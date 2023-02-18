Дерби «Локо» – «Спартак» в Кубке России обслужит Безбородов, игру ЦСКА и «Краснодара» – Кукуян, матч «Зенита» – Сухой
Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ
22 февраля, среда
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Арам Петросян; АВАР-2 – Сергей Чебан.
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Егор Болховитин; АВАР-2 – Роман Галимов.
23 февраля, четверг
«Крылья Советов» – «Динамо»
Судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; АВАР-2 – Евгений Буланов.
Судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Антон Кобзев; АВАР-2 – Артур Федоров.
Путь регионов
25 февраля, суббота
«Волга» – «Зенит»
Судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.
26 февраля, воскресенье
«Акрон» – «Торпедо»
Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Александр Богданов.
«Уфа» – «Ахмат»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.
27 февраля, понедельник
«Звезда» – «Пари НН»
Судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Илья Елеференко.
А я вот, после того, как вас отделали в Иране, больше верю в волжских парней!
А еще писал, перед этим, про внедрение ВАР в ФНЛ на этот сезон. Но выразил это не внятно, по этому напишу сейчас. Ходили слухи в конце прошлого сезона об этом видимо, но не сложилось полноценное внедрение. Видимо Волга как раз из тех команд, которые все домашние матчи играют без ВАР.
И ещё спартачи вломили вам на вашем же статионе!
Ну и позорище! Молчали бы!
Только не нужно включать дурака, что там его нет. Ну вот везде он есть, а там, где Зенит играет, его нет.
Так сцикотно перед игрой с «Волгой»? :)
Только это нашел.
Вообще искать информацию лень, ибо запросы в основном выдают лишь о планировании. А другие, что рассматривают возможность проведения матча с Зенитом при помощи ВАР. Видимо что-то у них не сложилось.
Получается в ФНЛ ВАР опциальный, а не обязательный как в РПЛ. Забавно что у Уфы с Ахматом нету ВАР, судя по статье.
😁😁😁
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.
«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалев отстранены на месяц», — приводит слова Арустамяна сайт «Матч ТВ».
Напомнить кто судил матч Зенит-Спартак в кубке?😁
Не интересно с тобой,слабо подготовился.