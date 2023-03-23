Робин ван Перси: «Рэшфорд находится в лучшей форме в карьере, возможно. Он может забить или решить исход почти любого матча, связь с Бруну уникальна»

Теги Манчестер Юнайтед Робин ван Перси премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Робин ван Перси считает, что Маркус Рэшфорд находится в лучшей форме в карьере.

«Видно, что он находится, возможно, в лучшей форме в своей карьере. Судя по тому, как Маркус играет, он хорош физически и выглядит очень сосредоточенным.

Кажется, что Маркус получает удовольствие. У него есть миссия. С самого раннего возраста все знали, насколько он хорош, ведь он рано пробился в основу. Но теперь мы видим, что все получается, и это не только его заслуга, но и тренера, и товарищей по команде.

Если вы посмотрите на его связь с Бруну Фернандешем, например, то это нечто уникальное. За всю карьеру такая связь бывает лишь с несколькими игроками. И сейчас она у него есть. Он становится все лучше и лучше. Рэшфорд растет, он уверен в себе. С ним вы знаете, что почти в каждой игре, неважно против кого, он забьет гол или решит исход.

С точки зрения болельщиков, за ним также здорово наблюдать, потому что это тот Рэшфорд, которого мы хотели бы видеть каждую неделю, каждые три или четыре дня. Он приносит много радости», – сказал бывший нападающий манкунианцев.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 27 голов в 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!

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3 комментария

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Momos
Особенно приятно, что оценка дана легендой Арсенала)
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Пепкины Квадруплы
Ответ QWertY
Руни-Ван Перси -вот поистине уникальная связка
Руни со всеми хорошо играл, и с нарциссом, и с Тевесом, и с Бербатовым и с РВП.
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QWertY
Руни-Ван Перси -вот поистине уникальная связка
+3
0
+3
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