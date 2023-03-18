Ари: «Если позовут в Россию работать тренером, я соглашусь. Мне это интересно»
Ари заявил о готовности тренировать в России.
«Если после завершения карьеры меня позовут работать тренером в Россию, я соглашусь и приеду. Мне была бы интересна такая работа.
Не знаю, в какую команду хотел бы. Все зависит от предложения. Рассмотрел бы разные варианты», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
P.S Радует,что его желания не совпадают с его возможностями