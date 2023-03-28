Ивоби об Осимхене: «Он интересовался насчет АПЛ, как и все. У него есть амбиции играть тут, вероятно»
Алекс Ивоби заявил, что Виктор Осимхен расспрашивал его об АПЛ.
«Он интересовался. Все спрашивают [об АПЛ]. Я думаю, что у него, вероятно, есть амбиции играть в Премьер-лиге», – сказал полузащитник «Эвертона» и сборной Нигерии в подкасте The Beautiful Game.
Ранее Осимхен заявил, что мечтает попробовать свои силы в АПЛ. Сообщается, что к нападающему «Наполи» проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах в составе «Наполи» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
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