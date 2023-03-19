10 817 человек на матче «Балтики» в Первой лиге – лучшая посещаемость России в туре. Игру ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили 9974 зрителя

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия болельщики Первая лига КАМАЗ Балтика Краснодар-2 Акрон Динамо Махачкала Футбол

Матч «Балтики» в Первой лиге стал самым посещаемым в России по итогам тура.

«Балтика» сыграла против «Акрона» (1:1) в игре 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречу в Калининграде посетили 10 817 зрителей.

Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.

Кроме того, больше шести тысяч зрителей присутствовало еще на двух играх Первой лиги: КАМАЗ – «Рубин» (6093 зрителя) и «Динамо» Махачкала – «Краснодар-2» (6050 зрителей).

Помимо игры ЦСКА – «Зенит», в туре РПЛ больше шести тысяч зрителей пришло всего на один матч: «Факел» – «Сочи» (9686 зрителей).

На матчи РПЛ требуется Fan ID, на игры Первой лиги – нет.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
В ФПервой лиге на футбол ходить гораздо безопасней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gustavo1097
Ответ Колбаскер тут
Причем кони нагнали такую же школоту как и Зенит на Химки
Надеюсь, в следующий раз хоть подальше от микрофонов их посадят. Невыносимо было слушать весь матч из визги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ FilinMD
Но было ли в Калининграде безопасно?
Филя, братишка, а почему ты против фан айди? Ты разве не поддерживаешь решения своего правителя? Как так?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Не может быть Балтики 10 , ведь все мы знаем , что есть только Балтика 9 .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Mikhailov
Ответ FilinMD
Но было ли в Калининграде безопасно?
Написали сколько посетили, но не написали сколько ушли живыми, стоит задуматься...
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Когда Балтика будет в следующем сезоне играет в РПЛ , депутаты будут говорить , либо все пошли рыбу ловить на Балтийское море или дует холодный ветер с моря .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NOOhr
Что бы это значило 🧐
Риск благородное дело… люди пошли на футбол пренебрегая безопасностью … 🥺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Рискуют в Калининграде. Пропустишь политически неблагонадежного младенца, и майдан на стадионе случится с переименованием города в Кёнигсберг.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Жаль, что такие матчи с таким количеством зрителей проходят....
Ну не смотрится без фанатов футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA_AC Milan
А почему в первой лиге нет ФАН-Уйди, тех людей не жалко, пусть перебьют друг друга? Что на это скажут Журова и другие?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ Колбаскер тут
Причем кони нагнали такую же школоту как и Зенит на Химки
Колбаса, тебя тоже затащили на этот матч?
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
А то говорили, что во второй Бундеслиге и Чемпионшипе больше людей ходят на стадионы, чем в РПЛ. Вот наш ответ!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Европа она и есть Европа
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
В пердиве посещаемость достойная, но как-то небезопасненько
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Но было ли в Калининграде безопасно?
+57
-1
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Причем кони нагнали такую же школоту как и Зенит на Химки
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий