Ари о легионерах в РПЛ: «Россия – комфортная страна с сильным чемпионатом. Футболисты едут не за деньгами, в других странах можно заработать столько же»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ари Краснодар лимит на легионеров деньги Футбол

Ари считает, что иностранные футболисты едут в Россию не из-за высоких зарплат.

«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное – хорошая игра. Так работает во всех странах. Когда тебя узнают и ты показываешь результат, тебе платят хорошую зарплату и большие премиальные. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом. Здесь чувствуют себя как дома и любят команды, в которых играют.

Я видел, как мало получали молодые игроки в «Краснодаре», например. Но когда начинали показывать результат, зарплаты увеличивались.

Я был доволен своей зарплатой и условиями в России. Например, в «Спартаке» я получал достаточно большие деньги, но были игроки, которые получали в 2-3 раза больше. Мы хорошо играли, показывали результат в Лиге чемпионов, но зарплата оставалась такой же», – сказал бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

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31 комментарий

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tyuiop tyuiop
Ответ Фан Рубина
В Россию едут те, кто разбираются в футболе и видят, что РПЛ - сильнейшая лига мира и только тут можно узнать, каков твой предел мастерства. И оплата за это адекватна. Другое дело, что в европке своим игрокам переплачивают, чтобы лучшие не пытались уходить в РПЛ. Но низкий уровень футбола там сегодня виден невооруженным глазом, а когда туда попадает реально мотивированный игрок уровня РПЛ - и подавно. Например, Хвича, который был далеко не самым заметным игроком лиги и скорее подавал надежды. Но и этого уровня хватает, чтобы смотреться инопланетянином в чемпионате Италии.
если бы Слуцкий тренировал Наполи хвича и сейчас подавал бы надежды 🤣🤣🤣
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Kyancey
Ага, особенно Это’о в своё время перешёл из почти только что выигравшего ЛЧ «Интера» в «Анжи» исключительно с целью карьерного роста…
Ари головного мозга
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tyuiop tyuiop
Ответ Фан Рубина
Этим "многолетним лидерам" переплачивали минимум вдвое.
ходят слухи что всем Пригожин отстегает 15 рублей, а тебе пяточку травы
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Зубы Дзюбы
Кто это в 2-3 раза получал больше в Спартаке? Парехо и Чельстрем? Попахивает блефом
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Зубы Дзюбы
Сам-то Ари почему из Голландии приехал в холодную Россию, а не в Испанию или Германию?
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Dexter Dallas
Такой весельчак этот Ари. Получать столько же. в этих остальных странах, в которых введён лимит местные игроки так умирают после 60 минут матча? И ходят не то, что пешком, а порой просто стоят?
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Фан Рубина
Ответ Vićtor Diaź
Конечно😂😂😂 Именно поэтому многолетние лидеры наполи Инсинье и Мертенс получали как один Комбаров в Спартаке
Этим "многолетним лидерам" переплачивали минимум вдвое.
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Владимир Голованов
Ответ Strepto
Иди попинай. В чём проблема?
Каждый должен заниматься своим делом. Может быть он свою работу хорошо делает и получает за это свои заработанные. А наши ногомячисты просто отбывают номер, они и десятой части не отрабатывают от того, что получают.
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Фан Рубина
В Россию едут те, кто разбираются в футболе и видят, что РПЛ - сильнейшая лига мира и только тут можно узнать, каков твой предел мастерства. И оплата за это адекватна.

Другое дело, что в европке своим игрокам переплачивают, чтобы лучшие не пытались уходить в РПЛ. Но низкий уровень футбола там сегодня виден невооруженным глазом, а когда туда попадает реально мотивированный игрок уровня РПЛ - и подавно. Например, Хвича, который был далеко не самым заметным игроком лиги и скорее подавал надежды. Но и этого уровня хватает, чтобы смотреться инопланетянином в чемпионате Италии.
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Sinister Kid
Ну, Ари из Бразилии видней. Сам приехал же от большой любви.
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Марк Рейман
Страна с самым тяжелым климатом. Условные города Канады: Торонто, Монреаль и т.д. находятся на одной параллели с Сочи и Краснодаром.
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Александр Трифон0в
Спортс ру выбирает самых интересных игроков для цитирования, видимо сами примерно такие же по развитию или других считаю не за самых умных людей. Хотя может все проще, методичка
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Мукунку хороший
Интересно,а Ари поёт.? Как у него с вокалом.. Кто знает.?)))
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Мистер Блин
спасибо разбирающемуся негру во всех делах россии, куда мы без него.
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Savarona25
Вероятно ни в одном зарубежном чемпионате нет такого разрыва между уровнем таланта и уровнем оплаты. В РФ в сладкие времена большинство клубов оперировали несчитанными бюджетными деньгами поэтому могли позволить себе многое.
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Strepto
Ответ frol92
Ну да, получить может можно и столько же, только там нужно выкладываться и доказывать. А тут на расслабоне можно мяч пинать в чемпионате низкой интенсивности и получать миллионы.
Иди попинай. В чём проблема?
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Destro7451
Ответ Tigo_Volchara93
Этот древолаз метит в Госдуму, однозначно
При в депутаты!
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Hola Hola
Ну, смотря с чем сравнивать. Может, у кого-то действительно не было вариантов в чемпионатах сильнее российского. Но большинство, все же, соблазнялось деньгами, полагаю. )
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Теннисный абсолют
Ари - один из величайших легионеров в истории РПЛ и просто отличный парень.
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Jason Kidd
Ну что там чахлые в футбольном плане Англия или Германия. Да и вообще они загнивают. Говорят, геи там какие-то парадам шастают!
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tyuiop tyuiop
🤣🤣🤣
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dimitrii36
кормовая база в России знатная, печально только одно, что наши миллионеры не активно воспользованы в мировом футболе
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Ебздрогыч
Футболисты и тренеры едут за высоким уровнем футбола, сумасшедшими скоростями, переполненными трибунами - вон, скоро испанский тренер Торпедо ощутит всю мощь и страсть российского футбола!
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Roman
Да, Малком приехал в РПЛ не за деньгами, а чтобы зарубиться против топовых защитников Химок и Урала
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Konstantin Zorin
Ну, я даже не знаю, что бы подумал об умственных способностях человека, который приехал из Бразилии в Россию не за деньгами, а просто поиграть в футбол.)
+6
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