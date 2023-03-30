«Бавария» следит за ситуацией Гави. Хавбек может покинуть «Барселону» как свободный агент
«Бавария» проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» Гави.
Сообщалось, что 18-летний футболист может покинуть команду в качестве свободного агента, если до 30 июня не будет зарегистрирован в качестве члена основной команды.
«Бавария» на сто процентов в курсе событий. Она знает, какова ситуация, но пока углубленных контактов не было. Возможно, в будущем нас что-то ждет, но пока никаких переговоров не было», – отметил журналист Флориан Плеттенберг.
молодежь же вообще уводят направо и налево
особенно учитывая, что он всё же совершеннолетняя молодежь
это разве не то же самое, как можно за полгода до истечения контракта предлагать переход по свободному трансферу?
Всегда казалось, что Гави новый Хави
Барсаман, поправь меня если че