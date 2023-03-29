Озбилиз об Амстердаме: «В детстве после церкви с братом бежали на улицу Красных фонарей. Взрослые нам говорили: «Что вы тут делаете? Идите отсюда»

Арас Озбилиз вспомнил, как после церкви в 10 лет бежал на улицу Красных фонарей.

– Вопрос как к человеку, который вырос в Амстердаме. Как местные относятся к кварталу Красных фонарей?

– Ты сам откуда?

– Из Москвы.

– Скажи, ты на Красной площади каждый день бываешь? Думаешь вообще о ней?

– Ну, иногда бываю, но точно не думаю.

– Так и амстердамцы. Для них это просто достопримечательность, которая интересна туристам. Им в целом безразлично, что там происходит, для них это просто обыденность.

Но про этот квартал вспомнил забавную историю. В центре Амстердама есть армянская церковь, она находится рядом с улицей Красных фонарей. В детстве по воскресеньям мы всегда ходили в церковь. А после церкви мы с двоюродным братом сразу бежали на улицу Красных фонарей – посмотреть, что там и как там.

– А не запрещали?

– Конечно, запрещали! Взрослые нам говорили: «Что вы тут делаете вообще? Давайте, идите отсюда». А мы миром интересовались, нам по десять лет было. Раньше, кстати, квартал масштабнее был, сейчас меньше, – сказал экс-хавбек « » в интервью Sports.ru.

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