Робин ван Перси: «Рэшфорд находится в лучшей форме в карьере, возможно. Он может забить или решить исход почти любого матча, связь с Бруну уникальна»
Робин ван Перси считает, что Маркус Рэшфорд находится в лучшей форме в карьере.
«Видно, что он находится, возможно, в лучшей форме в своей карьере. Судя по тому, как Маркус играет, он хорош физически и выглядит очень сосредоточенным.
Кажется, что Маркус получает удовольствие. У него есть миссия. С самого раннего возраста все знали, насколько он хорош, ведь он рано пробился в основу. Но теперь мы видим, что все получается, и это не только его заслуга, но и тренера, и товарищей по команде.
Если вы посмотрите на его связь с Бруну Фернандешем, например, то это нечто уникальное. За всю карьеру такая связь бывает лишь с несколькими игроками. И сейчас она у него есть. Он становится все лучше и лучше. Рэшфорд растет, он уверен в себе. С ним вы знаете, что почти в каждой игре, неважно против кого, он забьет гол или решит исход.
С точки зрения болельщиков, за ним также здорово наблюдать, потому что это тот Рэшфорд, которого мы хотели бы видеть каждую неделю, каждые три или четыре дня. Он приносит много радости», – сказал бывший нападающий манкунианцев.
В текущем сезоне на счету Рэшфорда 27 голов в 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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