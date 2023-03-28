Дмитрий Белоруков: «Детский футбол в регионах умирает, у РФС все на бумаге. В Перми нет даже чемпионата города, лучших игроков забирают Москва, Питер и Краснодар»
Дмитрий Белоруков обратил внимание на проблемы детского футбола в регионах.
«У РФС все на бумаге. В полях ведь никто не работал. У нас, практиков, немного другое ощущение. Давайте честно: все очень плохо. Детский футбол в регионах умирает.
В Перми на город-миллионник нет даже чемпионата города. Есть только края. И там две команды борются за что-то, остальные – проходной двор. Нет никакой конкуренции. Лучших игроков забирают Москва, Питер, Краснодар. И кому это нужно?» – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо».
Поэтому Пиняев на этом фоне реально как парень из Бразилии.
Любой функционер от рфс скажет, что всё у нас, как и во всей стране, зашибись
На чемпионате мира по футболу сборная России по-прежнему не потерпела ни одного поражения.
Поздравляем наших ребят с этим достижением!