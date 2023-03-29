Билялетдинов об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Это больше пиар и политические вещи. Спорт ангажирован очень сильно»

Динияр Билялетдинов прокомментировал отсутствие россиян в ролике АПЛ.

Лига не включила россиян в видео с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали на турнире.

«Если честно, все равно! Это все ерунда, которая не является спортивной частью. Это больше пиар и политические вещи. Все, забудьте.

Спорт ангажирован очень сильно. Ничему удивляться не надо», – сказал бывший полузащитник «Эвертона».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.