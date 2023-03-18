Ари: «Если позовут в Россию работать тренером, я соглашусь. Мне это интересно»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ари Краснодар Футбол

Ари заявил о готовности тренировать в России.

«Если после завершения карьеры меня позовут работать тренером в Россию, я соглашусь и приеду. Мне была бы интересна такая работа.

Не знаю, в какую команду хотел бы. Все зависит от предложения. Рассмотрел бы разные варианты», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

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6 комментариев

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Дмитрий Караваев
сборной
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Sinister Kid
А бумажка есть? Хотя тебе можно и без бумажки в Химки.
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Velirpa
а если на фронт?
+2
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TiNO
Ты хочешь, чтобы у Мостового бомбануло? 😂😂😂
+1
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Тиджани Бабангида
Депутатом - готов,тренером - хоть завтра.
P.S Радует,что его желания не совпадают с его возможностями
+1
0
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Геннадий Тимченко
а он разве не завершил уже карьеру❓🤔
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