Озбилиз о том, что накручивал Карпина на тренировках: «Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, возраст все же сказывался»

в интервью Sports.ru вспомнил, как накручивал Валерия Карпина на тренировках.

– – что первое пришло в голову при упоминании его?

– Что он хороший человек! Сразу вспомнил матч с «Волгой», когда мы победили 6:1, а я забил два. На следующий день восстановительная тренировка, Карпин подходит ко мне: «Что, два забил, думаешь, звезда? Давай еще больше работай!»

– Карпин играл с вами в футбол на тренировках?

– Играл, но против моих финтов на скорости что он сделает? Да, он форме, в полном порядке, с мячом работает классно, жестко идет в борьбу, но возраст все же сказывался. Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, – сказал экс-хавбек « ».

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