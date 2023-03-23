Луи Саа: «Наполи» не на уровне «МЮ». «Юнайтед» идеально подходит Осимхену. И нужен игрок вроде Кудуса»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Мохаммед Кудус Футбол

Луи Саа уверен, что «Манчестер Юнайтед» превосходит «Наполи» и подойдет Виктору Осимхену.

«Осимхен определенно сможет адаптироваться к Премьер-лиге. Он изъявил желание играть в АПЛ и также является фанатом «МЮ».

У него есть и нужные физические качества, и нужные психологические, к тому же он хороший парень с правильными ценностями.

У него впереди еще длинный путь к признанию, и я чувствую, что «МЮ» идеально ему подойдет.

«Наполи» хорош, но не на уровне «МЮ». Я думаю, этот переход был бы логичным шагом.

«МЮ» нужен игрок такого плана, как Мохаммед Кудус. Он умеет прорываться через линии и агрессивно играет в полузащите – эти навыки легко можно применить, и это показывает, что он очень талантлив. Он почти не совершает ошибок.

Я бы хотел увидеть на «Олд Траффорд» таких игроков, как Осимхен и Кудус, но также надо учитывать их менталитет и ценности. Думаю, они совпадают», – отметил Саа.

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5 комментариев

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Ksandvankneshas
Ага, а ещё на правый фланг Хакими . И на Кубок Африки через год почти треть основы поедет)
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Алексей Гусев
«Наполи» хорош, но не на уровне «МЮ»
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По факту? Наполи выше, и скорее всего сыграет как минимум в Финале ЛЧ, про МЮ даже нет уверенности в 1/2 ЛЕ...А если судить "прошлыми заслугами" то можно сказать и в Спартак Осимхену можно переходить)
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Ман Сити
Наполи громанул ливер, а ливер вынес маню 0-7. Наполи играет в ЛЧ и успешно, а маню в ЛЕ. Вообще разного уровня команды, Наполи будущий чемпион, маню средняк.
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Football Forever
А откуда инфа что Виктор фан МЮ?
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Теннисный абсолют
МЮ - лигоевропеский средняк, который раз в 3 года в ЛЧ попадает, чтобы огрести от Базеля или Ольборга
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