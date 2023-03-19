Давид Вилья: «Педри и Гави – лучшие полузащитники в мире, они похожи на Хави и Иньесту. Я играл во второй лиге в их возрасте»

Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Давид Вилья Ла Лига Ансу Фати Педри Гави Футбол

Давид Вилья считает Педри и Гави лучшими полузащитниками в мире.

«Педри и Гави – лучшие полузащитники в мире на данный момент. У них есть сходство с Хави и Андресом Иньестой.

Они подняли планку очень высоко, поэтому нужно быть терпеливыми в их отношении.

Но правда в том, что Гави и Педри попали в основную команду «Барселоны» и сборную Испании в гораздо более раннем возрасте, чем Хави и Иньеста.

Они достигли той точки, когда они являются лучшими полузащитниками в мире в возрасте 20 и 18 лет, хотя как футболисты они все еще развиваются.

В их возрасте я играл во втором дивизионе. Нелегко быть игроком «Барселоны», когда тебе всего 18, 19 или 20 лет.

По этой причине мы должны поддержать Ансу Фати. Он еще молод, и у него были серьезные травмы, которые сказались на нем.

Педри больше всего похож на Иньесту, который отдал мне больше всего голевых передач. Уверен, если бы я играл с Педри, у меня было бы много хороших передач, много моментов, чтобы забить гол», – сказал бывший нападающий сборной Испании.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

29 комментариев

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Игорь Климов
Ответ vaniaEee
Они даже в ЛЛ не лучшие, о чем речь
У тебя есть другие кандидаты в их возрасте?
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Игорь Климов
Согласен, что Педри и Гави похожи игрой на Хави и Иньесту.
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Леван Мкртчян
Ответ Wild Plum
Ну так эти юнцы даже в 10-ку не входят. То, что они сильны не по возрасту ещё не повод короновать их. Не возводите в абсолют
Как минимум трансфермаркет считает совершенно иначе, а ведь они даже не англичане)
Но мнения фаната/фанатики Криштиану , конечно же " очень важно для нас. Вам перезвонят"
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AnMe
Скорее имел ввиду самые лучшие среди молодых и самые перспективные. Но как по мне Гави просто обычный пахарь. А вот Педри прямо сейчас просто топище в таком юном возрасте, от него Барса сильно зависима, делает огромный вклад в команду. Уверен что станет легендой Барсы и всего мира. Осталось не сломаться и продолжать в таком же духе. Удивительный игрок, хотя очень долго отрицал это и не понимал шум вокруг него. Ну и как человек видно здравый пацан.
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Wild Plum
Ответ Родя Раскольников
И как сказанное в интервью противоречит твоему комментарию? В футболе всего 3 полузащитника играют? Определение "лучшие игроки" это десяток имен.
Ну так эти юнцы даже в 10-ку не входят. То, что они сильны не по возрасту ещё не повод короновать их. Не возводите в абсолют
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Dag Dad
Ответ Родя Раскольников
Получается Хави разрывает в Испании даже с 2 тумбами в составе, а представь что будет если ему дать нормальных игроков 🤡
А представь если он с тумбами выносит реал , что будет с условным де брюйне и Модричом ?🤔
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blaugrano
Он не сказал, что есть Гави-Педри и все остальные. Лишь определил их в список топ-уровня, не ограничив его численностью. Сравнение с Хавиньестой - большой аванс для ребят, но кто-кто, а легендарный испанец знает, о чём говорит.
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Марслан Акматалиев
Ответ Extrim
Они конечно молодцы, но «лучшие в мире», «лучшие в истории» слишком часто стали вешать такие ярлыки
Гави сейчас далёк до этого, но Педри уже в элитном списке и точно один из лучших на своей позиции.
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ZaSvabody
Не самые лучшие, но самые перспективные.
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vaniaEee
Они даже в ЛЛ не лучшие, о чем речь
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Manchester Yun Yfva
Поэтому Барселона и дно полное пока будут там играть игроки уровня Бетиса .
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Родя Раскольников
Ответ белошип
Сейчас бы двух бесполезных тумб,которые даже ЛЕ не могут осилить считать лучшими в мире🤡
Получается Хави разрывает в Испании даже с 2 тумбами в составе, а представь что будет если ему дать нормальных игроков 🤡
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Tun
Ну это совсем смешно, болелам Барсы самим будет стыдно через несколько лет за то, что когда-то они этих любителей приравнивали к одним из лучших хавов современности
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Extrim
Они конечно молодцы, но «лучшие в мире», «лучшие в истории» слишком часто стали вешать такие ярлыки
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Родя Раскольников
Ответ MasonCrimel
Модрич, Кроос, КДБ и так далее 🗿
И как сказанное в интервью противоречит твоему комментарию? В футболе всего 3 полузащитника играют? Определение "лучшие игроки" это десяток имен.
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Yu123
гави лучший фолящий бегунок это факт
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Дмитрий Гудков
Ответ MasonCrimel
Модрич, Кроос, КДБ и так далее 🗿
Все 30+, нашел с кем сравнивать
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Леван Мкртчян
Ответ MasonCrimel
Модрич, Кроос, КДБ и так далее 🗿
Забавно, что когда Модрича попросили озвучить команду мечты по его версии и он запихал туда всех игроков Реала , добавив Ракитича [ соотечественник, но игрок Барсы] его чуть не линчевали болельщики сливочных.
А тут бывший игрок Барсы говорит, в превосходной степени, о игроках каталонцев , но местные эхсперты считают это зашкваром и бомбят плюсики от таких же "правдорубов" без двойных стандартов
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Бухгалтер2021
Ответ DolJun
близким срочно пора вытаскивать вилью из того мира где он находится в реальный.
он наверное на антибиотиках
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Бухгалтер2021
видели их в лч и в сборной на чм..смеялся весь мир
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DolJun
близким срочно пора вытаскивать вилью из того мира где он находится в реальный.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Kyancey
Пацанам нет и 20, и очень часто молодёжь, засверкав к 18-19 годам, быстро сдувалась в середине 3го десятка. Как фанат испанского футбола, надеюсь, с Гави и Педри такого не будет. Ну а прямо здесь и сейчас лучшие полузащитники мира это Модрич, Де Брюйне
Модрич не лучший полузащитник мира на данный момент.
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savik-A.M.
Наверное поэтому они даже с лиги Европы вылетели , слишком хороши для нее
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-4
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белошип
Сейчас бы двух бесполезных тумб,которые даже ЛЕ не могут осилить считать лучшими в мире🤡
+7
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pontoon
Ахахааа! 🤣🤣🤣
+8
-3
+5
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