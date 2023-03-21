Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он готов играть за Аргентину, будем вызывать. Как изменит позицию – постараюсь переубедить»

Тренер сборной Аргентины допустил, что сыграет на .

«Лео в порядке, он готов играть и продолжать приезжать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать.

Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал Лионель Скалони.

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