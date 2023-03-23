«Барса» может расторгнуть контракт с Альбой, чтобы вписаться в лимит зарплат. Клуб должен выплатить Жорди 38 млн евро в следующем сезоне

« » ищет пути снижения зарплатного фонда клуба.

Сейчас зарплатный фонд «блауграны» составляет 648 млн евро. Чтобы вписаться в лимит , его нужно уменьшить на 200 млн евро, иначе клуб не сможет приобретать и регистрировать новых игроков.

Как сообщает Diario Sport, «Барса» может расторгнуть контракт с , потерявшим место в составе, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить защитнику около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.

Также каталонцам придется продать кого-то из важных игроков. Одним из таких вариантов является . Агент футболиста, Жорже Мендеш, активно предлагает его европейским клубам.

Кроме того, «Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты.

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