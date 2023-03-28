Белоруков о сборе с «Зенитом»: «Команда собралась в аэропорту, все чуть ли не в самолете, но нет Петржелы и Быстрова. Они засиделись в казино»

рассказал о сборах с основной командой «Зенита».

«Я проходил сборы с . До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжелые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.

Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолете. Но нет Петржелы и вроде бы . Ждем, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они все же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», – сказал бывший защитник « -2» и главный тренер « » Санкт-Петербург.