Билялетдинов об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Это больше пиар и политические вещи. Спорт ангажирован очень сильно»
Динияр Билялетдинов прокомментировал отсутствие россиян в ролике АПЛ.
Лига не включила россиян в видео с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали на турнире.
«Если честно, все равно! Это все ерунда, которая не является спортивной частью. Это больше пиар и политические вещи. Все, забудьте.
Спорт ангажирован очень сильно. Ничему удивляться не надо», – сказал бывший полузащитник «Эвертона».
Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.
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