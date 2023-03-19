10 817 человек на матче «Балтики» в Первой лиге – лучшая посещаемость России в туре. Игру ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили 9974 зрителя

Матч «Балтики» в Первой лиге стал самым посещаемым в России по итогам тура.

«Балтика» сыграла против « » (1:1) в игре 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречу в Калининграде посетили 10 817 зрителей.

Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и « » (1:0) посетили 9974 зрителя.

Кроме того, больше шести тысяч зрителей присутствовало еще на двух играх Первой лиги: – « » (6093 зрителя) и «Динамо» Махачкала – «Краснодар-2» (6050 зрителей).

Помимо игры ЦСКА – «Зенит», в туре РПЛ больше шести тысяч зрителей пришло всего на один матч: «Факел» – «Сочи» (9686 зрителей).

На матчи РПЛ требуется Fan ID, на игры Первой лиги – нет.

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