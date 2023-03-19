Горлов про 1:1 с «Торпедо»: «Ничья равносильна поражению. По игре «Пари НН» должен был побеждать»

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Артем Горлов считает, что ничья с «Торпедо» равносильна поражению.

В воскресенье «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках Мир РПЛ сыграл вничью с «Торпедо» – 1:1

«Хотелось победить, конечно. По игре должны были это сделать. На пять минут заснули, и «Торпедо» реализовало.

Но сейчас не о чем говорить, готовимся к следующему матчу. На второй мяч мы наиграли. Ничья равносильна поражению в данном случае», — сказал тренер «Пари НН».

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2 комментария

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Ovsyankin
Про поражение это он тонко подметил))
+1
0
+1
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Буратино55
Он ещё не знает что они проиграли 0-3
+3
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