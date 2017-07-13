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    У 20-летнего игрока «Аякса» Нури выявлено необратимое повреждение мозга

    Теги высшая лига Голландия Аякс происшествия Абдельхак Нури

    Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури, который на прошлой неделе потерял сознание во время товарищеского матча, по-прежнему находится в больнице.

    У игрока выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.

    20-летний Нури потерял сознание во время игры с «Вердером» – как сообщали врачи, у него возникли проблемы с сердцем. Вскоре игрока ввели в искусственную кому. 

    Нури провел 45 матчей за молодежную команду «Аякса», забив 11 мячей. За основу амстердамцев он сыграл 9 раз.

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