Тренер «Пари НН» про 1:2 с «Ростовом»: «Счет несправедлив. Расстроились, ехали за победой»

Главный тренер «Пари НН» назвал несправедливым результат матча с « ».

Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился победой ростовчан со счетом 2:1.

«Сложно сказать, где упустили победу. Эпизодически игра происходила то с преимуществом «Ростова», то с нашим. Не думаю, что счет справедлив. Мы расстроились, потому что ехали за победой.

Претензий к ребятам нет, мы должны расстраиваться тому, что проиграли на выезде команде, которая идет на третьем месте в таблице. Такая психология у нас должна быть.

Не смогли забить второй мяч из‑за реализации моментов, а соперник реализовал два стандарта», – сказал Горлов.

«На первенстве бани могли бы голову оторвать за такое. Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ». Лапочкин о матче «Ростов» – «Пари НН»

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