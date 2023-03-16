Тренер «Пари НН» Горлов о 0:1 с «Ростовом»: «Равный матч, к голу привел глупый момент – подарили угловой»
Главный тренер «Пари НН» назвал глупой ошибку, которая привела к голу «Ростова» (0:1).
– В конце банально допустили ошибку на стандарте. Момент, который привел к нему, достаточно глупый: был наш мяч, подарили этот угловой. За два матча три раза пропустили с угловых.
Думаю, до момента с голом это был равный матч. Действовали по плану, но не хватило остроты в атаке, доставок в штрафную.
– Насколько вы довольны игрой «Пари НН» до гола?
– Был равный матч, удавалось правильно перестраиваться в обороне и позиционно атаковать. Хотелось бы больше быстрых атак и доставок в штрафную.
Осторожный матч со стороны «Ростова», мы больше владели мячом относительно выездной игры. Но это все должно перерастать в моменты, а их было обоюдно немного.
– Как оцените игру Дениса Глушакова? Каковы его шансы выйти с «Торпедо» в старте?
– У нас есть два дня. Посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть, – сказал Артем Горлов.
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