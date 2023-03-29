Ари о легионерах в РПЛ: «Россия – комфортная страна с сильным чемпионатом. Футболисты едут не за деньгами, в других странах можно заработать столько же»
Ари считает, что иностранные футболисты едут в Россию не из-за высоких зарплат.
«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное – хорошая игра. Так работает во всех странах. Когда тебя узнают и ты показываешь результат, тебе платят хорошую зарплату и большие премиальные. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом. Здесь чувствуют себя как дома и любят команды, в которых играют.
Я видел, как мало получали молодые игроки в «Краснодаре», например. Но когда начинали показывать результат, зарплаты увеличивались.
Я был доволен своей зарплатой и условиями в России. Например, в «Спартаке» я получал достаточно большие деньги, но были игроки, которые получали в 2-3 раза больше. Мы хорошо играли, показывали результат в Лиге чемпионов, но зарплата оставалась такой же», – сказал бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
Ари головного мозга
Другое дело, что в европке своим игрокам переплачивают, чтобы лучшие не пытались уходить в РПЛ. Но низкий уровень футбола там сегодня виден невооруженным глазом, а когда туда попадает реально мотивированный игрок уровня РПЛ - и подавно. Например, Хвича, который был далеко не самым заметным игроком лиги и скорее подавал надежды. Но и этого уровня хватает, чтобы смотреться инопланетянином в чемпионате Италии.