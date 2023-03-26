Хоселу о дубле в дебютном матче за Испанию: «Для любого игрока это лучшее, что может случиться. Это награда за работу на протяжении всей карьеры»

оценил свой дубль в матче с Норвегией (3:0) в отборе Евро-2024.

32-летний форвард провел дебютную игру за сборную Испании, выйдя на замену на 81-й минуте.

«До сих пор не могу поверить, что забил два голы в своем дебютном матче! Для любого игрока это лучшее, что может случиться. Это награда за всю работу, которую вы выполняете каждый день на протяжении всей карьеры.

Именно сейчас, когда я в эйфории, хочу поблагодарить свою жену, свою маму, своих детей. Они все приложили огромные усилия, чтобы поддержать меня, чтобы я был здесь», – сказал нападающий сборной .

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро