Милонов о том, что Ари может стать депутатом: «У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере»

поделился мнением о перспективах Ари на выборах в России.

Ранее бывший нападающий « », « » и « » заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.

«Нужно подумать, какой округ ему выбрать, чтобы там максимально понравиться большинству избирателей. Ситуация непростая. У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Так что, в принципе, ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере – там по приколу могут проголосовать.

А вообще, нас критикуют за то, что в России много спортсменов, но в они перестают быть в чистом виде спортсменами, а становятся депутатами. От них требуется уже не мячик бить, а работать над законопроектами. Поэтому, если он готов, пожалуйста, пусть приходит», – сказал депутат Госдумы.

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира