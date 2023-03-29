«Акрон» организует для болельщиков бесплатный трансфер на поезде на игру с «Динамо» в Кубке

«Акрон» организует для болельщиков бесплатный трансфер на поезде на игру с « » в Фонбет Кубке России.

«Акрон» – единственная команда, не представляющая элиту российского футбола и дошедшая до такой высокой стадии.

На этот исторический матч будет организован бесплатный трансфер – мы арендуем целый железнодорожный состав – «Акрон Экспресс». Отправление двухэтажного поезда, состоящего из семи вагонов, запланировано со станции «Жигулевское море».

Отметим, что количество мест в поезде ограничено – 448, и он будет следовать без остановок.

Для бронирования билетов на поезд необходимо до 23:59 30 марта заполнить специальную форму регистрации. В 13:00 31 марта всем отправившим заявки на указанный адрес электронной почты придет письмо с подтверждением о выделении места в поезде.

Добираться с вокзала до стадиона «ВТБ Арена» и обратно болельщикам предстоит самостоятельно.

РЖД в настоящий момент прорабатывает вопрос о запуске поезда из Москвы в Тольятти. В случае форс-мажора все болельщики, добравшиеся на поезде в Москву, в обратном направлении смогут вернуться в Тольятти на бесплатных автобусах.

Обращаем внимание, что при посадке на поезд будет проходить проверка на наличие у пассажиров купленного билета на матч», – говорится в сообщении клуба.