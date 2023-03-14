Пике о победе Месси на ЧМ: «Лучший в истории, сомнений не осталось. Возвращаться ли в «Барсу», решит только он»

не знает, вернется ли в «Барселону».

«Его будущее известно только ему самому. Выиграть чемпионат мира было его мечтой, и больше не осталось сомнений в том, что он лучший в истории. Все уверены в этом. Что бы он ни решил, это его личное дело, это зависит от его мотивации.

Он может остаться в Европе... Если он решит, что с него хватит, он перейдет в МЛС. Его возвращение [в «Барселону»] было бы очень хорошо для болельщиков с эмоциональной точки зрения. Но решение на 100% зависит от него самого. Это будет его решение и его мотивы, это его личное дело», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас