Озбилиз о Промесе: «В детстве был обычным игроком, сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду»

в интервью Sports.ru рассказал, каким был в детстве.

– Ты с детства знаешь Промеса. Недавно в интервью ты сказал, что воровал у него конфеты. Расскажи детали!

– После тренировок к полям академии « » приезжали 30 автобусов, всех развозили по домам. А около полей были автоматы – можно покупать сникерсы, марсы, конфетки.

Кто-то покупает, кто-то не покупает. И, конечно, старшие у младших что-то могут забрать. Вот я и мог забрать у Промеса или кого-то еще. А до этого старшие забирали у меня. В общем, обычное дело среди подростков, ничего такого.

– Промес в детстве выделялся?

– Он в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду. Учителям, помню, тяжело с Промесом было. Когда приезжали с тренировок, все садились делать уроки. Там обычно тишина, полная концентрация. Но Промес всегда шумел – не мог вообще спокойно сидеть. Ну, он ребенок еще был, ничего тут такого, – сказал экс-хавбек « ».

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