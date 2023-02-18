Дерби «Локо» – «Спартак» в Кубке России обслужит Безбородов, игру ЦСКА и «Краснодара» – Кукуян, матч «Зенита» – Сухой

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Вторая лига Владислав Безбородов Волга Ульяновск Краснодар Уфа Евгений Турбин Роман Сафьян Антон Кобзев Алексей Сухой Василий Казарцев Анатолий Жабченко Павел Шадыханов Звезда Санкт-Петербург Илья Елеференко Дмитрий Сафьян Евгений Буланов Алексей Амелин Егор Болховитин Иван Сиденков Пари НН Артем Чистяков Николай Волошин Павел Кукуян Евгений Кукуляк Акрон Артем Любимов Игорь Панин Сергей Чебан Антон Фролов судья Футбол

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ

22 февраля, среда

«Ростов» – «Урал»

Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Арам Петросян; АВАР-2 – Сергей Чебан.

«Локомотив» – «Спартак»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Егор Болховитин; АВАР-2 – Роман Галимов.

23 февраля, четверг

«Крылья Советов» – «Динамо»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; АВАР-2 – Евгений Буланов.

ЦСКА – «Краснодар»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Антон Кобзев; АВАР-2 – Артур Федоров.

Путь регионов

25 февраля, суббота

«Волга» – «Зенит»

Судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.

26 февраля, воскресенье

«Акрон» – «Торпедо»

Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Александр Богданов.

«Уфа» – «Ахмат»

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.

27 февраля, понедельник

«Звезда» – «Пари НН»

Судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Илья Елеференко.

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36 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ Petter Hegre
Я сомневаюсь, что такое недоразумение, как ты, вообще в чём то может быть уверен! А я вот, после того, как вас отделали в Иране, больше верю в волжских парней!
Волга наше всё! Натянет нашего хехемона к бабке не ходи)
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Malko
На вылет началось или нет еще?
Да на вылет начались
0
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Ivan Petrov
Ответ Malko
На вылет началось или нет еще?
Да, первый на выход наш хехемон пойден
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ ЗЕНИТ65
Откуда ВАР в Ульяновске, ты их стадион видел? ВАР стоит больше.
Во смеху то будет,если Волга на этом стадионе натянет нашего хехемона
0
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Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
На 100,% уверен в победе Зенита,а вот ты смотрю ерзаешь,надеешься на чудо.
Я сомневаюсь, что такое недоразумение, как ты, вообще в чём то может быть уверен!
А я вот, после того, как вас отделали в Иране, больше верю в волжских парней!
+2
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
Я там инфу выше скинул почему,инфраструктура стадиона Труд не позволяет с ВАРом играть по мнению комиссии,будь она не ладна
А что за комиссия? Вся из администрации «Большевика»? :) Ну тогда понятно :)
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Стадион "Труд" посетили профильные специалисты на предмет возможности работы видеопомощников арбитра на февральской кубковой игре между "Волгой" и "Зенитом". Целью визита было ознакомление с инфраструктурой, коммуникациями, территорией и помещениями арены. Решение об использовании или неиспользовании системы на матче будет принято в феврале. Только это нашел.
Да, я об этом и писал.

