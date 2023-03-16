Тренер «Пари НН» Горлов о 0:1 с «Ростовом»: «Равный матч, к голу привел глупый момент – подарили угловой»

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Денис Глушаков Пари НН Матч ТВ Артем Горлов Футбол

Главный тренер «Пари НН» назвал глупой ошибку, которая привела к голу «Ростова» (0:1).

– В конце банально допустили ошибку на стандарте. Момент, который привел к нему, достаточно глупый: был наш мяч, подарили этот угловой. За два матча три раза пропустили с угловых.

Думаю, до момента с голом это был равный матч. Действовали по плану, но не хватило остроты в атаке, доставок в штрафную.

– Насколько вы довольны игрой «Пари НН» до гола?

– Был равный матч, удавалось правильно перестраиваться в обороне и позиционно атаковать. Хотелось бы больше быстрых атак и доставок в штрафную.

Осторожный матч со стороны «Ростова», мы больше владели мячом относительно выездной игры. Но это все должно перерастать в моменты, а их было обоюдно немного.

– Как оцените игру Дениса Глушакова? Каковы его шансы выйти с «Торпедо» в старте?

– У нас есть два дня. Посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть, – сказал Артем Горлов.

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7 комментариев

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Юрий Бермонт
Конечно глупый случай! Если бы они угловые не подавали и по воротам не били и на нашу половину поля не ходили- то мы обязательно выиграли бы!
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FromRostov
так Ростов "подарил" 6 угловых ну И? А сколько раз простил Ростов и Нигматуллин выручил?
+2
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САРМÁТ
Ясно. "Великий" тенер посетовал на бездарных игроков!🤦‍♂️
+1
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spawn0
Это не тренер даже уровня нашей РПЛ. Игра НН просто унылое г...
+4
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Алексей Ларин
По какому плану они действовали? Игроки не знали что делать с мячом!!!
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
У Ростова хотя бы моменты были.
+5
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daniel-cristian
как вы оцените первый удар по воротам на 73 минуте? на домашнем поле
+4
0
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