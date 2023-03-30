«Бавария» следит за ситуацией Гави. Хавбек может покинуть «Барселону» как свободный агент

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Гави Футбол

«Бавария» проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» Гави.

Сообщалось, что 18-летний футболист может покинуть команду в качестве свободного агента, если до 30 июня не будет зарегистрирован в качестве члена основной команды.

«Бавария» на сто процентов в курсе событий. Она знает, какова ситуация, но пока углубленных контактов не было. Возможно, в будущем нас что-то ждет, но пока никаких переговоров не было», – отметил журналист Флориан Плеттенберг.

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24 комментария

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Глебиньо
Ответ Under
разве там строже? молодежь же вообще уводят направо и налево особенно учитывая, что он всё же совершеннолетняя молодежь
перспективную молодёжь выкупают,там нет такого как в странах СНГ,что сегодня в Динамо,а завтра в Локомотиве.Не уверен до конца,но пока игрок не достиг 16 летия,за него поручаются его родители.Строго там с этим и прежде чем вести переговоры с юниором-нужно договориться сначала с клубом,ибо накуканят.А в ситуации с Гави-1 июля-он свободный агент,до этого срока с ним даже контакты нельзя устанавливать
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Константин Эсперов
Ему всего 18 лет . ****ть не встать .
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Yu123
этот деревяхен пусть для кулес по камп ноу бегает и фолит
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arspurs9
Умру со смеху, если Барселона его упустит бесплатно)
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Бронислав Каминский
Ответ Momos
Испанские футболисты ленивы и слишком сильно зависят от настроения. Баварии такие не подходят
Гави не ленивый,бегает как угарелый все 90 минут
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Футбол_это_жизнь
Бавария может и дальше собирать своих игроков со всей Германии. Гави игрок Барсы. И останется им!
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Михо
Ответ заратустра-будрайтис
Имхо, он лучший игрок Барселоны и если действительно возможно его забрать это нужно делать не задумываясь
Мне Педри больше нравится)
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predMBAPPE
Ответ Александра Александрова
Колбаску Гави испанскую покажет Баварии)
Скорее колбаску ПАПА МОЖЕТ)
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Михаил Стентор
Ответ Alexlagodny
Да хорош гнать. Все прекрасно знают, что никуда он не уйдёт. Ну разве, что нет о чем другом писать, тогда да, внимательно следят.
Тиаго же перешёл, тоже ведь неожиданно было, и ничего.
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заратустра-будрайтис
Ответ Михо
Как свободного агента брать конечно можно, парень то талантливый, но он фанат Барсы, вряд ли перейдет. Хотя когда то Тьяго перешел, но тогда был Пеп
Имхо, он лучший игрок Барселоны и если действительно возможно его забрать это нужно делать не задумываясь
+2
-5
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Momos
Испанские футболисты ленивы и слишком сильно зависят от настроения. Баварии такие не подходят
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Александра Александрова
Колбаску Гави испанскую покажет Баварии)
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Under
Ответ Donald J. Trump
Он типа игрок молодежки и там свои юридические проволоки
разве там строже?
молодежь же вообще уводят направо и налево
особенно учитывая, что он всё же совершеннолетняя молодежь
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Donald J. Trump
Ответ Under
так а разве надо ждать 30 июня, если его контракт уже сейчас не зарегистрирован? это разве не то же самое, как можно за полгода до истечения контракта предлагать переход по свободному трансферу?
Он типа игрок молодежки и там свои юридические проволоки
+4
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Donald J. Trump
Гави- это Хави с Алиэкспресс. Пускай сразу едет в Аравию покорять пески.
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Михо
Как свободного агента брать конечно можно, парень то талантливый, но он фанат Барсы, вряд ли перейдет. Хотя когда то Тьяго перешел, но тогда был Пеп
+1
0
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Alexlagodny
Да хорош гнать. Все прекрасно знают, что никуда он не уйдёт. Ну разве, что нет о чем другом писать, тогда да, внимательно следят.
+19
-2
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Crocus34
Ответ DolJun
бавария уже обжигалась на бруске тьяго, потеряв в итоге биста крооса.
лукаке 🤣пей пиво, воротник 80 лямов и тд
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Bayern_Norway
На фиг он Баварии?.
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Under
так а разве надо ждать 30 июня, если его контракт уже сейчас не зарегистрирован?
это разве не то же самое, как можно за полгода до истечения контракта предлагать переход по свободному трансферу?
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Дворовый футболист
Что-то вообще не верится
Всегда казалось, что Гави новый Хави
Барсаман, поправь меня если че
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Velirpa
не надо Баварии испанских брусков.
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Elkorazon01
Давай Гави на повышение
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DolJun
бавария уже обжигалась на бруске тьяго, потеряв в итоге биста крооса.
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