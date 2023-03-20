Рэшфорд, Маунт и Поуп из-за травм не сыграют за Англию с Италией и Украиной. Форвард «МЮ» восстановится к матчу с «Ньюкаслом»

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Маркус Рэшфорд, Мэйсон Маунт и Ник Поуп пропустят матчи сборной Англии из-за травм.

Игроки исключены из заявки на предстоящие матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). В клубе сообщили, что Маркус должен восстановиться к следующей игре манкунианцев – с «Ньюкаслом» 2 апреля.

Маунт не играл за «Челси» с 26 февраля, он продолжает восстанавливаться от травмы лобковой кости.

Вратарь «Ньюкасла» Поуп получил травму в матче 28-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:2). Вместо него в национальную команду вызван голкипер «Тоттенхэма» Фрэйзер Форстер.

Сборная Англии сыграет с Италией 23 марта, с Украиной – 26-го.

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7 комментариев

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nesip
Ответ андрей быцюк
🤣
что смешного то?
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muse muse
Ну и отлично это для МЮ, Маркус наберется сил, отдохнёт и вернётся свежим на остаток сезона, жаль нельзя всех из МЮ отозвать из сборных :D Бруно например тоже отдых не помешал бы))
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Антон Киселёв
Слились по примеру некоторых футболистов "Торино" и "Монако", чтобы не играть в даты начала кровавого вторжения в Ирак, respect
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андрей быцюк
🤣
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WelcomeBackPURE
Отличная новость !
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Line-X
Ответ Адилжан Иманкулов
Хорошо что Рэши не поедет на сборы пусть отдыхает и восстановиться
Серьёзная травма? Или так слегка
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Адилжан Иманкулов
Хорошо что Рэши не поедет на сборы пусть отдыхает и восстановиться
+19
-1
+18
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