«ПСЖ» предлагал Рэшфорду более 400 тысяч фунтов в неделю в 2022-м. Маркус решил остаться в «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Маркус Рэшфорд Футбол

«ПСЖ» интересуется Маркусом Рэшфордом.

По данным The Athletic, летом прошлого года клуб из Парижа предлагал форварду «Манчестер Юнайтед» более 400 тысяч фунтов в неделю. Но Рэшфорд отказался менять клуб.

В «МЮ» Маркус зарабатывает более 200 тысяч фунтов в неделю в те сезоны, когда клуб участвует в Лиге чемпионов.

Отмечается, что «ПСЖ» сохраняет интерес к Рэшфорду. А с «Манчестер Юнайтед» соглашение о продлении контракта не достигнуто, в переговорах на данный момент нет особого прогресса.

Контракт Рэшфорда действует до лета 2024 года.

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11 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ неВасилий неУткин
Удивительно как топ клубы не учатся на своих ошибках. Очередной игрок показывает футбол всей своей жизни в период прям перед подписанием нового контракта. Что было дальше расскажет вам Салах и Ауба.
Совершено не удивлюсь, если Рэшфорд и Дембеле, показывающие свой лучший футбол ИМЕННО в последнем сезоне контракта, после продления сразу станут играть заметно хуже.
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rigobersong
Сэр Маркус Рэшфорд истинная легенда нашего МЮ:)) Кстати когда все его хейтили, дядя Риго всегда вставал на сторону депутата, потому что я настоящий фан МЮ, а не бездарный глор который топит тогда, когда все хорошо:)))
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Joel Campbell
И куда бы его впихнули ?
Агент Рэша начинает выбивать контракт с МЮ
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rcbkz6mrtd
Рэшфорд красавчик
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Artuom Batishev
100% жирная утка.

Такие деньги они могли предложить Рэшу этого сезона - действительно сильная игра. Но явно не после прошлого слабого сезона.

Работа агента игрока. Новый хороший контракт выбивает 💁
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Lazizbek Gulyamov
Там вроде владелец ПСЖ хотел купить ещё МЮ. Так зачем ему в ПСЖ?
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неВасилий неУткин
Удивительно как топ клубы не учатся на своих ошибках. Очередной игрок показывает футбол всей своей жизни в период прям перед подписанием нового контракта. Что было дальше расскажет вам Салах и Ауба.
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мидас
Молодец преданный игрок
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ljolik888
Агент Рэшфорда в деле . Надо выбить котракт пожирнее. Впринципе своей игрой заслужил !
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S1rAlex
Молодец, Маркус. Остался в родном клубе в топ-лиге - и результат не заставил себя ждать!
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REALITY
Правильно зачем ехать к шейхам
Если шейхи сами едут в МЮ
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