Отец Фати: «До травмы Ансу играл в одном составе с Гризманном, Дембеле и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Разучился или что? Он заслуживает больше минут»

Теги Барселона Ла Лига Ансу Фати Футбол

Отец Ансу Фати разочарован нехваткой игрового времени у футболиста. 

«Я действительно не понимаю, почему Ансу играет так мало минут. Речь идет о 10-м номере «Барсы».

Вы помните, как Винисиуса мочили два года назад? То же самое может произойти и с Ансу. Все, о чем я прошу, – это чтобы люди защитили его. Он – 10-й номер «Барсы» и пришел из Ла-Масии.

До травмы Ансу Фати играл в старте в одном составе с Гризманном, Дембеле и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Он в отличной физической форме. 

Когда «Барсе» было намного хуже, чем сейчас, они вынудили Ансу вернуться после травмы, чтобы играть. Раньше они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливыми. Теперь, когда он на 100% здоров и готов, никто не хочет видеть Ансу? Он что, разучился играть в футбол или что?

Ансу Фати – игрок франшизы «Барсы»… Он заслуживает больше минут», – сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

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50 комментариев

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DpeMa111
До травмы он играл намного лучше справедливости ради стоит заметить
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Oskar Tursunov
Какой уровень показываешь там и играешь. Значит он показывает уровень средняка или запаса
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Руслан Нотарев
Батя Ансу, ну реально твой пацан стал хуже играть, раньше был дриблинг и скорость и точно бил и пасовал. Сейчас этого нет, к сожалению
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blaugrana_man
Нельзя разучиться, если изначально не умел. Фати просто оверперформил какое то время, а из него сделали эдакого Мессизаменителя, спасителя всея Барселоны. Травма и завышенные ожидания сломали его психологически. Иронично будет, если его продадут и отдадут 10 номер Месси)
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Георгий Гуляев
Он не в курсе что у сына было 3 серьёзных травмы до 20 лет? Пусть Барсе и врачам благодарен, что тот ещё бить может и бегать. Обычные люди с разрывами или удалениям менисков даже жить уже нормально не могут, а он до сих все таки играет.
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madrilenos
Ответ Михаил Хромаков
как будто у других академий таких воспитанников не бывает. Барселона дает им шансы, а дальше уже все зависит от них самих, лучшие пробиваются наверх
тут не в воспиттанниках то дело. фанаты Барселоны очень часто писали что он будет супер игрок и замена Месси и когда были сравнения с Вини, все сравнения были явно не в пользу последнего. А на деле мы видим что Вини лучший игрок Мадрида на данный момент ( в атаке), а Фати играет по 5-10мин. понятно что была серьёзная травма и этого не стоит забывать. но лишний раз это показывает что нужно подождать мин 2 года чтоб сказать про молодого игрока, что в итоге это топ.
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Теннисный абсолют
Ответ S H A R K
А как Хави, Иньеста, Бускетс, Пуйоль, Месси, Гвардиола и многие другие прошлые и новые воспитанники? Или это другое?
Иньеста и Пуйоль не воспитанники по факту, их украли у других клубов уже почти сформированными игроками.
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Бускетс это позиция
Ответ Тимур Узбеков
Винисиус года 2-3 назад уже мог создать момент за счет своей скорости и дриблинга. Просто у него прицел был сбит и футбольного интеллекта не хватало. То есть какие никакие топовые навыки у него уже были. Анчи просто дал ему правильные задачи на поле, распределил между атакующими игроками те роли, которые позволили бразильцу выйти на новый уровень. Плюс сам Вини очевидно тоже провел немало работы над собой (по крайней мере с игровой точки зрения, с головой проблемы никуда не ушли). А что с Фати после травмы? Он же просто ноль. Ни обыграть не может, ни пас отдать. Тот же Торрес очень хорош в подыгрыше и в оборону не чурается бегать. Можно конечно все спихнуть на травму, но где тогда интеллект Фати, где его умение открыться за спиной соперника? Во времена Гризи, Месси и тд оно было, но что сейчас? Который раз он просто забирает моменты у Левандовского. Та же реализации тоже пропала. Постоянно бьет во вратаря или в каркас ворот. Но ничего еще не потеряно. Я верю, что Ансу может вернуться, но эти разговоры о том, что он заслужил место в основе или нет только мешают ему
Психологически надломился парень, он ничего вокруг не замечает из-за желания забить, до травм наоборот отличался достаточно зрелой игрой на фоне того же Дембеле
Не знаю получится ли из него что-то, время конечно ещё есть, но реанимировать карьеру надо сейчас, потом поздно будет
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S H A R K
Ответ Теннисный абсолют
Фати оказался очередным доминатором уровня Кркича, Дос Сантоса, Мунира, Рики Пуча и прочих. Сколько уже таких было, и сколько еще будет. Ла Чмасия - самая переоцененная академия.
А как Хави, Иньеста, Бускетс, Пуйоль, Месси, Гвардиола и многие другие прошлые и новые воспитанники? Или это другое?
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Если верить местным сектантам, Фати на две головы сильнее Винисиуса)
В общем, легенда бчк, не побоюсь того слова)
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MUthebest
Может этот парень попробует не сдохнуть спустя 60 минут матча? Черная версия Рики Пуча, который в США уехала в 21 год играть, т.к. не захотел набрать физики, чтобы взрослые футболки на него лезли.
