Виктор Осимхен: «Верю, что Хвича получит «Золотой мяч» и принесет «Наполи» много побед. Моя цель – поиграть в АПЛ»

считает, что добьется «Золотого мяча».

«Он славный парень, у нас сразу возникло взаимопонимание. В команде все его любят, и не только за то, что он делает на поле, но и за то, что он делает за его пределами.

Я верю, что в будущем он способен выиграть « ». Также я надеюсь, что он принесет «Наполи» много побед.

Я усердно работаю и счастлив в «Наполи». Я делаю все, что в моих силах, для того, чтобы достичь своих целей и, возможно, однажды поиграть в , но сейчас я наслаждаюсь моментом.

Для меня Серия А остается сложным турниром, отличным от других лиг. Фанаты здесь дают почувствовать свою поддержку. В этом плане Серия А для меня лучше всех», – сказал форвард «Наполи».