Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он готов играть за Аргентину, будем вызывать. Как изменит позицию – постараюсь переубедить»
Тренер сборной Аргентины допустил, что Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.
«Лео в порядке, он готов играть и продолжать приезжать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать.
Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал Лионель Скалони.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Откуда столько сказочных дровосеков? Ну посмотрите правде в глаза. Вообще не факт, что гном способен поле от кромки до кромки пройти без остановки, а уж тем более пробежать.
Вообще супер будет если шестой раз выступить на ЧМ.
По моему никто ещё 6 раз не выступал на ЧМ
Хотя французы считает иначе, похоже мало получили от Месси