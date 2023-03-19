Давид Вилья: «Педри и Гави – лучшие полузащитники в мире, они похожи на Хави и Иньесту. Я играл во второй лиге в их возрасте»
Давид Вилья считает Педри и Гави лучшими полузащитниками в мире.
«Педри и Гави – лучшие полузащитники в мире на данный момент. У них есть сходство с Хави и Андресом Иньестой.
Они подняли планку очень высоко, поэтому нужно быть терпеливыми в их отношении.
Но правда в том, что Гави и Педри попали в основную команду «Барселоны» и сборную Испании в гораздо более раннем возрасте, чем Хави и Иньеста.
Они достигли той точки, когда они являются лучшими полузащитниками в мире в возрасте 20 и 18 лет, хотя как футболисты они все еще развиваются.
В их возрасте я играл во втором дивизионе. Нелегко быть игроком «Барселоны», когда тебе всего 18, 19 или 20 лет.
По этой причине мы должны поддержать Ансу Фати. Он еще молод, и у него были серьезные травмы, которые сказались на нем.
Педри больше всего похож на Иньесту, который отдал мне больше всего голевых передач. Уверен, если бы я играл с Педри, у меня было бы много хороших передач, много моментов, чтобы забить гол», – сказал бывший нападающий сборной Испании.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но мнения фаната/фанатики Криштиану , конечно же " очень важно для нас. Вам перезвонят"
А тут бывший игрок Барсы говорит, в превосходной степени, о игроках каталонцев , но местные эхсперты считают это зашкваром и бомбят плюсики от таких же "правдорубов" без двойных стандартов