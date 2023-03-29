Озбилиз о том, что накручивал Карпина на тренировках: «Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, возраст все же сказывался»
Арас Озбилиз в интервью Sports.ru вспомнил, как накручивал Валерия Карпина на тренировках.
– Валерий Карпин – что первое пришло в голову при упоминании его?
– Что он хороший человек! Сразу вспомнил матч с «Волгой», когда мы победили 6:1, а я забил два. На следующий день восстановительная тренировка, Карпин подходит ко мне: «Что, два забил, думаешь, звезда? Давай еще больше работай!»
– Карпин играл с вами в футбол на тренировках?
– Играл, но против моих финтов на скорости что он сделает? Да, он форме, в полном порядке, с мячом работает классно, жестко идет в борьбу, но возраст все же сказывался. Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, – сказал экс-хавбек «Спартака».
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Конечно , помешала серьёзная травма, поскольку и потом нигде толком не заиграл …
Ничего не достигший игрок - вспоминает о ничего не достигшем тренере )))