Луи Саа: «Наполи» не на уровне «МЮ». «Юнайтед» идеально подходит Осимхену. И нужен игрок вроде Кудуса»
Луи Саа уверен, что «Манчестер Юнайтед» превосходит «Наполи» и подойдет Виктору Осимхену.
«Осимхен определенно сможет адаптироваться к Премьер-лиге. Он изъявил желание играть в АПЛ и также является фанатом «МЮ».
У него есть и нужные физические качества, и нужные психологические, к тому же он хороший парень с правильными ценностями.
У него впереди еще длинный путь к признанию, и я чувствую, что «МЮ» идеально ему подойдет.
«Наполи» хорош, но не на уровне «МЮ». Я думаю, этот переход был бы логичным шагом.
«МЮ» нужен игрок такого плана, как Мохаммед Кудус. Он умеет прорываться через линии и агрессивно играет в полузащите – эти навыки легко можно применить, и это показывает, что он очень талантлив. Он почти не совершает ошибок.
Я бы хотел увидеть на «Олд Траффорд» таких игроков, как Осимхен и Кудус, но также надо учитывать их менталитет и ценности. Думаю, они совпадают», – отметил Саа.
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По факту? Наполи выше, и скорее всего сыграет как минимум в Финале ЛЧ, про МЮ даже нет уверенности в 1/2 ЛЕ...А если судить "прошлыми заслугами" то можно сказать и в Спартак Осимхену можно переходить)