информация, это уже даже не смешно
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Блуждающий странник
Ответ Real_v_dushe
ЧМ - это второсортный турнир по своему уровню, это сегодня уровень футбола команд Чемпионшипа, его ценность лишь в том, что он редко проводится, а в футбольном плане это не особо играет роль в этом веке, клубный футбол намного выше. И может ли, например, Холанд выиграть этот турнир? Нет, у него слабая сборная, ограниченное число сборных может что-то выиграть. Может ли он стать величайшим бомбардиром и нападающим в истории футбола? Да. Может ли он стать великим чемпионом? Да, если выиграет 5+ ЛЧ. Вот и всё.
Ахаха. ЧМ второсортный турнир и не играет роли, а ты хорош. Твой любимый игрок говорил, что мечтает о ЧМ и что это вершина футбольной карьеры, ну конечно Роналду ничего в футболе не понимает в сравнении с Реал_В_Душе :)

Знаешь ещё незадача какая, если полистать комментарии до триумфа Аргентины, то ты писал другое. Ты же писал, что Месси без характера и не капитан, по этой причине успеха не будет. Ты писал, что пока Месси ЧМ не возьмет он не будет великим игроком. Ты писал после Саудовской Аравии, что "ожидаемо Аргентина не выходит из группы" и ещё много всего интересного. Ты фактически опозорился и был не прав во всем, вместо признания неправоты ты продолжаешь. Ты думаешь Месси для величия нужно что-то там ещё выиграть когда у него 40+ трофеев включая все внутренние кубки, ЛЧ, Копу и ЧМ? Просто вопрос кто ещё из игроков выигрывал все трофеи? Ответ прост: никто. Можно считать Роналду величайшим, твое право абсолютно. Или Марадону с Пеле или Мальдини из-за любви к своему клубу и эпохе, ну отрицать величие спортсмена, который по любым аргументам и критериям один из лучших это просто глупость. У хейтеров Роналду есть аргумент в виде ЧМ хотя это такие же мягко говоря не умные люди. Месси свой последний гештальт закрыл

https://imgur.com/a/q71J5qI

И после этого ты ещё постоянно косишь под адекватного человека. Для чего?
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Real_v_dushe
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Месси 4 матча в плей-офф ЛЧ за ПСЖ 0 голов 0 пасов 1 промах с пенальти 3 поражения в 4 матчах 1 победа благодаря году Мбаппе в ворота Реала, ни в том же матче Месси не забил пенальти и этого не хватило ПСЖ, чтоб сыграть в дополнительное время с Реалом) Поднимает популярность неизвестного клуба из Парижа 🤣
Оценки Меськи за эти игры 3-4 балла из 10. Абсолютно худший игрок в составе ПСЖ в этих играх.
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AnMe
Утка 100%
Мое мнение: останется на сезон точно. А вот потом предугадать сложно.
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Дворовый футболист
Я, будучи болельщиком Реала, давно хочу видеть Месси, прощающегося с камп ноу в футболке Барсы
У нас к легендам клуба отношение бывает специфическое
Плохо повторять за нами
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Real_v_dushe
Ответ Егор Крид58
согласен полностью, ЧМ вообще нужно отметить! где это видано, что наш Роналду с Португалией отлетал от всяких Корей и Марокко
Нет, пусть будет, тут проблемы в этих всех турнирах сборных нет никаких, просто они должны быть реформированны и ФИФА должно разрешить объединяться сборным небольших стран на один цикл. Тогда хоть немного повысится уровень этого турнира и он будет как-то более интересен. А так это давно не вершина футбола и не дающий игре ничего кроме негатива турнир.
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Александра Александрова
Ответ ALMANAC
Еще разок можно будет отлететь в 1/8 ЛЧ)
Лучше отлетать в 1/8 от судейского реала и Баварии , чем от Лионов , Аяксов и Порту )) лучше быть чемпионом мира и иметь серебро чм , чем позориться вылетая постоянно в 1/8 на чм и не выходить из группы с Ганной и США имея при этом 0 медалей чм и 0+0 в плей офф чм и уж лучше играть в Псж чем в любительской лиге песков и верблюдов ))
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Имя Фамилия
Ответ Tishmul Tishmulov
Месси никого не просит, наоборот все его умоляют.
Контракт 2+1. У ПСЖ опция продления контракта на год в одностороннем порядке. Умоляют его 🤣🤡
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Егор Крид58
говорят Месси разрешил Роналду, подержать кубок мира в руках
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Syndycate
Завтра выйдет новость, что Месси близко общается с Хави и готов перейти в Барсу)
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Геннадий Тимченко
Ответ Real_v_dushe
Алчному аргу откровенно стоит прекратить играть в ЛЧ вообще, чем дальше, тем ситуация для него всё трагичнее и печальнее. Осталось вылететь в 1/8 от какого-нибудь Брюгге, чтобы вообще его искусственный пиар похоронить.
В следующем плей-офф ЛЧ они с Неймаром будут хитрее - обострятся внезапно травмы и на поле просто не появятся
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Tishmul Tishmulov
Ответ Имя Фамилия
Меси понимает, что липовый ЗМ не станут вручать игроку МЛС, поэтому он на коленях умоляет шейхов подписать его хотя бы на полгода, чтобы получить ещё один левый золотой мячик.
Месси никого не просит, наоборот все его умоляют.
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Федя Букин
Развалил Барсу, развалил ПСЖ, МЛС на очереди 😌
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Имя Фамилия
Ответ Эрнандес Эрнандес
Почему болельщики ПСЖ освистывают Месси в каждом матче, если он вывел Париж на новый уровень? Неблагородные)
Болельщиков не обманешь. В отличие от головастиков меси они ходят на стадион каждую неделю и видят его позорную ходьбу.
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Геннадий Тимченко
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Месси 4 матча в плей-офф ЛЧ за ПСЖ 0 голов 0 пасов 1 промах с пенальти 3 поражения в 4 матчах 1 победа благодаря году Мбаппе в ворота Реала, ни в том же матче Месси не забил пенальти и этого не хватило ПСЖ, чтоб сыграть в дополнительное время с Реалом) Поднимает популярность неизвестного клуба из Парижа 🤣
будет посохом лупить противников и таким образом проложит путь к великим победам... как почтальон Печкин, которому велосипед подарили🤣
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Радость Ди Мария
Пока сам Король не заявит французским сми про подобное или другое - обсуждать инсайд желтушной Марки вообще тупизм... Кстати, в МЛС лички весьма скромные по сравнению с топ-клубами УЕФА. Тем более ничтожные по сравнению с лигой верблюдов. Вот где сверх-жадность... У фанатов португея пожар в силе. Вы держитесь - однажды ГОАТ завершит и внутри ваших тел образуется некомфортный вакуум.
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