Вратарь Кюрасао Ром обменялся майками с Месси после 0:7: «Невероятно, мечта сбылась. Лео сказал, что я сделал несколько хороших сэйвов, это много значит»

Вратарь сборной Кюрасао счастлив, что обменялся майками с .

обыграла (7:0) в товарищеском матче. Месси сделал хет-трик и отдал голевой пас.

«Майка Месси – это действительно нечто особенное. Это невероятно, мечта сбылась. Все являются фанатами Месси. Теперь я сыграл против него.

Это была сложная игра, он забил мне несколько голов, но я также отразил несколько его хороших ударов. После этого он сказал мне, что я сделал несколько хороших сэйвов, так что это много значит для меня», – сказал в интервью TyC Sports.