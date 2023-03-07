Виктор Осимхен: «Верю, что Хвича получит «Золотой мяч» и принесет «Наполи» много побед. Моя цель – поиграть в АПЛ»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Золотой мяч Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Виктор Осимхен считает, что Хвича Кварацхелия добьется «Золотого мяча».

«Он славный парень, у нас сразу возникло взаимопонимание. В команде все его любят, и не только за то, что он делает на поле, но и за то, что он делает за его пределами.

Я верю, что в будущем он способен выиграть «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед.

Я усердно работаю и счастлив в «Наполи». Я делаю все, что в моих силах, для того, чтобы достичь своих целей и, возможно, однажды поиграть в АПЛ, но сейчас я наслаждаюсь моментом.

Для меня Серия А остается сложным турниром, отличным от других лиг. Фанаты здесь дают почувствовать свою поддержку. В этом плане Серия А для меня лучше всех», – сказал форвард «Наполи».

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15 комментариев

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Nikita_C47
Ответ Moses00
Шансов немного, Осимхен великолепен, но он уже играет на своем максимуме-предмаксимуме и в яркой борьбе добывает для Наполи скудетто. А у Хвичи потолок еще впереди, если все сложится, что тоже очень непросто- может стать одним из лучших.
Увы, но я думаю и Хвича не получит, как бы не хотелось. К сожалению золотой мяч сейчас больше пиар история. А есть персонажи, у которых пиар получше. Тот же Мбаппе
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ftre65fr65t
Ответ Борис Энгельгардт
в Реале ему негде играть, там Вини
Вини на лавке сидеть будет
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Человек1991
Хвича в этом сезоне чисто по игре в футбол уже ТОП 5-10 Мира , вместе с Месси , Мбаппе , Неймаром и может Педри, Осименом , Холланом , Дэ Брёйне , Фоденом , Мусиаллой , Рэшфордом , Салахом и Левандовски ) но и по статистике он хорош , 12 голов 15 голевых , топ 15-20 мира по гол+пас.
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Борис Энгельгардт
Ответ Арсений Хлебосыров
К сожалению для Наполи, много побед Хвича не успеет им принести. 100% кто-то более топовый, его купит. Наполи хорош, но с тем же Реалом, за который болеет Хвича сравнивать нельзя.
в Реале ему негде играть, там Вини
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Moses00
Ответ Artur Khachatryan
А я скорее верю, что Осимсхен получит. Если будет продолжать так же развиваться.
Шансов немного, Осимхен великолепен, но он уже играет на своем максимуме-предмаксимуме и в яркой борьбе добывает для Наполи скудетто. А у Хвичи потолок еще впереди, если все сложится, что тоже очень непросто- может стать одним из лучших.
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BZB
При всем уважении к Хвиче, Осимхен на данный момент гораздо круче. Этой элитный форвард для любого топа.
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Партизанен
Хвича, Ты оставайся))), а я поехал в Англию))
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Сергей Орлов
Осимен просто создан для АПЛ.
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Zidan GOAT
Ответ Артём Околович
Надеюсь увидеть эту парочку в топ-клубе
Ну так включай матчи Наполи и смотри
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инок
Хвича наконец-то нашел свою команду. Его любят в Неаполе. Оставайся там подольше, а зарплату тебе прибавят
и там.
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maximilian_15
Короче, типа я ухожу в АПЛ, а Хвича остается за старшего
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blaugrano
Казалось бы, СериАл на подъёме и всё увереннее смотрится на евроарене, но её главные активы, такие как Леау (действующий чемпион), Шкриньяр (экс-чемпион), Осимхен (чемпион будущий) не перестают рассматривать Италию как перевалочный пункт.
+9
-2
+7
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Artur Khachatryan
А я скорее верю, что Осимсхен получит. Если будет продолжать так же развиваться.
+16
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+12
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Арсений Хлебосыров
К сожалению для Наполи, много побед Хвича не успеет им принести. 100% кто-то более топовый, его купит. Наполи хорош, но с тем же Реалом, за который болеет Хвича сравнивать нельзя.
+6
-2
+4
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Артём Околович
Надеюсь увидеть эту парочку в топ-клубе
+3
-6
-3
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