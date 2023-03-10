Милонов о том, что Ари может стать депутатом: «У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Государственная дума Ари Краснодар Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов поделился мнением о перспективах Ари на выборах в России. 

Ранее бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.

«Нужно подумать, какой округ ему выбрать, чтобы там максимально понравиться большинству избирателей. Ситуация непростая. У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Так что, в принципе, ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере – там по приколу могут проголосовать.

А вообще, нас критикуют за то, что в России много спортсменов, но в Думе они перестают быть в чистом виде спортсменами, а становятся депутатами. От них требуется уже не мячик бить, а работать над законопроектами. Поэтому, если он готов, пожалуйста, пусть приходит», – сказал депутат Госдумы. 

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

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40 комментариев

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ta-tosha
Ответ heache
ну спасибо что просветил, не знал я что я из тюркских
тюркские не означает турецкие, хотя турки тоже туда относятся. Вы удивитесь - этнические турки белокожие, часто блондины и с голубыми глазами, а не те, что в массе можно наблюдать где нибудь в Анталье
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brajevgenij@ya.ru
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Регионов с умственноотсталыми тоже нету, но как то ж избираются.
Кто же тогда голосует за депутатов? 😆
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ta-tosha
Ответ DaleCo
Кубань? Где десятками веков тюркские каганаты менялись, плюс кавказские племена обитали? Славяне там впервые в конце 17 века появились в лице старообрядцев. Да и Таганрог хазаро-золотоордынскую историю имеет. Просто для справки.
Вы не правы. Тюркские каганаты фактически и основали, и подняли, и контролировали все земли современной РФ - ясак крымскому хану платили ещё при Петре 1, документов вагон. А вот вышеперечисленные регионы всегда были в орбите Руси и ее последователей, в состав Всероссийской империи (это правильное официальное название) попали только в середине 19 века и то как малороссийские территории, а в состав РФ официально только после революции 1917 года. Официальная трактовка причины, большевиками была описана просто, и ее легко можно найти в нете в документах - они посчитали, что в УССР замного с/х территорий и так
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Eric_Cartman
Ну раз колмыкией рулил ММАшник, то почему бы и футболисту не порулить? А что, будут наш обама, который по подъездам не гадит
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CostaDorofeev
А рыжие у нас каждой бочке затычка
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Spartakus1984
Ответ DaleCo
Кубань? Где десятками веков тюркские каганаты менялись, плюс кавказские племена обитали? Славяне там впервые в конце 17 века появились в лице старообрядцев. Да и Таганрог хазаро-золотоордынскую историю имеет. Просто для справки.
Адыги
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Дмитриев Юрий
Москва, или Краснодар...
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Spartakus1984
Ответ Евгений Громов 22
Темные территории это не расизм,это он наверное на нас намекает)в смысле на на недавние приобретения))
Темная сторона луны
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Kirkoroff
Ответ Владимир Молявин
А давайте ещё кота в мэры выберем. Как в городке на Аляске (забыл название городка). Кот точно воровать не будет.
Много не унесёт по крайней мере)
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hulk&boloto
Ответ Сергей Ефимов
Как будто на расизм похоже
Новое поле Милонова...
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Spartakus1984
Так что бы работать над заокнопроектами,нужны мозги и образование все таки желательно связанное государственной властью, ну и желательно юридическое-экономическое образование.Ари компетнетен в этих вопросах?
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Ильдар Фарукшин
Ответ Gonzoo
Базовый расизм, он случайно не из Питера?
Случайно вроде дв
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Kit244098
Какой на хрен округ? Внесите его просто в списки Единой России. Избирком его сам выберет))
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марк макаров
А расистские территории есть?
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heache
Ответ ta-tosha
Вообще то в РФ проживает больше 85 народов и народностей, 95% из которых не славянские вообще - все они тюркские (а не монголоидные) и фино угорские. Из чисто славянских - это только Кубань, Воронеж, Курск, Таганрог и Брянск.
ну спасибо что просветил, не знал я что я из тюркских
+1
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+1
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DaleCo
Ответ ta-tosha
Вообще то в РФ проживает больше 85 народов и народностей, 95% из которых не славянские вообще - все они тюркские (а не монголоидные) и фино угорские. Из чисто славянских - это только Кубань, Воронеж, Курск, Таганрог и Брянск.
Кубань? Где десятками веков тюркские каганаты менялись, плюс кавказские племена обитали? Славяне там впервые в конце 17 века появились в лице старообрядцев. Да и Таганрог хазаро-золотоордынскую историю имеет. Просто для справки.
+4
0
+4
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Владимир Молявин
А давайте ещё кота в мэры выберем. Как в городке на Аляске (забыл название городка). Кот точно воровать не будет.
+2
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+2
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Евгений Громов 22
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Темные территории с темными судьбами
Только в светлое будущее идущим
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Евгений Громов 22
Темные территории это не расизм,это он наверное на нас намекает)в смысле на на недавние приобретения))
Темные территории с темными судьбами
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Владислав Бондарчук
Баланс после интервью с фан ид восстановлен :)
+2
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Atsuktuvas
Ари - типичный херсонец. Можно там баллотироваться.
+3
-1
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Dan Kennedy
Ответ frol92
По приколу могут проголосовать Если хочет, пусть приходит... Все, что нужно знать о политике в целом и о Госдуре в частности... Даже в цирк клоуном попасть сложнее наверное
Чтобы выступать клоуном в цирке - надо что-то уметь.
А какой профессиональный навык нужен чтобы попасть в госдуму? Там очень разные персонажи есть.
+1
0
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Евгений Громов 22
Темные территории это не расизм,это он наверное на нас намекает)в смысле на на недавние приобретения))
+3
0
+3
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ta-tosha
Вообще то в РФ проживает больше 85 народов и народностей, 95% из которых не славянские вообще - все они тюркские (а не монголоидные) и фино угорские. Из чисто славянских - это только Кубань, Воронеж, Курск, Таганрог и Брянск.
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Valeriy Komarow
Милонов загнул, работать над законопроектами там не обязательно, а вот правильно проголосовать за очередной спущенный сверху закон против народа, это да.
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