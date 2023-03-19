Алаев об инцидентах с Бариновым и Михайловым: «В XXI веке, в мире цифровых технологий мы не смогли обеспечить функционирование системы. Очень обидно, приношу извинения»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Торпедо Александр Алаев Дмитрий Баринов Пари НН Акрон Ярослав Михайлов Футбол

Александр Алаев извинился за нарушения клубами регламента Мир РПЛ.

В матче 20-го тура между «Торпедо» и «Пари НН» (1:1) в составе нижегородцев вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который не мог играть из-за перебора желтых карточек, полученных в ФНЛ и РПЛ. Сообщается, что «Торпедо» планирует оспорить результат матча, «Пари НН» может быть присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее в игре Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Акроном» в составе московской команды вышел Дмитрий Баринов, который также не имел права играть в этом матче из-за перебора желтых карточек.

– Кто виноват в этой истории и как избежать подобных ситуаций?

– До заседания КДК мне некорректно говорить о том, кто виноват. Но из тех трактовок, что видел и мы провели свое расследование, в регламенте четко прописано, что футболист не мог играть в этом матче и клубу грозит санкция в виде технического поражения. В регламенте прописано, что это ответственность клуба. Но мне точно не хочется прятаться за формулировкой «ответственность клуба» и говорить, что наша система работает замечательно. Будем откровенны – за неделю мы получаем два похожих эпизода в разных турнирах: эпизод с Бариновым и эпизод с Михайловым.

Пользуясь случаем, хочу извиниться перед болельщиками, что в XXI веке, в мире цифровых технологий у нас два сбоя в системе и мы не можем обеспечить функционирование системы управления и менеджмента так, чтобы все решалось на поле. Очень обидно, приношу свои извинения. Наверное, нам, футбольным властям – лигам – нужно поменять работу в этой части и сделать, наверное, единую систему. Мы ведем эту работу, значит, надо ускориться, чтобы итог матча решался не в кабинетах, а на поле.

Выводы будут сделаны. Есть регламент, но есть всегда и ответственная работа сотрудников – можно всегда позволить в клуб, уточнить информацию, есть коммуникация между лигами.

– Путь в том, чтобы была единая система между лигами?

– Конечно. Система в автоматическом режиме должна блокировать такие простые вещи, – сказал президент РПЛ.

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
а футболисты вообще законы футбола читают...уж сами-то могли считать свои карточки...тьфу...и правда подтверждают поговорку о третьем сыне футболисте...
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pazo
Плюс за то, что извинился, а не стал всё на клубы валить.
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Sinister Kid
Да и XXI век у вас только на словах. Главное бумажки.
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Sinister Kid
Всё в порядке, система работает. Семимесячного, потенциального хулигана на трибуны не пустили.
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Любинко Друловича дрель
Позор
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Arman FCSM
Вроде не "Ахмат" попался с таким косяком. Ты президент лиги или где? Че извиняешься?
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Андрей Хенто
Даже Мадрид с Черышевым обжигался подобным образом, бывает)
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