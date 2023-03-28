Белоруков о сборе с «Зенитом»: «Команда собралась в аэропорту, все чуть ли не в самолете, но нет Петржелы и Быстрова. Они засиделись в казино»
Дмитрий Белоруков рассказал о сборах с основной командой «Зенита».
«Я проходил сборы с Петржелой. До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжелые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.
Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолете. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждем, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они все же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург.
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