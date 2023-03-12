Тренер «Пари НН» про 1:2 с «Ростовом»: «Счет несправедлив. Расстроились, ехали за победой»

Теги Ростов премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Артем Горлов Футбол

Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов назвал несправедливым результат матча с «Ростовом».

Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился победой ростовчан со счетом 2:1.

«Сложно сказать, где упустили победу. Эпизодически игра происходила то с преимуществом «Ростова», то с нашим. Не думаю, что счет справедлив. Мы расстроились, потому что ехали за победой.

Претензий к ребятам нет, мы должны расстраиваться тому, что проиграли на выезде команде, которая идет на третьем месте в таблице. Такая психология у нас должна быть.

Не смогли забить второй мяч из‑за реализации моментов, а соперник реализовал два стандарта», – сказал Горлов.

«На первенстве бани могли бы голову оторвать за такое. Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ». Лапочкин о матче «Ростов» – «Пари НН»

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15 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ EuhenioV
Ты стрелки то не переводи и не строй из себя невинную овечку,за лишний + по головам пойдёшь и от Родины откажешься.Давно за тобой наблюдаю.🤮
Давно? Ну тогда тебе не составит труда доказать свои слова. Ты же не какой-нибудь балабол. Да?
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EuhenioV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да мне на рейтинг фиолетово. А ты из этих, плюсодрочеров?
Ты стрелки то не переводи и не строй из себя невинную овечку,за лишний + по головам пойдёшь и от Родины откажешься.Давно за тобой наблюдаю.🤮
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ EuhenioV
Слабенький ты,как себе рейтинг набил?Как Ростов,за счёт пеналей?🙈
Да мне на рейтинг фиолетово. А ты из этих, плюсодрочеров?
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EuhenioV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Всё таки понос, спасибо, что подтвердил мою догадку на твой счёт.
Слабенький ты,как себе рейтинг набил?Как Ростов,за счёт пеналей?🙈
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ EuhenioV
Да на такую рать,всем давно глубоко ......😂
Всё таки понос, спасибо, что подтвердил мою догадку на твой счёт.
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EuhenioV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
О том, что ехали за победой, мы знаем: "лицо" Глушакова с этой фразой по всему Ростову-на-Дону было расклеено. Просто народная мудрость гласит " не хвались, идучи на рать,......". Классика жанра.
Да на такую рать,всем давно глубоко ......😂
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charly_54
Ответ RusSelMash
КАКИМИ ИМЕННО местами они ехали за пивом?
Не знаю, в плацкарте может
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RusSelMash
Ответ charly_54
А я думал за пивом с раками ехали
КАКИМИ ИМЕННО местами они ехали за пивом?
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Ростов-на-Дону
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
А если судья нормальный?
тогда б 3 : 0 влетели эти паринижане.
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ Ростов-на-Дону
Без гостеприимного донского подарка влетели бы 2 :0 Было бы тогда справедливо
А если судья нормальный?
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Фрош
Мы рады, что уехали без того, за чем ехали. Удачи с Зенитом, Спартаком, Динамо И ЦСКА
+1
-1
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Алексеич (Ростов-Дон)
О том, что ехали за победой, мы знаем: "лицо" Глушакова с этой фразой по всему Ростову-на-Дону было расклеено. Просто народная мудрость гласит " не хвались, идучи на рать,......". Классика жанра.
+3
-1
+2
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Johnny75
тренер, сходи к Ларионову. Он тебе объяснит зачем нужно выходить на поле в каждом матче! И не смотреть кто на каком месте
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Ростов-на-Дону
Без гостеприимного донского подарка влетели бы 2 :0
Было бы тогда справедливо
+10
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+8
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charly_54
А я думал за пивом с раками ехали
+2
0
+2
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