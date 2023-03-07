Виктор Осимхен: «Верю, что Хвича получит «Золотой мяч» и принесет «Наполи» много побед. Моя цель – поиграть в АПЛ»
Виктор Осимхен считает, что Хвича Кварацхелия добьется «Золотого мяча».
«Он славный парень, у нас сразу возникло взаимопонимание. В команде все его любят, и не только за то, что он делает на поле, но и за то, что он делает за его пределами.
Я верю, что в будущем он способен выиграть «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед.
Я усердно работаю и счастлив в «Наполи». Я делаю все, что в моих силах, для того, чтобы достичь своих целей и, возможно, однажды поиграть в АПЛ, но сейчас я наслаждаюсь моментом.
Для меня Серия А остается сложным турниром, отличным от других лиг. Фанаты здесь дают почувствовать свою поддержку. В этом плане Серия А для меня лучше всех», – сказал форвард «Наполи».
и там.