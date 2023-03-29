Отец Фати: «До травмы Ансу играл в одном составе с Гризманном, Дембеле и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Разучился или что? Он заслуживает больше минут»

Отец Ансу Фати разочарован нехваткой игрового времени у футболиста.

«Я действительно не понимаю, почему Ансу играет так мало минут. Речь идет о 10-м номере «Барсы».

Вы помните, как Винисиуса мочили два года назад? То же самое может произойти и с Ансу. Все, о чем я прошу, – это чтобы люди защитили его. Он – 10-й номер «Барсы» и пришел из Ла-Масии.

До травмы Ансу Фати играл в старте в одном составе с Гризманном, Дембеле и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Он в отличной физической форме.

Когда «Барсе» было намного хуже, чем сейчас, они вынудили Ансу вернуться после травмы, чтобы играть. Раньше они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливыми. Теперь, когда он на 100% здоров и готов, никто не хочет видеть Ансу? Он что, разучился играть в футбол или что?

Ансу Фати – игрок франшизы «Барсы»… Он заслуживает больше минут», – сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

Отец Фати недоволен ролью Ансу в «Барсе»: «Я сказал, что ему лучше уйти, он не согласен. Я очень зол на клуб»

Отец Фати встретился с боссами «Барсы» из-за роли Ансу в клубе. Финансовое положение каталонцев может повлиять на его уход