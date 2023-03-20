Рэшфорд, Маунт и Поуп из-за травм не сыграют за Англию с Италией и Украиной. Форвард «МЮ» восстановится к матчу с «Ньюкаслом»
Маркус Рэшфорд, Мэйсон Маунт и Ник Поуп пропустят матчи сборной Англии из-за травм.
Игроки исключены из заявки на предстоящие матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.
Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.
Маунт не играл за «Челси» с 26 февраля, он продолжает восстанавливаться от травмы лобковой кости.
Вратарь «Ньюкасла» Поуп получил травму в матче 28-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:2). Вместо него в национальную команду вызван голкипер «Тоттенхэма» Фрэйзер Форстер.
Сборная Англии сыграет с Италией 23 марта, с Украиной – 26-го.
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