Саа о Кейне в «МЮ»: «Он заслуживает трофеев, «Юнайтед» – лучшая команда для этого. Вряд ли в «Тоттенхэме» на него обидятся»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Ваут Вегорст Маркус Рэшфорд Футбол

Луи Саа хотел бы видеть Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

– Следующий сезон Харри Кейна в «Тоттенхэме» будет последним по контракту. Должен ли «Манчестер Юнайтед» попытаться подписать его?

– Если «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть АПЛ, то Харри Кейн – тот человек, который может помочь им в этом.

Я уважаю Вегорста, но у него нет качеств Кейна, и я уверен, что Харри захочет играть с Рэшфордом каждую неделю.

Он долгое время был предан «Тоттенхэму» и творил для них чудеса. Я не думаю, что кто-то будет на него в обиде, потому что он доказал свою преданность и показал, что он фанат «шпор».

Но он заслуживает трофеев, и «Манчестер Юнайтед» – лучшая команда для этого, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария

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Диер Ташкент
Ответ kapitan_kakao
Думаю, что Леви даст другим клубам пофлиртовать с Харри, а сам заломит ценник, что сейчас и происходит. А потом спокойно переподпишет и Кейн станет для Тотс своим Стиви Джи
Харри в этот раз может и не переподписать контракт. через год уйдёт свободным агентом
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Wekil Halylow
ты тоже
Ни в коем случае
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Алексей Максимов
Ответ Wekil Halylow
сити и ювентус не пройдёте
Сити, возможно, не пройдем, но Ювентус - это даже смешно
Один из двух точно выиграют
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Диер Ташкент
Ответ Wekil Halylow
кубок лиги!
ты скажи, главное Арсенал выигрывает АПЛ и ЛЧ. Поистине топовый клуб
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Wekil Halylow
Ответ Алексей Максимов
Ммммм... 1/2 Кубка Англии 1/4 Лиги Европы
сити и ювентус не пройдёте
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Wekil Halylow
Ответ Tsamourlidis_mufc
Не пропадай после КА и ЛЕ
ты тоже
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SoCool
Ответ kapitan_kakao
Думаю, что Леви даст другим клубам пофлиртовать с Харри, а сам заломит ценник, что сейчас и происходит. А потом спокойно переподпишет и Кейн станет для Тотс своим Стиви Джи
Так было, когда Кейн хотел уйти в Сити. По итогу, Харри смирился со своей участью и продлил контракт. Не думаю, что сейчас что-то изменится и Леви решит снизить ценник.
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Диер Ташкент
Ответ danilevich
Ну да в ЛЕ ведь тоже все вторыми составами играли и из топов никто не попадался. Да и в АПЛ никого не обыгрывал из топ 6. И просто ведут борьбу за выживание. А еще 0:7 было!! 13 побед в АПЛ ? Все куплено. От Баварии в 99 отскок. В 08 Терри поскользнулся. Так я ничего не забыл ? 😂😂😂
🤣
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kapitan_kakao
Думаю, что Леви даст другим клубам пофлиртовать с Харри, а сам заломит ценник, что сейчас и происходит. А потом спокойно переподпишет и Кейн станет для Тотс своим Стиви Джи
+1
0
+1
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Алексей Максимов
Ответ Tsamourlidis_mufc
Не пропадай после КА и ЛЕ
Ахахахаха точно
0
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Wekil Halylow
да
Не пропадай после КА и ЛЕ
+2
-1
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Алексей Максимов
Ответ Wekil Halylow
да
Ммммм...
1/2 Кубка Англии
1/4 Лиги Европы
0
0
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Wekil Halylow
Ответ Алексей Максимов
Ты считаешь, что в этом сезоне МЮ больше ничего не выиграют?)))
да
0
-5
-5
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Nikolay Chibisov
Прогресс при Тен Хаге колоссальный, и это всего за 1 неполный сезон. Ему нужно дать еще пару трансферных окон и парочку таких ребят, как Кейн, и можно за АПЛ уже всерьез бороться )
+5
-1
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SegaYasch
Ответ Direct free kick
Они думают, что каждый год из кубка лиги будут все топы вылетать и можно будет до финала днисча обыгрывать на 70% основой минимум, а то и больше
Это ты с другим Манчестером перепутал
+2
-2
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Алексей Максимов
Ответ Wekil Halylow
кубок лиги!
Ты считаешь, что в этом сезоне МЮ больше ничего не выиграют?)))
0
0
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danilevich
Ответ Direct free kick
Они думают, что каждый год из кубка лиги будут все топы вылетать и можно будет до финала днисча обыгрывать на 70% основой минимум, а то и больше
Ну да в ЛЕ ведь тоже все вторыми составами играли и из топов никто не попадался. Да и в АПЛ никого не обыгрывал из топ 6. И просто ведут борьбу за выживание. А еще 0:7 было!!
13 побед в АПЛ ? Все куплено.
От Баварии в 99 отскок.
В 08 Терри поскользнулся.
Так я ничего не забыл ? 😂😂😂
+14
-4
+10
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Shadow1882
Пусть Тен Хааг со второй попытки всё же перейдёт в Тоттенхэм, взяв с собой Де Хеа, и будут Кейну трофеи. Делов-то
0
-1
-1
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Black Phoenix
Лучшая команда для трофеев - Реал Мадрид, а времена пикового МЮ давно позади.
0
-3
-3
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Роман
Ответ Wekil Halylow
кубок лиги!
Ведь такой важный трофей КАЛ, в котором играют 2-3 составы.
+2
-7
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Direct free kick
Ответ Роман
А при чём тут трофеи и МЮ.
Они думают, что каждый год из кубка лиги будут все топы вылетать и можно будет до финала днисча обыгрывать на 70% основой минимум, а то и больше
+3
-8
-5
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Роман
А при чём тут трофеи и МЮ.
+5
-9
-4
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Wekil Halylow
Ответ Буратино55
Ну какие трофеи будут в МЮ?
кубок лиги!
0
-8
-8
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Буратино55
Ну какие трофеи будут в МЮ?
+4
-6
-2
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