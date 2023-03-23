«Барса» может расторгнуть контракт с Альбой, чтобы вписаться в лимит зарплат. Клуб должен выплатить Жорди 38 млн евро в следующем сезоне
«Барселона» ищет пути снижения зарплатного фонда клуба.
Сейчас зарплатный фонд «блауграны» составляет 648 млн евро. Чтобы вписаться в лимит Ла Лиги, его нужно уменьшить на 200 млн евро, иначе клуб не сможет приобретать и регистрировать новых игроков.
Как сообщает Diario Sport, «Барса» может расторгнуть контракт с Жорди Альбой, потерявшим место в составе, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить защитнику около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.
Также каталонцам придется продать кого-то из важных игроков. Одним из таких вариантов является Ансу Фати. Агент футболиста, Жорже Мендеш, активно предлагает его европейским клубам.
Кроме того, «Барса» будет искать возможность перезаключить контракты с Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Стегеном с понижением зарплаты.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
«Барселона» очень близка к полной устной договоренности с Иньиго Мартинесом.
«Барса» отклонила все другие варианты, чтобы отдать предпочтение Иньиго, но трансфер зависит от ситуации с ФФП.
Неизвестного центрбэка недавно предложили «Барсе», но клуб отказался
Все остальные защитники устраивают тренерский штаб, даже Альба, получающий небольшое количество игровой практики
Вполне вижу его в Сити или ПСЖ
Сейчас хотят разорвать контракт с ним
2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ
3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ
4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков
Но при этом больше чем клуб, ага))
Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр
Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол
Тер Штеген, который проводит свой лучший сезон и почти не пропускает, будет очень рад понижению зарплаты.