Пике о победе Месси на ЧМ: «Лучший в истории, сомнений не осталось. Возвращаться ли в «Барсу», решит только он»
Жерар Пике не знает, вернется ли Лионель Месси в «Барселону».
«Его будущее известно только ему самому. Выиграть чемпионат мира было его мечтой, и больше не осталось сомнений в том, что он лучший в истории. Все уверены в этом. Что бы он ни решил, это его личное дело, это зависит от его мотивации.
Он может остаться в Европе... Если он решит, что с него хватит, он перейдет в МЛС. Его возвращение [в «Барселону»] было бы очень хорошо для болельщиков с эмоциональной точки зрения. Но решение на 100% зависит от него самого. Это будет его решение и его мотивы, это его личное дело», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Второй раз - за левые пенки .
Великий 😂😂
Поэтому это те турниры, где могут участвовать все футболисты, Европейцы и ЮА.
Просто напомню, меся уже 8 лет как без лч
Но с другой стороны,в плане имиджа,морального подъёма,как для игроков так и для болельщиков по всему миру,это было бы просто чудесно.
Маловероятно и верится с трудом,но было бы афигенно.
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респект гавичу, учится на своих ошибках) уже стал ходячим мемом с его се куеда)
471 футболист выиграл Чемпионат Мира.
80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ.
9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ.
2 футболиста которые выиграли ЧМ, ЛЧ, ЗМ и ЗБ.
(Герд Мюллер и Лео Месси)
Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.
Он 1 такой. Единственный.