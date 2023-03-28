Тренера «Пари НН» Горлова могут уволить в случае поражения от «Локо». Он меньше 3 месяцев в клубе

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Артем Горлов Футбол

Тренера «Пари НН» Артема Горлова могут уволить в случае поражения от «Локомотива».

По данным Metaratings.ru, руководство клуба выразило доверие Горлову на фоне слухов о его возможном увольнении, но в случае поражения от «Локо» тренер, скорее всего, лишится своей должности.

Несколько дней назад сообщалось, что Горлов продолжает работать в команде, а окончательное решение о его судьбе будет принимать губернатор Нижегородской области.

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря. Под его руководством у команды 5 матчей, 4 поражения (одно – техническое) и одна победа.

«Пари НН» примет «Локомотива» в 21-м туре Мир РПЛ 1 апреля. Стоит отметить, что «Локо» тренирует Михаил Галактионов, которого Горлов сменил во главе «Пари НН».

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4 комментария

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Ovsyankin
Короче, уволят. Так бы и сказали
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Ильдар Исмагилов
Горлова за горло возьмут
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fc_champion
Ответ Arturitto
Где-то в Москве уже разминается и готовится скромный и не болтливый Талалаев.
Его в Нижнем швыряли уже на бабки, правда, в Волге в 2016м. Не думаю, что он такой дятел дважды на те же грабли наступать
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Arturitto
Где-то в Москве уже разминается и готовится скромный и не болтливый Талалаев.
+4
-1
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