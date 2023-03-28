Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»
Дмитрий Белоруков рассказал, что месячный оклад тренера в Перми – 22 тысячи рублей.
Экс-защитник «Зенита-2» и «Амкара» начал тренерскую карьеру в Перми, а сейчас он работает в «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«Никто не повышает их квалификацию, не помогают с образованием. Это замкнутый круг. Хороший футболист никогда не пойдет работать тренером. Если только фанатик.
Я пошел работать туда не за деньгами. И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми.
И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – сказал Белоруков.
Почему это не ели ?
А то я им пишу , пишу …
Спасибо за поддержку !
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Жеглов неодобрительно покосился на него: - Две чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада. (с)
он вроде говорил об этом
Про то , что учителям , кому зарплата не нравиться надо в бизнес идти , Дмитрий Анатольевич Медведев ещё в 2016 говорил !