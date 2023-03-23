Луи Саа: «Наполи» не на уровне «МЮ». «Юнайтед» идеально подходит Осимхену. И нужен игрок вроде Кудуса»

Луи Саа уверен, что « » превосходит «Наполи» и подойдет .

«Осимхен определенно сможет адаптироваться к Премьер-лиге. Он изъявил желание играть в и также является фанатом «МЮ».

У него есть и нужные физические качества, и нужные психологические, к тому же он хороший парень с правильными ценностями.

У него впереди еще длинный путь к признанию, и я чувствую, что «МЮ» идеально ему подойдет.

« » хорош, но не на уровне «МЮ». Я думаю, этот переход был бы логичным шагом.

«МЮ» нужен игрок такого плана, как . Он умеет прорываться через линии и агрессивно играет в полузащите – эти навыки легко можно применить, и это показывает, что он очень талантлив. Он почти не совершает ошибок.

Я бы хотел увидеть на «Олд Траффорд» таких игроков, как Осимхен и Кудус, но также надо учитывать их менталитет и ценности. Думаю, они совпадают», – отметил Саа.

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