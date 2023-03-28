«ПСЖ» предлагал Рэшфорду более 400 тысяч фунтов в неделю в 2022-м. Маркус решил остаться в «МЮ»
«ПСЖ» интересуется Маркусом Рэшфордом.
По данным The Athletic, летом прошлого года клуб из Парижа предлагал форварду «Манчестер Юнайтед» более 400 тысяч фунтов в неделю. Но Рэшфорд отказался менять клуб.
В «МЮ» Маркус зарабатывает более 200 тысяч фунтов в неделю в те сезоны, когда клуб участвует в Лиге чемпионов.
Отмечается, что «ПСЖ» сохраняет интерес к Рэшфорду. А с «Манчестер Юнайтед» соглашение о продлении контракта не достигнуто, в переговорах на данный момент нет особого прогресса.
Контракт Рэшфорда действует до лета 2024 года.
Агент Рэша начинает выбивать контракт с МЮ
Такие деньги они могли предложить Рэшу этого сезона - действительно сильная игра. Но явно не после прошлого слабого сезона.
Работа агента игрока. Новый хороший контракт выбивает 💁
Если шейхи сами едут в МЮ