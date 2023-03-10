Милонов о том, что Ари может стать депутатом: «У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере»
Виталий Милонов поделился мнением о перспективах Ари на выборах в России.
Ранее бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.
«Нужно подумать, какой округ ему выбрать, чтобы там максимально понравиться большинству избирателей. Ситуация непростая. У нас есть и монголоидные территории – буряты, тувинцы, – а вот темных территорий нет. Так что, в принципе, ему можно избираться везде, даже на Крайнем Севере – там по приколу могут проголосовать.
А вообще, нас критикуют за то, что в России много спортсменов, но в Думе они перестают быть в чистом виде спортсменами, а становятся депутатами. От них требуется уже не мячик бить, а работать над законопроектами. Поэтому, если он готов, пожалуйста, пусть приходит», – сказал депутат Госдумы.
Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира
А какой профессиональный навык нужен чтобы попасть в госдуму? Там очень разные персонажи есть.