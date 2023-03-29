Билялетдинов об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Это больше пиар и политические вещи. Спорт ангажирован очень сильно»

Теги Динияр Билялетдинов Эвертон премьер-лига Англия Политика Спорт-Экспресс Футбол

Динияр Билялетдинов прокомментировал отсутствие россиян в ролике АПЛ.

Лига не включила россиян в видео с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали на турнире.

«Если честно, все равно! Это все ерунда, которая не является спортивной частью. Это больше пиар и политические вещи. Все, забудьте.

Спорт ангажирован очень сильно. Ничему удивляться не надо», – сказал бывший полузащитник «Эвертона».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rare Shyy
Ответ Overkiller
Заколебали уже эту мифическую фразу везде пихать.
как будто комментаторы спортса начали ее везде изначально вкидывать)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Rare Shyy
"спорт вне политики" :))))))
Заколебали уже эту мифическую фразу везде пихать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Это что теперь получается, "Арсенал" тогда "Ливерпулю" 0:4 влетел, раз российские голы отменились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей ф
Это он про митинг в Лужниках?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwkq485579
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, Биля забил за Эвертон тогда шикарнейший мяч с левой в девятку. Вполне можно было в 100-ку включить.
У него штук 5 шикарных голов за Эвертон наберется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SVD44
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, Биля забил за Эвертон тогда шикарнейший мяч с левой в девятку. Вполне можно было в 100-ку включить.
было дело, гол на самом деле шикарный был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ xerx2008
Ну да россияне охрененные футболисты , никто не спорит , сплошь золотые мячи ( после Яшина ) нет никого , одни Дюбы...
А из представителей 103 стран,включённых в ролик, у всех есть золотые мячи?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Кстати, Биля забил за Эвертон тогда шикарнейший мяч с левой в девятку. Вполне можно было в 100-ку включить.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xerx2008
Ну да россияне охрененные футболисты , никто не спорит , сплошь золотые мячи ( после Яшина ) нет никого , одни Дюбы...
+5
-13
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rare Shyy
"спорт вне политики" :))))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий