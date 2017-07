У 20-летнего хавбека «Аякса» Нури возникли проблемы с сердцем во время матча

У полузащитника Абдельхака Нури проявились проблемы с сердцем во время контрольного матча против .

20-летний футболист упал на газон по ходу второго тайма и не смог подняться, потеряв сознание.

Около 15 минут ему оказывали помощь. После чего вертолет забрал его в больницу.

Сейчас Нури находится в стабильном состоянии, которое контролируют врачи. Утверждается, что у него произошло резкое изменение частоты сердечных сокращений.

Ajax’s Abdelhak Nouri collapsed on the pitch during a friendly with Werder Bremen. Praying he is ok 🙏 pic.twitter.com/I1rS2dsFx0

Prayers up for 20-year-old Ajax man Abdelhak Nouri, who collapsed on the pitch during their friendly.



The game has been called. pic.twitter.com/ocHtyH8Zbc