Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он готов играть за Аргентину, будем вызывать. Как изменит позицию – постараюсь переубедить»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Тренер сборной Аргентины допустил, что Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

«Лео в порядке, он готов играть и продолжать приезжать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать.

Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал Лионель Скалони.

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10 комментариев

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Целиноградец
Ответ Arman Markosyan 25
Думаю, что можно сыграть на Кубке Америки в 2024,а потом закончить карьеру в сборной. Не нужно ехать на ЧМ как по мне
Да сейчас уже надо к шампуню ехать или к Бэксу.
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Целиноградец
Я решил жить вечно. Пока всё идёт нормально...
Откуда столько сказочных дровосеков? Ну посмотрите правде в глаза. Вообще не факт, что гном способен поле от кромки до кромки пройти без остановки, а уж тем более пробежать.
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ДЖИН
Эта сборная вполне кубок Америки может при Месси взять.
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Arman Markosyan 25
Ответ Football poet
Ну не знаю, я как фанат Месси считаю, что лучше пусть забьет свои 2 гола оставшиеся, чтоб достигнуть отметку 100 голов за Аргентину и уйти чемпионом, на коне. Все-таки хочется его конец карьеры в качестве чемпиона мира, а не как 40 летний игрок, скорее всего вылетающий на какой-нибудь сталии на следующем ЧМ
Думаю, что можно сыграть на Кубке Америки в 2024,а потом закончить карьеру в сборной. Не нужно ехать на ЧМ как по мне
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rej1sta
Ответ Football poet
Ну не знаю, я как фанат Месси считаю, что лучше пусть забьет свои 2 гола оставшиеся, чтоб достигнуть отметку 100 голов за Аргентину и уйти чемпионом, на коне. Все-таки хочется его конец карьеры в качестве чемпиона мира, а не как 40 летний игрок, скорее всего вылетающий на какой-нибудь сталии на следующем ЧМ
Почему бы не сыграть на Кубке Америки в 2024? Понятное дело, что до следующего ЧМ тяжело будет дотянуть, там все уже от Лео будет зависеть, может поедет, как «дядька» для молодых игроков, готовый выйти во втором тайме.
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Football poet
Ну не знаю, я как фанат Месси считаю, что лучше пусть забьет свои 2 гола оставшиеся, чтоб достигнуть отметку 100 голов за Аргентину и уйти чемпионом, на коне. Все-таки хочется его конец карьеры в качестве чемпиона мира, а не как 40 летний игрок, скорее всего вылетающий на какой-нибудь сталии на следующем ЧМ
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Я Гражданин Мира
Месси ещё 3 , 4 года будет в уровне
Вообще супер будет если шестой раз выступить на ЧМ.
По моему никто ещё 6 раз не выступал на ЧМ
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Лео Месси в отличной физической форме, ещё многое даст этот гений футбола сборной Аргентины!
Я с тобой полностью согласен.
Хотя французы считает иначе, похоже мало получили от Месси
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инок
Надеюсь, что Месси будет приносить пользу сборной Аргентины и дальше.
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Игорь Климов
Лео Месси в отличной физической форме, ещё многое даст этот гений футбола сборной Аргентины!
+12
-2
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