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melmi
Возьмем матч с Кадисом, отыграл 86 минут
Фати слева, Торрес справа
Торррес лез в дриблинг, на кураже обыгрывал, создавал моменты и признан лучшим игроком матча
Фати получал достаточно мяч- но сразу с ним расставался, не брал на себя инициативу, не лез в дриблинг, не обострял
Результат- на него не играла команда, он бледная тень был на поле
И таких матчей много
Мне очень нравился он до травмы
Сейчас он не игрок не то что старта, но и на замену его выпускать бесполезно(увы)
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ДЖИН
Как то его на полный матч пускали. 0 полезных действий. Это по факту второй Мориба. Вот и всё. Продать его в Баварию.
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gPk
Ответ Адам Алмарз
13 матчей 0 голов 0 ассистов. Раньше ему хватало 30 минут выйти для результативного действия, или просто яркой игры, за что и получил основу. А теперь когда выходит с замены, когда играет в основе, без разницы одно дно.
Ну какая-то не такая статистика.Помню в самом начале чемпионата он выходил на замену с Сосьедадом и полностью изменил игру забив и отдав 2 гп
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Арман Бижанов
Хави самый первый в Барсе кто слепо верит в Фати и выпускает его при любой возможности. В начале и в середине сезона Хави давал минуты Фати и даже выпускал часто в старте. И многих раздражал этим, потому что Фати явно не выкладывался или даже не старался быть более полезным в тех матчах. Это уже сейчас Хави наконец то понял что Фати явно не игрок старта и даже не игрок для усиления по ходу игры. 10 номер надо заслужить игрой и самоотдачей. Месси до того как взять 10 номер, забивал по три мяча в ворота Реала и бегал по полю как сейчас бегает Гави. Была бы моя воля, при первом хорошем предложении отправил бы Фати в аренду или вообще на полноценный трансфер.
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Тимур Узбеков
Винисиус года 2-3 назад уже мог создать момент за счет своей скорости и дриблинга. Просто у него прицел был сбит и футбольного интеллекта не хватало. То есть какие никакие топовые навыки у него уже были. Анчи просто дал ему правильные задачи на поле, распределил между атакующими игроками те роли, которые позволили бразильцу выйти на новый уровень. Плюс сам Вини очевидно тоже провел немало работы над собой (по крайней мере с игровой точки зрения, с головой проблемы никуда не ушли). А что с Фати после травмы? Он же просто ноль. Ни обыграть не может, ни пас отдать. Тот же Торрес очень хорош в подыгрыше и в оборону не чурается бегать. Можно конечно все спихнуть на травму, но где тогда интеллект Фати, где его умение открыться за спиной соперника? Во времена Гризи, Месси и тд оно было, но что сейчас? Который раз он просто забирает моменты у Левандовского. Та же реализации тоже пропала. Постоянно бьет во вратаря или в каркас ворот. Но ничего еще не потеряно. Я верю, что Ансу может вернуться, но эти разговоры о том, что он заслужил место в основе или нет только мешают ему
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gPk
Да , разучился.Смотря за ним по телевизору просто блевать тянет.Парень настолько сломался психологически ,что на поле выглядит как инородное тело.Ни скорости ,ни физики , ни дриблинга.Вообще ничего нет.Ну ничего ,зато оказался умнее врачей которые все как один утверждали делать одно ,а он выбрал другое.Через годика 3 жду его с такой игрой в условной Альмерии ,а лет через 6 можно будет уже и бутсы на гвоздь вешать
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QWertY
Ответ Ильдар Исмагилов
Вряд ли это дело отца, открывать рот
Ну да, кто он такой вообще. Открывать рот может только Ильдар Исмагилов. Вот у него точно для это есть причины
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Kaloyan Yalamov
Кажется, что и правда разучился.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Amalfitano
Он его агент/представитель на переговорах.
его агент Жорже Мендеш
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ljolik888
Главные слова- до травмы . Пусть приведёт себя в порядок ( главное психологически) и тогда все будет. Он ещё молод и время есть !
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Михаил Хромаков
Ответ Теннисный абсолют
Дело в хайпе этих игроков.
так и хайп не на пустом месте раз они поначалу на поле блистают. Не у всех здоровье как у Месси или Роналду, не у всех столько желания, понимания футбола чтоб держать этот уровень долго
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ZaSvabody
Ответ Amalfitano
Раньше команда много забивала. А сейчас у них другой стиль игры и мало голов.
Он перестал моменты реализовывать. И даже наоборот, мешает своим забивать. Видно, что сильно сдал. Я уже не говорю про его игру в отборе, защите. Ее просто нет, уступает 99% единоборств, просто отлетает от мяча, а часто даже не борется нормально. Если он радикально не прибавит до конца сезона, надо отпускать его. И 90%, что его постигнет судьба Мориба, Аленья, Переса, Куэнки и т.п.
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Dowlet Gandymow
Ответ Amalfitano
Он его агент/представитель на переговорах.
Его агент - Мендеш
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pozevalkin
Сам факт, что Фати вообще играет уже чудо после всех его травм.
Понятно, что после проведенного года сдал он капитально. Возможно, в условной Сельте в основу и попадал бы, и то не факт.
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