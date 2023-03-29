Озбилиз об Амстердаме: «В детстве после церкви с братом бежали на улицу Красных фонарей. Взрослые нам говорили: «Что вы тут делаете? Идите отсюда»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия светская хроника Арас Озбилиз Футбол

Арас Озбилиз вспомнил, как после церкви в 10 лет бежал на улицу Красных фонарей.

– Вопрос как к человеку, который вырос в Амстердаме. Как местные относятся к кварталу Красных фонарей?

– Ты сам откуда?

– Из Москвы.

– Скажи, ты на Красной площади каждый день бываешь? Думаешь вообще о ней?

– Ну, иногда бываю, но точно не думаю.

– Так и амстердамцы. Для них это просто достопримечательность, которая интересна туристам. Им в целом безразлично, что там происходит, для них это просто обыденность.

Но про этот квартал вспомнил забавную историю. В центре Амстердама есть армянская церковь, она находится рядом с улицей Красных фонарей. В детстве по воскресеньям мы всегда ходили в церковь. А после церкви мы с двоюродным братом сразу бежали на улицу Красных фонарей – посмотреть, что там и как там.

– А не запрещали? 

– Конечно, запрещали! Взрослые нам говорили: «Что вы тут делаете вообще? Давайте, идите отсюда». А мы миром интересовались, нам по десять лет было. Раньше, кстати, квартал масштабнее был, сейчас меньше, – сказал экс-хавбек «Спартака» в интервью Sports.ru.

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6 комментариев

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mitos
За углом гоняли лысого))
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Sevuska
« Раньше квартал масштабнее был - сейчас меньше « 🤔
В детстве всё огромным кажется 😊
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Amalfitano
Ответ Ебздрогыч
От духовного к плотскому...
Традиционные ценности.))
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Amalfitano
В 10 лет я начал замечать выпуклости у старшеклассниц и понимать, что девочек не обязательно дергать за косички, чтобы оказывать им знаки внимания. Но в таком возрасте я бы точно постеснялся поглазеть на места аналогичные бульвару Красных фонарей.))
+4
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Ильдар Фарукшин
Ну 10 летним я точно бегал и не раз😊
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Ебздрогыч
От духовного к плотскому...
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