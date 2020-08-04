Ван де Бек взял 34-й номер в «МЮ» в честь экс-игрока «Аякса» Нури, который был в коме более двух лет

Полузащитник Донни ван де Бек определился с игровым номером в .

Футболист будет выступать под 34-м номером в честь экс-хавбека «Аякса» , с которым ван де Бек раньше играл за клуб.

Этим номером владел вратарь «Юнайтед» Дин Хендерсон, недавно подписавший новый контракт с клубом, но он согласился уступить его новичку «МЮ».

«Это особенный момент для меня из-за моего хорошего друга Абдельхака Нури... Может, вы знаете его историю. У него был сердечный приступ, он мой хороший друг.

Я по-настоящему близок с его семьей, его брат – один из моих лучших друзей. Я много с ними общаюсь. Так что я решил взять его старый номер. Хочу связать с ним хорошие воспоминания», – сказал ван де Бек.

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Еще одно чудо – «Аякс» забил на 34-й минуте. Под этим номером играл Аппи Нури