10 817 человек на матче «Балтики» в Первой лиге – лучшая посещаемость России в туре. Игру ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили 9974 зрителя
Матч «Балтики» в Первой лиге стал самым посещаемым в России по итогам тура.
«Балтика» сыграла против «Акрона» (1:1) в игре 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречу в Калининграде посетили 10 817 зрителей.
Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.
Кроме того, больше шести тысяч зрителей присутствовало еще на двух играх Первой лиги: КАМАЗ – «Рубин» (6093 зрителя) и «Динамо» Махачкала – «Краснодар-2» (6050 зрителей).
Помимо игры ЦСКА – «Зенит», в туре РПЛ больше шести тысяч зрителей пришло всего на один матч: «Факел» – «Сочи» (9686 зрителей).
На матчи РПЛ требуется Fan ID, на игры Первой лиги – нет.
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Риск благородное дело… люди пошли на футбол пренебрегая безопасностью … 🥺
Ну не смотрится без фанатов футбол