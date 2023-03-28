Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»

рассказал, что месячный оклад тренера в Перми – 22 тысячи рублей.

Экс-защитник «Зенита-2» и « » начал тренерскую карьеру в Перми, а сейчас он работает в « » из Санкт-Петербурга.

«Никто не повышает их квалификацию, не помогают с образованием. Это замкнутый круг. Хороший футболист никогда не пойдет работать тренером. Если только фанатик.

Я пошел работать туда не за деньгами. И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми.

И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – сказал Белоруков.