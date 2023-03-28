Дмитрий Белоруков: «Детский футбол в регионах умирает, у РФС все на бумаге. В Перми нет даже чемпионата города, лучших игроков забирают Москва, Питер и Краснодар»

Теги Зенит Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия РФС Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Зенит-2 детский футбол Краснодар Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Белоруков обратил внимание на проблемы детского футбола в регионах.

«У РФС все на бумаге. В полях ведь никто не работал. У нас, практиков, немного другое ощущение. Давайте честно: все очень плохо. Детский футбол в регионах умирает.

В Перми на город-миллионник нет даже чемпионата города. Есть только края. И там две команды борются за что-то, остальные – проходной двор. Нет никакой конкуренции. Лучших игроков забирают Москва, Питер, Краснодар. И кому это нужно?» – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо».

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Это должно быть частью системы образования. Плюс академии при профессиональных клубах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Самое точное определение: все на бумаге, а по факту ничего .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuba Jr.
Ответ a2wai
Ну вообще-то кое-что они все же имеют. Только писать про это нельзя на сайте, удалят коммент модераторы)
имеют х... и не имеют них... это ведь одно и то же, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
Вот вы хотите привлечь больше детей и все такое. Но никто не думает об армии детей, которые не пройдут в топ спорт и будут выкинуты как расходный материал на улицу. Недостаточно просто построить и эксплуатировать. Это же люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ Shuba Jr.
а регионы, благодаря которым, тот же Газпром имеет доход - как обычно, не имеют вообще ничего. и это выдают за норму
Ну вообще-то кое-что они все же имеют. Только писать про это нельзя на сайте, удалят коммент модераторы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ну и в чем он не прав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ди Ди
Даже не знал что Белоруков играл за Зенит - 2, сколько помню, видел его на Звезде в Перми ) там пылил долгое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Морозов
типична Россия; до Урала есть дело, а то что за ним - плевать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Рфс зато Малкома вырастил и Клавдинью.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madridistas
Наблюдая за детским футболом в Москве, я сейчас скажу только за детей 2010 года рождения. Интересных команд максимум 3. То что видел на турнирах из регионов, а это команд 40 за лет 5-6, у всех заточка под турниры, результаты. Ни какой мысли, навал, и потолкаться. Детский футбол если не умер, то полностью деградировал. Зачем он в целом такой???
Поэтому Пиняев на этом фоне реально как парень из Бразилии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Столько троллей набежало, доказывающие, что РФС не отвечает за развитие детского футбола, и вообще РФС не отвечает за футбол за пределами МКАДа.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ reteka
Это не проблема РФС, а "работа" местного комитета правительства города по спорту.
Это проблема РФС. Комитет по спорту будет развивать то направление которое более выгодно для них и не обязательно футбол там стоит на первом месте
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Колбаскер тут
Але, Питер в России никого не берет уже лет 5. Зиньковский - Спартак. Пиняев - Локо, кто-то еще из молодых - ЦСКА
речь про академии, молодежь. Всем известно, что Зениту положить на академию и даже своих местных воспитанников в плане роста до основы. Каким интересно макаром они должны перейти в клубы РПЛ, когда в Перми нету клуба даже ФНЛ.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Игра в футбол привлекательна тем, что играть можно на любой поверхности и для игры по большому счету нужен только мяч. Если в Перми не могут играть в футбол, значит РФС не обеспечил мячами Пермский край. Печаль.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Galaktika
И что, разве это мои проблемы,? - сказал, зачесывая гриву назад, руководитель РФС. Это вы адресуйте правительству вопрос, а лучше куда повыше.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Может и хорошо, что забирают. Значит какой-то уровень все-таки есть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Главное бюджет освоить, на остальное ........
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valeriy Komarow
"Забирают" как будто их как невест на кавказе воруют или все же их сами отдают а возможно и не за даром?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Abaturov
Вы все врети
Любой функционер от рфс скажет, что всё у нас, как и во всей стране, зашибись
На чемпионате мира по футболу сборная России по-прежнему не потерпела ни одного поражения.
Поздравляем наших ребят с этим достижением!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Зришь в корень, Дима. В футболе всё как и везде в нашей стране. Есть регионы доноры, а есть и регионы потребители. Вертикаль, ядрен батон. После которой трава не растёт))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Але, Питер в России никого не берет уже лет 5. Зиньковский - Спартак. Пиняев - Локо, кто-то еще из молодых - ЦСКА
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
В Перми была инфраструктура, была команда, местные всё разворовали и команды больше в городе нет. Виноват, безусловно, РФС.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Ткаченко
А зачем РФС в этом случае? Что, чемпионат города не могут городские и региональные власти организовать?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuba Jr.
Ответ Nick Crosier
В Москву переезжают на работу в СПб за трофеями,а в Краснодар,чтобы погулять в парке.
а регионы, благодаря которым, тот же Газпром имеет доход - как обычно, не имеют вообще ничего. и это выдают за норму
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
26
к министерству спорта областному вопрос не?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий