Ивоби об Осимхене: «Он интересовался насчет АПЛ, как и все. У него есть амбиции играть тут, вероятно»

заявил, что Виктор Осимхен расспрашивал его об .

«Он интересовался. Все спрашивают [об АПЛ]. Я думаю, что у него, вероятно, есть амбиции играть в Премьер-лиге», – сказал полузащитник « » и сборной в подкасте The Beautiful Game.

Ранее Осимхен заявил, что мечтает попробовать свои силы в АПЛ. Сообщается, что к нападающему «Наполи» проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах в составе « » в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.