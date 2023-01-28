Сираков, Черенчиков, Белоруков и Волков будут играть за медиафутбольный «Амкар»

Теги Амкар Дмитрий Белоруков Захари Сираков Иван Черенчиков Сергей Волков премьер-лига Россия Динамо Москва Анжи Winline Медиалига Медиафутбол

Легенды «Амкара» – защитники Захари Сираков, Иван Черенчиков, Дмитрий Белоруков и форвард Сергей Волков – сыграют за медиафутбольный команду клуба.

Захари Сираков: 276 матчей за «Амкар», один из лучших легионеров в истории РПЛ, рекордсмен по матчам в Чемпионате России среди болгарских игроков.

Иван Черенчиков: 15 лет в «Амкаре», 242 матча. Сейчас — главный тренер «Амкара-2».

Дмитрий Белоруков: 274 матча за «Амкар», капитан с 2011 по 2016, играл за «Динамо» и «Анжи». Экс-главный тренер молодёжки «Амкара», сейчас — главный тренер питерского «Динамо» во второй лиге.

Сергей Волков: 215 матчей за «Амкар», живая легенда, входит в тренеский штаб «Амкара-2».

В Перми тоже есть медийная команда. За неё играют шоумены, блогеры и легенды «Амкара»

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
улъблюдок
Ответ Юрий Кечко
Без болгара нету даже медиа Амкара!
В какую игру они собираются играть ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
Жоры Пеева не хватает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЕгориЙ
Ответ Кирилл Голивец
Ждем долгожданного матча Амкара и Амкала
За пермяков, против убогого плагиата.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брэд Либил
Без Парамонова всё равно всё не то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ждем долгожданного матча Амкара и Амкала
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
По сути я так понимаю, что Медиалига - турнир не особо востребованых ветеранов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
По сути я так понимаю, что Медиалига - турнир не особо востребованых ветеранов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Grabenovsky
Кушева ещё привезти надо!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Без болгара нету даже медиа Амкара!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий