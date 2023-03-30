«Бавария» следит за ситуацией Гави. Хавбек может покинуть «Барселону» как свободный агент

« » проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» .

Сообщалось, что 18-летний футболист может покинуть команду в качестве свободного агента, если до 30 июня не будет зарегистрирован в качестве члена основной команды.

«Бавария» на сто процентов в курсе событий. Она знает, какова ситуация, но пока углубленных контактов не было. Возможно, в будущем нас что-то ждет, но пока никаких переговоров не было», – отметил журналист Флориан Плеттенберг.