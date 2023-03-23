Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Клуб ищет нового тренера

Теги премьер-лига Россия Пари НН Р-Спорт Артем Горлов Футбол

Артем Горлов, скорее всего, покинет «Пари НН». 

По информации «Р-Спорт», 35-летний специалист близок к увольнению с поста главного тренера. Нижегородский клуб уже начал искать кандидата на замену. 

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря. Под его руководством команда провела 5 матчей, потерпев 4 поражения (одно – техническое) и одержав 1 победу

После 20 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 

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13 комментариев

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zbumer
Так и знал, что он долго не протянет, довольно глупо было приглашать тренера без опыта работы в РПЛ, для того, чтобы не вылететь
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OZZY19
Надо перенести игры НН в манеж в Красноярске, он только там играть умеет
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Артем Алмазов
Ответ DrPitt86
Стоило ли трогать Кержакова?
Ну, вот НН стал трамплином для Галактионова.
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Zenith forever
Только не Талалаев, а то совсем угробите команду.
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Elvagor
Та-ла-ла-ев!)
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Фарит Абдрашитов
Ответ Arturitto
Талалаев на вход?
Талалаев обычно из команд которые на вылет стоят, сматывается типа из за разногласий пример Кр. Советов, где потом Осинский взял и симпатичную команду сделал.
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IlyaGrain
И зачем было расставаться с Кержаковым?? Новый курс ? Ну-ну
+1
-2
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DrPitt86
Стоило ли трогать Кержакова?
+14
-1
+13
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Кирилл.С-Пб
Божович уже галстук погладил...
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T622222
Как и Торпедо тренеры уже под самую лучшую Лигу в мире!
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-1
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Алексей Ларин
Хорошая новость, боссы услышали недовольство болельщиков.
+2
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therealgreenman
Ответ Arturitto
Талалаев на вход?
Круговорот физруков в природе
+7
-1
+6
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Arturitto
Талалаев на вход?
+15
0
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