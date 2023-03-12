Тренер «Пари НН» про 1:2 с «Ростовом»: «Счет несправедлив. Расстроились, ехали за победой»
Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов назвал несправедливым результат матча с «Ростовом».
Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился победой ростовчан со счетом 2:1.
«Сложно сказать, где упустили победу. Эпизодически игра происходила то с преимуществом «Ростова», то с нашим. Не думаю, что счет справедлив. Мы расстроились, потому что ехали за победой.
Претензий к ребятам нет, мы должны расстраиваться тому, что проиграли на выезде команде, которая идет на третьем месте в таблице. Такая психология у нас должна быть.
Не смогли забить второй мяч из‑за реализации моментов, а соперник реализовал два стандарта», – сказал Горлов.
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