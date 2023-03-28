Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»

Теги Зенит Амкар Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия Динамо Санкт-Петербург Зенит-2 детский футбол Чемпионат.com деньги Футбол

Дмитрий Белоруков рассказал, что месячный оклад тренера в Перми – 22 тысячи рублей.

Экс-защитник «Зенита-2» и «Амкара» начал тренерскую карьеру в Перми, а сейчас он работает в «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Никто не повышает их квалификацию, не помогают с образованием. Это замкнутый круг. Хороший футболист никогда не пойдет работать тренером. Если только фанатик.

Я пошел работать туда не за деньгами. И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми.

И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – сказал Белоруков.

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36 комментариев

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alex_sava
Видел Дмитрия в трамвае, в прошлом году.
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MyGerodot
Точно сказал. Чтобы прокормить семью, тренерам приходится подрабатывать в нескольких местах. Квалификация, если она и была, при таком режиме теряется. Нет высококвалифицированных тренеров - нет и хороших воспитанников.
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Вячеслав Пустохин
Дима, ау, регионы уже много лет умирают с нищенскими зарплатами у обычных людей.
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OldRedWhite
Ответ Artuom Batishev
Говорят те, кто макарошки никогда и не ел😅
Итальянские макарошки , они же спагетти, из крупчатой муки (ит. SEMOLA) элитных сортов !
Почему это не ели ?
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N89
Купить новые мячи , например
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OldRedWhite
Ответ Александр Русанов
Призвание он вроде говорил об этом
Он зря не скажет !
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OldRedWhite
Ответ Hong Kil
Наверное это дело будущего, когда любой может придумать себе должность и желаемую зарплату. Пока можно попробовать сменить работу на более высокооплачиваемую . Несомненно это не так легко, как жаловаться.
Это Вы , Дмитрий Анатольевич ?
А то я им пишу , пишу …
Спасибо за поддержку !
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В Питере Пять
Много что можно сделать за 20 тысяч. А вот на второй день что делать?
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Михаил
Можно купить почти половину Сутормина
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Самый адовый Крикун
Пару месяцев и неделю подкопить, и можно целого Сутормина купить
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Марат Люсьеныч
Великая страна)
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Марат Люсьеныч
Ответ Artuom Batishev
Если бы рассматривали только с этой стороны - никогда тот же Донбасс не взяли. Потому, что толку от этих территорий нету - там все разварованно и выбранно за десятилетия. Не нужно кидать вбросы всюду, и к месту, и нет.
ага поэтому пропаганда орала мол взяли земель на 12 трлн баксов)
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Alex Korolev
Ответ Dark.Babysitter
На эти деньги можно купить верёвку и мыло
Ну хватит вам. На эти деньги можно купить хорошую, качественную верёвку и крафтовое мыло ручной работы
+5
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Пользователь заблокирован
Ответ OldRedWhite
Работать надо ! Кому не нравится быть учителем или тренером - идите в бизнес! Или в армию ещё можно, молодой же парень !
а вот и работяги подъехали 😂
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Пользователь заблокирован
Ответ OldRedWhite
Зря Вы так ! Про то , что учителям , кому зарплата не нравиться надо в бизнес идти , Дмитрий Анатольевич Медведев ещё в 2016 говорил !
учителя сейчас нормально получают. Много надбавок. Просто мало людей об этом знает, вот и пишут хрень.
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stif 95
поэтому поводу Матыцин высказаться не хочет ? он патриот или сам по себе ?
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BaltikaSPb
Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»
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Жеглов неодобрительно покосился на него: - Две чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада. (с)
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Александр Каретников
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Александр Русанов
Ответ benjamin92
Дмитрий Анатольевич давно высказался на тему низких зарплат у учителей: помимо преподавания заниматься чем-нибудь ещё. Бизнесом например. Только зачем тогда заниматься преподаванием непонятно
Призвание
он вроде говорил об этом
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Seven2482
Заплатить комуналку и накупить макарошек
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benjamin92
Ответ hsmshhzfn5
Тренировать детей два часа в день. Пять дней в неделю. В эту профессию не за деньгами идут. Вот мой тренер в свободное от работы время занимался разведением утят и продавал подрощенных. Работал вместе с супругой. И отлично зарабатывал. И в то же время воспитал футболиста для премьер-лиги. В Сочи играет. Кирилл Заика футболиста зовут.
Дмитрий Анатольевич давно высказался на тему низких зарплат у учителей: помимо преподавания заниматься чем-нибудь ещё. Бизнесом например. Только зачем тогда заниматься преподаванием непонятно
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Batt Monner
На фронт отправиться конечно
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Hong Kil
Наверное это дело будущего, когда любой может придумать себе должность и желаемую зарплату. Пока можно попробовать сменить работу на более высокооплачиваемую . Несомненно это не так легко, как жаловаться.
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Zlatan Ibra
То ли дело Рэшфорду в ПСЖ предлагали зп!
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OldRedWhite
Ответ Tiestorzn17
Комментарий удален модератором
Зря Вы так !
Про то , что учителям , кому зарплата не нравиться надо в бизнес идти , Дмитрий Анатольевич Медведев ещё в 2016 говорил !
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