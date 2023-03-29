Вратарь Кюрасао Ром обменялся майками с Месси после 0:7: «Невероятно, мечта сбылась. Лео сказал, что я сделал несколько хороших сэйвов, это много значит»
Вратарь сборной Кюрасао счастлив, что обменялся майками с Лионелем Месси.
Сборная Аргентины обыграла Кюрасао (7:0) в товарищеском матче. Месси сделал хет-трик и отдал голевой пас.
«Майка Месси – это действительно нечто особенное. Это невероятно, мечта сбылась. Все являются фанатами Месси. Теперь я сыграл против него.
Это была сложная игра, он забил мне несколько голов, но я также отразил несколько его хороших ударов. После этого он сказал мне, что я сделал несколько хороших сэйвов, так что это много значит для меня», – сказал Элой Ром в интервью TyC Sports.
6 комментариев