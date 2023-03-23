«Барса» может расторгнуть контракт с Альбой, чтобы вписаться в лимит зарплат. Клуб должен выплатить Жорди 38 млн евро в следующем сезоне

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Ансу Фати деньги Футбол

«Барселона» ищет пути снижения зарплатного фонда клуба.

Сейчас зарплатный фонд «блауграны» составляет 648 млн евро. Чтобы вписаться в лимит Ла Лиги, его нужно уменьшить на 200 млн евро, иначе клуб не сможет приобретать и регистрировать новых игроков.

Как сообщает Diario Sport, «Барса» может расторгнуть контракт с Жорди Альбой, потерявшим место в составе, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить защитнику около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.

Также каталонцам придется продать кого-то из важных игроков. Одним из таких вариантов является Ансу Фати. Агент футболиста, Жорже Мендеш, активно предлагает его европейским клубам.

Кроме того, «Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты.

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30 комментариев

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gPk
Ответ Eziiko
Трофеи?Мне на ум приходит только кубок Испании)Но да ладно
Ну да.Только кубок Испании , ну а Ла Лига где 12-ти очковый отрыв тебе разумеется в голову не приходит.Точно так же как и не приходит тот факт ,что Барселона не играет на 2 фронта как ее ближайший конкурент.При этом абсолютно все сложные выездные матчи Барселона сыграла.Ну а так да.Ну и для справки.Барселона выиграла суперкубок ,а не кубок;)
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Alisher Buranov
Надо включить 543783-ый рычаг, и все будет ок
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Bob Ganiev
Ответ Максат Жумагулов
А говорите что барса не банкрот🤣
микробиоте инста с пора определится: или Барса плохо деньги считает или она жадная.
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Bulat89
Ну,че Великий клуб)
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Bob Ganiev
похоже фауна инста с постепенно оживает после очередного удара
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Князефф
Бедный Френки.. скоро будет за хлеб и воду играть
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Eziiko
Ответ gPk
Ну кто-то играет в ЛЧ ,а кто-то трофеи берет.Каждому свое;)
Трофеи?Мне на ум приходит только кубок Испании)Но да ладно
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gPk
Ответ Eziiko
Они хоть в Лч играют)
Ну кто-то играет в ЛЧ ,а кто-то трофеи берет.Каждому свое;)
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Eziiko
Ответ gPk
ФК Мем находится на почетном 10 месте в АПЛ потратив 600 миллионов за сезон;)
Они хоть в Лч играют)
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ScorpionN***
Ответ Роман
«Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты. Тер Штеген, который проводит свой лучший сезон и почти не пропускает, будет очень рад понижению зарплаты.
У них космические зарплаты, поэтому такие долги. Когда они понизят зарплату, станут на один уровень с остальными топами
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MESSIya
Фабрицио Романо:
«Барселона» очень близка к полной устной договоренности с Иньиго Мартинесом.

«Барса» отклонила все другие варианты, чтобы отдать предпочтение Иньиго, но трансфер зависит от ситуации с ФФП.

Неизвестного центрбэка недавно предложили «Барсе», но клуб отказался
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MESSIya
Хави Мигель: Все указывает на то, что Эрик Гарсия может покинуть клуб, если «Барсе» удастся подписать Иньиго Мартинеса.

Все остальные защитники устраивают тренерский штаб, даже Альба, получающий небольшое количество игровой практики
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gPk
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
ФК Мем находится на почетном 10 месте в АПЛ потратив 600 миллионов за сезон;)
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gPk
Ответ King_X
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись Сейчас хотят разорвать контракт с ним 2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ 3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ 4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков Но при этом больше чем клуб, ага)) Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол
При этом с такими проблемами по классике унижают сливочный судейский проект))Уже представляю что было бы если не подобные проблемы.Классические 5-0?
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EnergyStyle
А что нынче при расторжении не нужно выплачивать компенсации?:)))
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ Роман
«Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты. Тер Штеген, который проводит свой лучший сезон и почти не пропускает, будет очень рад понижению зарплаты.
Мало того что он мало пропускает, он еще шикарно играет ногами под прессингом, считай он 11 полевой игрок
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elkipalki
Странно это все. Им скоро в сегунду, а может и того ниже. И Альба то как раз один из немногих, кто пойдёт с клубом хоть куда.
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Алекс Ну
Наподасывали немеренных контрактов, теперь одного за другим легенд клуба выгоняют. Такого менеджмента, что было при бывших руководителях и врагу не пожелаешь.
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Теннисный абсолют
Альба еще может приносить пользу в топ-клубе.
Вполне вижу его в Сити или ПСЖ
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DolJun
фк мем в своем репертуаре)
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King_X
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись
Сейчас хотят разорвать контракт с ним
2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ
3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ
4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков

Но при этом больше чем клуб, ага))
Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр
Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол
+18
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Роман
«Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты.

Тер Штеген, который проводит свой лучший сезон и почти не пропускает, будет очень рад понижению зарплаты.
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GuruFutbola
Ответ Artem Piatkov
С двух аккаунтов пишешь))
Если двоится, нажми кнопку и прийдет санитар)
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Максат Жумагулов
А говорите что барса не банкрот🤣
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Роман
А на какие гроши они собирались подписывать Месси.
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