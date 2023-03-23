Саа о Кейне в «МЮ»: «Он заслуживает трофеев, «Юнайтед» – лучшая команда для этого. Вряд ли в «Тоттенхэме» на него обидятся»
Луи Саа хотел бы видеть Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».
– Следующий сезон Харри Кейна в «Тоттенхэме» будет последним по контракту. Должен ли «Манчестер Юнайтед» попытаться подписать его?
– Если «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть АПЛ, то Харри Кейн – тот человек, который может помочь им в этом.
Я уважаю Вегорста, но у него нет качеств Кейна, и я уверен, что Харри захочет играть с Рэшфордом каждую неделю.
Он долгое время был предан «Тоттенхэму» и творил для них чудеса. Я не думаю, что кто-то будет на него в обиде, потому что он доказал свою преданность и показал, что он фанат «шпор».
Но он заслуживает трофеев, и «Манчестер Юнайтед» – лучшая команда для этого, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
Один из двух точно выиграют
1/2 Кубка Англии
1/4 Лиги Европы
13 побед в АПЛ ? Все куплено.
От Баварии в 99 отскок.
В 08 Терри поскользнулся.
Так я ничего не забыл ? 😂😂😂