Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Клуб ищет нового тренера

Артем Горлов, скорее всего, покинет «Пари НН».

По информации «Р-Спорт», 35-летний специалист близок к увольнению с поста главного тренера. Нижегородский клуб уже начал искать кандидата на замену.

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря. Под его руководством команда провела 5 матчей, потерпев 4 поражения (одно – техническое) и одержав 1 победу

После 20 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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