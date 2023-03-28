Экс-хавбеку «Аякса» Нури, пробывшему в коме более двух лет, становится лучше

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Абдельхак Нури Здоровье Футбол

Экс-хавбеку «Аякса» Абдельхаку Нури, пробывшему в коме более двух лет, становится лучше.

Брат игрока сообщил, что, «находясь дома, Абдельхаку стало намного лучше, чем ранее в больнице». И добавил, что бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении семьи. 

Напомним, что в июле 2017-го во время контрольного матча с «Вердером» Нури потерял сознание. Ему оказывали помощь 15 минут, после чего на вертолете отправили в госпиталь. Врачи диагностировали сильную аритмию – резкое изменение частоты сердечных сокращений.

У Абдельхака были выявлены необратимые повреждения мозга. По прогнозам врачей на тот момент, футболист никогда не сможет ходить, говорить, узнавать людей и даже есть.

Летом 2018 года «Аякс» признал вину в деле Нури, согласившись, что помощь, оказанная игроку на поле в Австрии, была недостаточной. В августе того же года стало известно, что Нури открыл глаза и может общаться с семьей.

В марте 2020-го экс-футболист вышел из комы спустя 2 года и 9 месяцев.

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9 комментариев

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С 2009 года здесь
Ответ Юрий Кечко
Вот поэтому не понимаю когда родные отключают от аппаратов тех кто в коме Пока есто Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь
ты и не поймёшь,пока не окажешься на их месте! хватит писать ересь
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Alex Qwer
Какой ужас конечно. Здоровья парню и сил родным.
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Юрий Кечко
Ответ Только Крылья
разные ситуации бывают. иногда действительно лучше отключить. вряд ли какой человек желает существовать в виде овоща
Это лучше смерти в любом случае
Дальше все чёрный экран , никаких религиозных сказок
И если есть минимальная Надежда что через много лет ты хоть ещё чуть чуть поживаешь относительно нормально , лучше жить
Это мое мнение
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-3
-3
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Дмитрий Яруллин
Отличная новость , здоровья парню ) Дай Бог встать ему на ноги
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Только Крылья
Ответ Юрий Кечко
Вот поэтому не понимаю когда родные отключают от аппаратов тех кто в коме Пока есто Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь
разные ситуации бывают. иногда действительно лучше отключить. вряд ли какой человек желает существовать в виде овоща
+12
-1
+11
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Глебиньо
только недавно видел подборку самых популярных карточек в FIFA FUT.Он в топе там.Я уже было и подзабыл,думал,что не выкарабкался парнишка,новость глянул,аж полегчало.Здоровья,здоровья и ещё раз здоровья
+2
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Юрий Кечко
Вот поэтому не понимаю когда родные отключают от аппаратов тех кто в коме
Пока есто Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь
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-2
+3
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Мадридито
Помню тот момент!
Было страшно за парня.
Всего самого наилучшего и здоровья 👍
+19
-1
+18
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Неизвестно Неизвестный
Всех благ!!!
+8
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