Озбилиз о том, что накручивал Карпина на тренировках: «Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, возраст все же сказывался»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Карпин Sports.ru Арас Озбилиз Футбол

Арас Озбилиз в интервью Sports.ru вспомнил, как накручивал Валерия Карпина на тренировках.

Валерий Карпин – что первое пришло в голову при упоминании его?

– Что он хороший человек! Сразу вспомнил матч с «Волгой», когда мы победили 6:1, а я забил два. На следующий день восстановительная тренировка, Карпин подходит ко мне: «Что, два забил, думаешь, звезда? Давай еще больше работай!»

– Карпин играл с вами в футбол на тренировках?

– Играл, но против моих финтов на скорости что он сделает? Да, он форме, в полном порядке, с мячом работает классно, жестко идет в борьбу, но возраст все же сказывался. Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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11 комментариев

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Андрей Федоров
Ответ Платини Уася Минералович продажная
а дальше то что?
Ну ушёл и ушёл.
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Sinister Kid
Главное достижение Озбилиза в Спартаке.
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Платини Уася Минералович продажная
Ответ леннорыч-абрамович
Ну и?
а дальше то что?
+1
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OldRedWhite
Ответ Valentin Kompaneytsev
Жаль Арас не раскрылся в Спартаке полностью.
Он нигде не раскрылся , кроме Краснодара )))
Конечно , помешала серьёзная травма, поскольку и потом нигде толком не заиграл …
Ничего не достигший игрок - вспоминает о ничего не достигшем тренере )))
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Ильдар Фарукшин
Карпин "Ну и" мало кто накручивал например Мостовой 😊
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Геннадий Тимченко
Ответ CrazyRamm
Ну только Карпина и накручивал.
ну это комплимент Валере, что он те только рассказывал, но и показывал КАК👏👏👏
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Valentin Kompaneytsev
Жаль Арас не раскрылся в Спартаке полностью.
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Ярик01
Валерка разве опорник или защитник, чтобы радоваться накрутке.
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Кеша
Возраст всегда влияет на скорость . Даже если разница 7-10 лет . А что уж говорить о такой разнице . Ну Карпин , тем ни менее красавчик .
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CrazyRamm
Ну только Карпина и накручивал.
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леннорыч-абрамович
Ну и?
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