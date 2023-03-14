Пике о победе Месси на ЧМ: «Лучший в истории, сомнений не осталось. Возвращаться ли в «Барсу», решит только он»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Жерар Пике не знает, вернется ли Лионель Месси в «Барселону».

«Его будущее известно только ему самому. Выиграть чемпионат мира было его мечтой, и больше не осталось сомнений в том, что он лучший в истории. Все уверены в этом. Что бы он ни решил, это его личное дело, это зависит от его мотивации.

Он может остаться в Европе... Если он решит, что с него хватит, он перейдет в МЛС. Его возвращение [в «Барселону»] было бы очень хорошо для болельщиков с эмоциональной точки зрения. Но решение на 100% зависит от него самого. Это будет его решение и его мотивы, это его личное дело», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

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27 комментариев

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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол
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Altim
Ответ Франческо Тортик
Бавария: "Кто? Месси? Не, не слышал".
При чём тут Бавария?
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Sevuska
Ответ Ромарио
Кулес from аулес?-)
Анулес 😂
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Sevuska
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный игрок за всю историю футбола, кто два раза признавался MVP этого турнира.
Первый раз над этим долго смеялся его хозяин - Томас Мюллер .
Второй раз - за левые пенки .
Великий 😂😂
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артмаст
Ответ Эксперт Спортс
Ради плюсиков пришел сюда? Сколько у тебя лиц? То поддерживаешь Барсу то поливаешь. Выбери одну сторону
Ради плюсов он все что хочешь напишет
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Франческо Тортик
Бавария: "Кто? Месси? Не, не слышал".
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Айлин 1990
Ответ Мухаммад Юсупов
забыл Копу добавить
Нет нет, я бы добавил, но это не мои подсчёты. И ещё не могут же игроки Европы участвовать на КА.
Поэтому это те турниры, где могут участвовать все футболисты, Европейцы и ЮА.
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Ромарио
Ответ Sevuska
Месси уже разорил судебный кабинет , и денег там на него нет . Теперь только к Роналду в Саудовскую Аравию . Надеемся местный кулес поддержит любое решение своего кумира 😊
Кулес from аулес?-)
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Мухаммад Юсупов
Ответ Айлин 1990
Месси единственный футболист в истории, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ и МВП ЧМ. 471 футболист выиграл Чемпионат Мира. 80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ. 9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ. 2 футболиста которые выиграли ЧМ, ЛЧ, ЗМ и ЗБ. (Герд Мюллер и Лео Месси) Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ. Он 1 такой. Единственный.
забыл Копу добавить
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Игорь Климов
Ответ Геннадий Тёкин
Ну да, ЧМ больше никто не же выигрывал кроме него).
Лео Месси единственный игрок за всю историю футбола, кто два раза признавался MVP этого турнира.
+14
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+7
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Sevuska
Месси уже разорил судебный кабинет , и денег там на него нет . Теперь только к Роналду в Саудовскую Аравию . Надеемся местный кулес поддержит любое решение своего кумира 😊
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Gravdaar Iyaad
Специально для карлана придумали Кубок Америки каждый год и надавали пенальти, благодаря которым он еле как "выиграл" чм
Просто напомню, меся уже 8 лет как без лч
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Rule1
Барселона на перестройке,глобальной перестройке.
Но с другой стороны,в плане имиджа,морального подъёма,как для игроков так и для болельщиков по всему миру,это было бы просто чудесно.
Маловероятно и верится с трудом,но было бы афигенно.
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Айлин 1990
Ответ Nintendo_hero
Пике завершил))
Молодец, что хоть кто-то считает Пике Королём)))
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Nintendo_hero
Ответ Айлин 1990
Король должен завершить карьеру в Барсе.
Пике завершил))
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DolJun
его будущее известно только ему самому
----
респект гавичу, учится на своих ошибках) уже стал ходячим мемом с его се куеда)
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Айлин 1990
Ответ Геннадий Тёкин
Ну да, ЧМ больше никто не же выигрывал кроме него).
Месси единственный футболист в истории, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ и МВП ЧМ.

471 футболист выиграл Чемпионат Мира.

80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ.

9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ.

2 футболиста которые выиграли ЧМ, ЛЧ, ЗМ и ЗБ.
(Герд Мюллер и Лео Месси)

Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.

Он 1 такой. Единственный.
+27
-7
+20
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Айлин 1990
Король должен завершить карьеру в Барсе.
+6
-6
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Геннадий Тёкин
Ну да, ЧМ больше никто не же выигрывал кроме него).
+2
-8
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Эксперт Спортс
Ответ Zidan GOAT
Постоянно приносить г+п и позорные вылеты с ЛЧ)
Ясно понятно
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!Sc@ryClown!
Пике лучший ЦЗ 21 века
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум.
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Zidan GOAT
Ответ Эксперт Спортс
Школота которая сидит в спортсе не осознают на сколько велик Месси. Играть так легко и постоянно приносить г+п на это даже самые великие игроки вроде Марадоны, Кройфа не были способны. А Месси играет уже более 15+ сезонов что в сборной что в клубе.
Постоянно приносить г+п и позорные вылеты с ЛЧ)
+3
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Эксперт Спортс
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ради плюсиков пришел сюда? Сколько у тебя лиц? То поддерживаешь Барсу то поливаешь. Выбери одну сторону
+5
-3
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Zerocool789
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
В Эспаньол.
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