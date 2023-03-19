Алаев об инцидентах с Бариновым и Михайловым: «В XXI веке, в мире цифровых технологий мы не смогли обеспечить функционирование системы. Очень обидно, приношу извинения»

извинился за нарушения клубами регламента Мир РПЛ.

В матче 20-го тура между « » и « » (1:1) в составе нижегородцев вышел полузащитник , который не мог играть из-за перебора желтых карточек, полученных в и РПЛ. Сообщается, что « » планирует оспорить результат матча, « » может быть присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее в игре Фонбет Кубка России между « » и « » в составе московской команды вышел , который также не имел права играть в этом матче из-за перебора желтых карточек.

– Кто виноват в этой истории и как избежать подобных ситуаций?

– До заседания КДК мне некорректно говорить о том, кто виноват. Но из тех трактовок, что видел и мы провели свое расследование, в регламенте четко прописано, что футболист не мог играть в этом матче и клубу грозит санкция в виде технического поражения. В регламенте прописано, что это ответственность клуба. Но мне точно не хочется прятаться за формулировкой «ответственность клуба» и говорить, что наша система работает замечательно. Будем откровенны – за неделю мы получаем два похожих эпизода в разных турнирах: эпизод с Бариновым и эпизод с Михайловым.

Пользуясь случаем, хочу извиниться перед болельщиками, что в XXI веке, в мире цифровых технологий у нас два сбоя в системе и мы не можем обеспечить функционирование системы управления и менеджмента так, чтобы все решалось на поле. Очень обидно, приношу свои извинения. Наверное, нам, футбольным властям – лигам – нужно поменять работу в этой части и сделать, наверное, единую систему. Мы ведем эту работу, значит, надо ускориться, чтобы итог матча решался не в кабинетах, а на поле.

Выводы будут сделаны. Есть регламент, но есть всегда и ответственная работа сотрудников – можно всегда позволить в клуб, уточнить информацию, есть коммуникация между лигами.

– Путь в том, чтобы была единая система между лигами?

– Конечно. Система в автоматическом режиме должна блокировать такие простые вещи, – сказал президент РПЛ.

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