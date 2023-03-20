Рэшфорд, Маунт и Поуп из-за травм не сыграют за Англию с Италией и Украиной. Форвард «МЮ» восстановится к матчу с «Ньюкаслом»

, и пропустят матчи сборной Англии из-за травм.

Игроки исключены из заявки на предстоящие матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.

Форвард « » получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.

Маунт не играл за « » с 26 февраля, он продолжает восстанавливаться от травмы лобковой кости.

Вратарь «Ньюкасла» Поуп получил травму в матче 28-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:2). Вместо него в национальную команду вызван голкипер «Тоттенхэма» Фрэйзер Форстер.

Сборная Англии сыграет с Италией 23 марта, с Украиной – 26-го.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас