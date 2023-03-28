Экс-хавбеку «Аякса» Нури, пробывшему в коме более двух лет, становится лучше

Экс-хавбеку « » , пробывшему в коме более двух лет, становится лучше.

Брат игрока сообщил, что, «находясь дома, Абдельхаку стало намного лучше, чем ранее в больнице». И добавил, что бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении семьи.

Напомним, что в июле 2017-го во время контрольного матча с «Вердером» Нури потерял сознание. Ему оказывали помощь 15 минут, после чего на вертолете отправили в госпиталь. Врачи диагностировали сильную аритмию – резкое изменение частоты сердечных сокращений.

У Абдельхака были выявлены необратимые повреждения мозга. По прогнозам врачей на тот момент, футболист никогда не сможет ходить, говорить, узнавать людей и даже есть.

Летом 2018 года «Аякс» признал вину в деле Нури, согласившись, что помощь, оказанная игроку на поле в Австрии, была недостаточной. В августе того же года стало известно, что Нури открыл глаза и может общаться с семьей.

В марте 2020-го экс-футболист вышел из комы спустя 2 года и 9 месяцев.