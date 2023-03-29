Озбилиз о Промесе: «В детстве был обычным игроком, сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Sports.ru Арас Озбилиз Квинси Промес Футбол

Арас Озбилиз в интервью Sports.ru рассказал, каким Квинси Промес был в детстве.

– Ты с детства знаешь Промеса. Недавно в интервью ты сказал, что воровал у него конфеты. Расскажи детали!

– После тренировок к полям академии «Аякса» приезжали 30 автобусов, всех развозили по домам. А около полей были автоматы – можно покупать сникерсы, марсы, конфетки.

Кто-то покупает, кто-то не покупает. И, конечно, старшие у младших что-то могут забрать. Вот я и мог забрать у Промеса или кого-то еще. А до этого старшие забирали у меня. В общем, обычное дело среди подростков, ничего такого.

– Промес в детстве выделялся?

– Он в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду. Учителям, помню, тяжело с Промесом было. Когда приезжали с тренировок, все садились делать уроки. Там обычно тишина, полная концентрация. Но Промес всегда шумел – не мог вообще спокойно сидеть. Ну, он ребенок еще был, ничего тут такого, – сказал экс-хавбек «Спартака».

«В «Аяксе» отбирал сникерсы у Промеса». Интервью Араса Озбилиза

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6 комментариев

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Zenith forever
Ответ Abu Ibrahim
Именно так , или ты в лесу рос ?
Это не про тех, кто из лесу вышел, а про тех кто вышел из тропиков.
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red hikkikomori
Про таких говорят шило в одном месте, но тут больше подойдёт : ножик в кармане)
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Einfach Safari
Ответ Влад Яшнов
"никогда не давал себя в обиду", ножом припугивал?
отбирал конфеты с ножом))
+1
-2
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Abu Ibrahim
Ответ Максим Максюша
Забирать конфеты у детей это обычное дело для подростков?)) очень странные у озбилиса представления о жизни
Именно так , или ты в лесу рос ?
+4
-1
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Влад Яшнов
"никогда не давал себя в обиду", ножом припугивал?
+4
-5
-1
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Максим Максюша
Забирать конфеты у детей это обычное дело для подростков?)) очень странные у озбилиса представления о жизни
+4
-4
0
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