Месси продлит контракт с «ПСЖ» на сезон, а в 2024-м перейдет в МЛС (Педро Пабло Паррадо)
Лионель Месси проведет еще один сезон в «ПСЖ».
Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо. По его сведениям, аргентинец принял решение продлить контракт с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС.
Также отмечается, что Месси хочет принять участие на ЧМ-2026 и уже сообщил об этом Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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Знаешь ещё незадача какая, если полистать комментарии до триумфа Аргентины, то ты писал другое. Ты же писал, что Месси без характера и не капитан, по этой причине успеха не будет. Ты писал, что пока Месси ЧМ не возьмет он не будет великим игроком. Ты писал после Саудовской Аравии, что "ожидаемо Аргентина не выходит из группы" и ещё много всего интересного. Ты фактически опозорился и был не прав во всем, вместо признания неправоты ты продолжаешь. Ты думаешь Месси для величия нужно что-то там ещё выиграть когда у него 40+ трофеев включая все внутренние кубки, ЛЧ, Копу и ЧМ? Просто вопрос кто ещё из игроков выигрывал все трофеи? Ответ прост: никто. Можно считать Роналду величайшим, твое право абсолютно. Или Марадону с Пеле или Мальдини из-за любви к своему клубу и эпохе, ну отрицать величие спортсмена, который по любым аргументам и критериям один из лучших это просто глупость. У хейтеров Роналду есть аргумент в виде ЧМ хотя это такие же мягко говоря не умные люди. Месси свой последний гештальт закрыл
https://imgur.com/a/q71J5qI
И после этого ты ещё постоянно косишь под адекватного человека. Для чего?
Мое мнение: останется на сезон точно. А вот потом предугадать сложно.
У нас к легендам клуба отношение бывает специфическое
Плохо повторять за нами