А еще писал, перед этим, про внедрение ВАР в ФНЛ на этот сезон. Но выразил это не внятно, по этому напишу сейчас. Ходили слухи в конце прошлого сезона об этом видимо, но не сложилось полноценное внедрение. Видимо Волга как раз из тех команд, которые все домашние матчи играют без ВАР.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Petter Hegre
Так в чём проблема то, почему играете только вы без ВАР? :) Есть регламент турнира, но это не для вас конечно. Только не нужно включать дурака, что там его нет. Ну вот везде он есть, а там, где Зенит играет, его нет. Так сцикотно перед игрой с «Волгой»? :)
На 100,% уверен в победе Зенита,а вот ты смотрю ерзаешь,надеешься на чудо.
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Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
Нашей? 😁😁😁 Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева. «Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалев отстранены на месяц», — приводит слова Арустамяна сайт «Матч ТВ». Напомнить кто судил матч Зенит-Спартак в кубке?😁 Не интересно с тобой,слабо подготовился.
Так а что в кубке было то? Москалёв вас тянул как мог за вашу пиписку! Но и он не смог это сделать!
И ещё спартачи вломили вам на вашем же статионе!
Ну и позорище! Молчали бы!
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Так ты уверен что ВАР справится с Сухим? Тебя послушать там вообще без шансов)
Справится не справится,а косяков можно избежать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Petter Hegre
Так в чём проблема то, почему играете только вы без ВАР? :) Есть регламент турнира, но это не для вас конечно. Только не нужно включать дурака, что там его нет. Ну вот везде он есть, а там, где Зенит играет, его нет. Так сцикотно перед игрой с «Волгой»? :)
Я там инфу выше скинул почему,инфраструктура стадиона Труд не позволяет с ВАРом играть по мнению комиссии,будь она не ладна
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
😁лихо ты перебулся,в прыжке😁Как раз такому клубу как Зенит ВАР и нужен с таким судьей как Сухой,который неоднократно отстранялся за косяки на разное время от судейства
Так в чём проблема то, почему играете только вы без ВАР? :) Есть регламент турнира, но это не для вас конечно.
Только не нужно включать дурака, что там его нет. Ну вот везде он есть, а там, где Зенит играет, его нет.
Так сцикотно перед игрой с «Волгой»? :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Видимо ошибся, да, признаю. Вообще искать информацию лень, ибо запросы в основном выдают лишь о планировании. А другие, что рассматривают возможность проведения матча с Зенитом при помощи ВАР. Видимо что-то у них не сложилось. Получается в ФНЛ ВАР опциальный, а не обязательный как в РПЛ. Забавно что у Уфы с Ахматом нету ВАР, судя по статье.
Стадион "Труд" посетили профильные специалисты на предмет возможности работы видеопомощников арбитра на февральской кубковой игре между "Волгой" и "Зенитом". Целью визита было ознакомление с инфраструктурой, коммуникациями, территорией и помещениями арены. Решение об использовании или неиспользовании системы на матче будет принято в феврале.
Только это нашел.
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Всё готово осталось свиснуть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Видимо ошибся, да, признаю. Вообще искать информацию лень, ибо запросы в основном выдают лишь о планировании. А другие, что рассматривают возможность проведения матча с Зенитом при помощи ВАР. Видимо что-то у них не сложилось. Получается в ФНЛ ВАР опциальный, а не обязательный как в РПЛ. Забавно что у Уфы с Ахматом нету ВАР, судя по статье.
Редкий юзер на сайте признает ошибку,похвально.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
😁лихо ты перебулся,в прыжке😁Как раз такому клубу как Зенит ВАР и нужен с таким судьей как Сухой,который неоднократно отстранялся за косяки на разное время от судейства
Так ты уверен что ВАР справится с Сухим? Тебя послушать там вообще без шансов)
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Почему на Звезде ВАР есть,у Акрона тоже,гони того кто подсказывает,врёт он тебе.
Видимо ошибся, да, признаю.

Вообще искать информацию лень, ибо запросы в основном выдают лишь о планировании. А другие, что рассматривают возможность проведения матча с Зенитом при помощи ВАР. Видимо что-то у них не сложилось.

Получается в ФНЛ ВАР опциальный, а не обязательный как в РПЛ. Забавно что у Уфы с Ахматом нету ВАР, судя по статье.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Petter Hegre
Благодаря вашей поддержке ещё нет.
Нашей?
😁😁😁
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.
«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалев отстранены на месяц», — приводит слова Арустамяна сайт «Матч ТВ».
Напомнить кто судил матч Зенит-Спартак в кубке?😁
Не интересно с тобой,слабо подготовился.
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Дмитрий9779
Ответ Petter Hegre
Так по этой причине вы и решили от ВАР отморозиться? Почему вы всё через зад делаете, не можете по людски?
😁лихо ты перебулся,в прыжке😁Как раз такому клубу как Зенит ВАР и нужен с таким судьей как Сухой,который неоднократно отстранялся за косяки на разное время от судейства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
Сухой,😁,его ещё не выгнали?
Благодаря вашей поддержке ещё нет.
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Petter Hegre
Ответ Дмитрий9779
Да не Петруха,это ты завязывай бухать.На ВАР был Сухой и он говорил кого удалять Москалеву,кстати где он?
Так по этой причине вы и решили от ВАР отморозиться? Почему вы всё через зад делаете, не можете по людски?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
А откуда у клуба из ФНЛ ВАР? Что-то мне подсказывает, что в ФНЛ все без ВАР играют.
Почему на Звезде ВАР есть,у Акрона тоже,гони того кто подсказывает,врёт он тебе.
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Dan Kennedy
Ответ Malko
На вылет началось или нет еще?
У клубов из пути регионов началось. Клубы из пути РПЛ упадут(в случае поражения) в путь регионов, а уже там могут и вылететь.
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Заговор, не иначе, ульяновские явно хотят засудить Зенит и за счет этого пройти дальше в Кубке.
Это вряд ли,но кто-то создал все условия для этого.Не иначе админресурс Зенита.
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-1
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Malko
На вылет началось или нет еще?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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