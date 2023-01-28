Сираков, Черенчиков, Белоруков и Волков будут играть за медиафутбольный «Амкар»

Легенды «Амкара» – защитники Захари Сираков, Иван Черенчиков, Дмитрий Белоруков и форвард Сергей Волков – сыграют за медиафутбольный команду клуба.

Захари Сираков: 276 матчей за «Амкар», один из лучших легионеров в истории РПЛ, рекордсмен по матчам в Чемпионате России среди болгарских игроков.

Иван Черенчиков: 15 лет в «Амкаре», 242 матча. Сейчас — главный тренер «Амкара-2».

Дмитрий Белоруков: 274 матча за «Амкар», капитан с 2011 по 2016, играл за «Динамо» и «Анжи». Экс-главный тренер молодёжки «Амкара», сейчас — главный тренер питерского «Динамо» во второй лиге.

Сергей Волков: 215 матчей за «Амкар», живая легенда, входит в тренеский штаб «Амкара-2».

В Перми тоже есть медийная команда. За неё играют шоумены, блогеры и легенды «Амкара»