Тренер «Пари НН» Горлов о 0:1 с «Ростовом»: «Равный матч, к голу привел глупый момент – подарили угловой»

Главный тренер « » назвал глупой ошибку, которая привела к голу « » (0:1).

– В конце банально допустили ошибку на стандарте. Момент, который привел к нему, достаточно глупый: был наш мяч, подарили этот угловой. За два матча три раза пропустили с угловых.

Думаю, до момента с голом это был равный матч. Действовали по плану, но не хватило остроты в атаке, доставок в штрафную.

– Насколько вы довольны игрой «Пари НН» до гола?

– Был равный матч, удавалось правильно перестраиваться в обороне и позиционно атаковать. Хотелось бы больше быстрых атак и доставок в штрафную.

Осторожный матч со стороны «Ростова», мы больше владели мячом относительно выездной игры. Но это все должно перерастать в моменты, а их было обоюдно немного.

– Как оцените игру ? Каковы его шансы выйти с «Торпедо» в старте?

– У нас есть два дня. Посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть, – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас