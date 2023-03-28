Белоруков о сборе с «Зенитом»: «Команда собралась в аэропорту, все чуть ли не в самолете, но нет Петржелы и Быстрова. Они засиделись в казино»

Теги Зенит Владимир Быстров Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия Динамо Санкт-Петербург Властимил Петржела Вторая лига Зенит-2 Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Белоруков рассказал о сборах с основной командой «Зенита». 

«Я проходил сборы с Петржелой. До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжелые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.

Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолете. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждем, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они все же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», – сказал бывший защитник «Зенита-2» и главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург. 

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9 комментариев

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MyGerodot
Жена Власты Зузана многое делала, чтобы спасти его от игровой зависимости, но ничего не вышло. Он проиграл порядка 19 миллионов евро, их брак разрушился. ! СМИ пишут, что, ни странно, при этом у него остались деньги, заработанные футболом, - на них он и продолжал жить. Еще удивительнее, что Петржела не влез в долги и смог выбраться из зависимости. А самое главное – к нему вернулось желание работать. Но тренера с таким прошлым топовые клубы уже не звали.
К рулетке он больше не прикасается – лечение действительно оказалось эффективным.
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banchik1
Ответ Тиль Улленшпигель
Алло, Властимил, это Володя. А кроме рулетки здесь что-нибудь есть?!
А тот в ответ: - только однорукий бандит!
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Тиль Улленшпигель
Алло, Властимил, это Володя. А кроме рулетки здесь что-нибудь есть?!
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Viktor Smolyanin
Ответ Мартинелли
то гeй-клубы
А жене говорил, что на рыбалку поехал
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Мансур Абдрахимов
..а хотя они были в любимом клубе Быстрова!
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Спартак сила
такие легенды зенита
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Михаил1970
Ответ Валерий Охотин
Вовка он такой , то казино , то рыбалка.
А жене говорил, что Дзюба деньги украл.
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Мартинелли
Ответ Валерий Охотин
Вовка он такой , то казино , то рыбалка.
то гeй-клубы
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Валерий Охотин
Вовка он такой , то казино , то рыбалка.
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