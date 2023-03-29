Вратарь Кюрасао Ром обменялся майками с Месси после 0:7: «Невероятно, мечта сбылась. Лео сказал, что я сделал несколько хороших сэйвов, это много значит»

Теги ПСЖ МЛС Коламбус Крю Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Элой Ром сборная Кюрасао товарищеские матчи (сборные) игровая форма стиль Футбол

Вратарь сборной Кюрасао счастлив, что обменялся майками с Лионелем Месси.

Сборная Аргентины обыграла Кюрасао (7:0) в товарищеском матче. Месси сделал хет-трик и отдал голевой пас.

«Майка Месси – это действительно нечто особенное. Это невероятно, мечта сбылась. Все являются фанатами Месси. Теперь я сыграл против него.

Это была сложная игра, он забил мне несколько голов, но я также отразил несколько его хороших ударов. После этого он сказал мне, что я сделал несколько хороших сэйвов, так что это много значит для меня», – сказал Элой Ром в интервью TyC Sports.

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6 комментариев

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AnMe
Символичная Майка. Сотый гол за сборную забил в ней.
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инок
Лео поддержал неплохого вратаря. Он сохранит твою футболку на всю жизнь
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vwzx8mx5vh
Ответ koshaus
Вратарь Кюрасао: Месси мне сказал: "Жаль судья пенальти не назначил. Может быть ты бы отбил." Это многое значит.
Пенальти был в матче) Месси его отдал Ди Марии пробивать
+5
0
+5
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koshaus
Вратарь Кюрасао: Месси мне сказал: "Жаль судья пенальти не назначил. Может быть ты бы отбил." Это многое значит.
0
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predMBAPPE
Хейталоры скажут что он купил вратаря футболкой)
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avcgloronalduMU
тысяч 200 долларов увез домой
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